Caps verlieren nach Overtime gegen Haie

Wien. (PM HCB) Die spusu Vienna Capitals müssen sich dem HC TIWAG Innsbruck mit 1:2 nach Overtime geschlagen geben.

Damit stellen die Haie in der „best of seven“-Viertelfinalserie den 2:2-Ausgleich her. Trotz drückender Überlegenheit der Wiener endet das erste Drittel torlos. Im Mittelabschnitt gehen die Haie durch Daniel Leavens in der 27. Minute in Führung. Armin Preiser erzielt im Schlussdrittel den Ausgleichstreffer (47.). Peeters markiert in der Overtime den Siegtreffer für die Gäste (71.). Das fünfte Spiel der Serie steigt am Freitag in Innsbruck.

Caps-Head-Coach Dave Barr setzte im vierten Spiel der Viertelfinal-Serie auf dasselbe Personal wie am Sonntag. Die erste Großchance des Spiels fand Max Zimmer vor, der in der ersten Minute seinen Meister in Haie-Goalie Tom McCollum fand. Der Torhüter der Innsbrucker spielte den Puck in der vierten Minute auf die Rückhand von James Sheppard, der langjährige NHL-Spieler konnte gegen den schnell wieder in Position befindlichen HCI-Goalie nicht treffen. Bernhard Posch und Chad Krys versuchten es jeweils nur wenige Sekunden später, doch McCollum parierte beide Schüsse. Niki Hartls Schuss landete in der fünften Minute im Handschuh des Innsbrucker Keepers. Nach einem Schuss von Nico Brunner wollten die Gäste kontern, doch der Pass in die Spitze zu Lukas Bär fiel zu lang aus. Caps-Goalie Stefan Stéen musste in der siebten Minute gegen Jamal Watson eingreifen. Matt Bradley bediente Jérémy Grégoire in der derselben Minute per Rückhandpass, doch der Frankokanadier konnte von Gegenspielern bedrängt vor McCollum nicht abschließen. Daniel Jakubitzka versuchte es in der neunten Minute, doch erneut war Stéen zur Stelle. Bradley vergab in der zehnten Minute die nächste Chance der Wiener. Der Kanadier musste wenige Sekunden später wegen Stockschlags für zwei Minuten auf die Strafbank. Stéen parierte erst einen Schuss von Watson, ein Versuch von Corey Mackin wurde von der Hintermannschaft geblockt. Lattners Schuss wurde für Stéen ebenfalls nicht gefährlich. Den letzten Schuss von Daniel Leavens blockte Brunner, die Wiener hielten sich schadlos. In der 15. Minute wurde Grégoire wunderbar von Max Zimmer in Szene gesetzt, unter Bedrängnis konnte der Kanadier aber keinen Schuss abgeben. Niklas Würschl probierte es in der 18. Minute, doch McCollum hielt erneut. Krys gab den nächsten Schuss der Wiener ab, wieder hielt der Haie-Goalie. Im Nachgang wurde es zwischen Grégoire und Tyler Cuma ruppig, beide Spieler mussten wegen übertriebener Härte für zwei Minuten aus dem Spiel. In der 18. Minute konnte Stéen gegen Adam Helewka retten. Radek Prokes scheiterte aus spitzem Winkel an McCollum. Liga-MVP Brady Shaw musste 1:27 Minuten vor Drittelende wegen einer Schwalbe vom Eis. Anschließend wurde für 1:01 Minuten vier gegen drei gespielt. McCollum packte zweimal gegen Bradley zu. Kurz vor Ende des Vier-gegen-Dreis feuerte Zimmer den Puck am Tor vorbei.

Die Caps nahmen 34 Sekunden Powerplay-Zeit ins Schlussdrittel mit, die Wiener wurden erneut durch Bradley gefährlich, doch McCollum parierte. Innsbruck konnte ein Unterzahl-Gegentor allerdings verhindern. Nico Feldner versuchte es in der 22. Minute, doch Stéen war auf dem Posten. Zimmer wollte eine Bradley-Vorlage an die Torlinie direkt im Haie-Kasten unterbringen, doch der Puck sprang neben das Tor. Alex Wall führte das Spielgerät vor den Kasten der Innsbrucker, Sheppard konnte eine springende Scheibe nicht ins Tor bringen. Im Gegenzug konterten die Haie, Shaw feuerte den Puck in der 25. Minute an die Latte. Senna Peeters konnte Stéen eine Minute später ebenfalls nicht überwinden. Die Tiroler gingen in der 27. Minute nach einem Konter durch Daniel Leavens in Führung. Wenige Sekunden später wurde Angeli wegen hohen Stocks auf die Strafbank geschickt. Wie gewohnt verteidigten die Wiener in Unterzahl kompakt, Innsbruck konnte keine Gefahr ausstrahlen. Ein verunglückter Cuma-Schuss landete vor dem Caps-Tor am Schläger von Clemens Paulweber, der Haie-Stürmer blieb harmlos. In der 31. Minute blieb Stéen gegen Jakubitzka erneut Sieger. Rafael Rotter kam nach einem Schuss von Brunner nur wenige Sekunden danach auf der Gegenseite ein wenig zu spät. Anders Krogsgaard gab in der 33. Minute einen One-Timer ab, doch Stéen hielt sein Team im Spiel. Der Schwede parierte auch in der 35. Minute gegen Helewka. Prokes spielte wenig später einen Pass vor das Tor zu Sheppard, der von Watson mit einem ungeahndeten Crosscheck bedacht wurde. Krys bediente Prokes in der 38. Minute, der Tscheche kam aber vor McCollum nicht an die Scheibe. Brunner versuchte es in der 39. Minute, doch wieder hielt der HCI-Tormann.

Die Caps kamen druckvoll aus der Kabine, ein Schuss von Prokes blieb vor dem Tor hängen, Grégoire konnte den schwierig zu verarbeitenden Rebound nicht hinter McCollum befördern. Kurz darauf stoppte Stéen einen Schuss aus kurzer Distanz. Würschl probierte es in der 45. Minute, erneut blieb McCollum Sieger. In der 47. Minute kamen die Wiener durch Armin Preiser zum Ausgleich. Der 22-jährige Angreifer fing den Puck an der blauen Linie ab, zog zur Mitte und ließ McCollum keine Chance. In der 49. Minute musste der Haie-Schlussmann erneut zupacken, diesmal gegen Wall. Zimmer eroberte den Puck, Bradley Schuss wurde in der 51. Minute vom Innsbruck-Goalie ins Fangnetz abgelenkt. In der darauffolgenden Szene musste McCollum zu seiner Rechten abtauchen, um gegen Mathias Böhm zu retten. Kurz darauf parierte Stéen einen Vorstoß von Shaw. Sheppard tankte sich in der 52. Minute durch, wurde aber von Leavens zu Fall gebracht. Der Haie-Angreifer wurde wegen Beinstellens auf die Strafbank geschickt. Vor dem Powerplay nahmen die Caps ihr Timeout. Einen Schuss von Zimmer konnte McCollum in der 53. Minute erst im zweiten Versuch sichern. In Unterzahl konterten die Gäste, Coulter brachte den Puck aber nicht im Tor unter. Ein Schuss von Wall ging in der 54. Minute knapp am Kasten vorbei. Mit der letzten Aktion der Überzahl scheiterte Prokes an McCollum. Der Haie-Goalie hielt auch in der 57. Minute gegen Brunner. Ein Schuss von Grégoire blieb nur wenig später an einem Innsbrucker hängen. Peeters feuerte den Puck in der 58. Minute am Caps-Kasten vorbei. Nach einem Schuss von Cuma konnte die Caps-Defensive den Rebound mit vereinten Kräften klären. Mario Fischer wurde 50 Sekunden vor Schluss bedient, brachte den Puck aber nicht im Tor unter.

In der Overtime packte Stéen schon nach wenigen Sekunden erfolgreich zu. McCollum konnte auf der anderen Seite einen Schuss von Wall nicht kontrollieren, die Haie-Defensive klärte aber erfolgreich. Martin Ulmer feuerte den Puck kurz darauf neben das Tor. Stéen hielt in der 63. Minute gegen Helewka, der Nachschuss des Innsbruck-Angreifers landete im Fangnetz. Helewka wollte Stéen kurz darauf im kurzen Eck überlisten, doch der Schwede passte auf. Shaw schoss in der 64. Minute neben das Tor. In der 66. Minute bekamen die Gäste ein Powerplay zugesprochen. Zimmer musste wegen Hakens für zwei Minuten aus dem Spiel. Mit der ersten Chance beförderte Helewka den Puck ans Außennetz. Viel mehr Gefährliches brachten die Gäste nicht zustande, Stéen rettete vor Ende der Unterzahl gegen Coulter. Bei einem Schuss von Piff in der 69. Minute behielt McCollum den Überblick. Stéen konnte sich bei einem von Feldner abgefälschten Schuss auszeichnen. In der 71. Minute verloren die Wiener im Aufbau den Puck, Peeters bestrafte dies mit dem Siegtreffer für die Tiroler (71.). Die spusu Vienna Capitals gaben insgesamt 33 Schüsse auf das Tor der Gäste ab. Caps-Goalie Stefan Stéen verzeichnete 25 Saves, was einer Fangquote von 92,6 Prozent entspricht.

spusu Vienna Capitals – HC TIWAG Innsbruck 1:2 n. OT. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Tor CAPS: Armin Preiser (47.)

Tore Haie: Daniel Leavens (27.), Senna Peeters (71.)

Statement Dave Barr, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Wir haben heute zwei Mannschaften gesehen, die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Im ersten Drittel hatten wir einige Gelegenheiten, auch im Vier-gegen-Drei-Powerplay. Mit dem zweiten Drittel bin ich nicht zufrieden, da haben wir uns nicht so bewegt, wie wir das eigentlich könnten. Im dritten Drittel konnten wir dank eines war eines tollen Schusses von Preiser ausgleichen. Er arbeitet sehr hart und versucht, seine Schüsse schneller abzugeben, was ihm auch im letzten Spiel in Innsbruck geholfen hat. Vor Drittelende hatten wir vielversprechende Chancen, um das Spiel noch vor der Overtime zu entscheiden. Am Ende verspringt die Scheibe und Innsbruck trifft zum Sieg. Stéen war heute großartig im Tor. Ich bin mit unserem Einsatz in Bezug auf das Blocken von Schüssen auch sehr zufrieden.“



