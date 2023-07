Caps und „Urgestein“ Rafael Rotter gehen getrennte Wege

Wien. (PM Capitals) Am 28. März 2023 absolvierte Rafael Rotter beim 2:1-Sieg im dritten Spiel der Halbfinalserie gegen den HCB Südtirol Alperia sein 684....

Wien. (PM Capitals) Am 28. März 2023 absolvierte Rafael Rotter beim 2:1-Sieg im dritten Spiel der Halbfinalserie gegen den HCB Südtirol Alperia sein 684. und letztes Spiel für die spusu Vienna Capitals.

Der Vertrag mit dem 36-jährigen Angreifer, der vor der Saison von den Steinbach Black Wings Linz nach Wien zurückgekehrt ist, wird nicht verlängert. Rotter absolvierte für die Capitals wettbewerbsübergreifend 684 Spiele, nur Caps-Legende Phil Lakos und Kapitän Mario Fischer standen öfter für die Donaustädter auf dem Eis. Mit insgesamt 531 Punkten, 159 Toren und 372 Assists konnte kein anderer Spieler im Caps-Trikot in einer dieser Kategorien öfter anschreiben. Rotter, der seine Karriere außerhalb der win2day ICE Hockey League fortsetzt, wird im Rahmen eines Events von den spusu Vienna Capitals offiziell verabschiedet werden. Details dazu folgen.

Große Karriere begann in Wien

Rafael Rotter begann seine Eishockey-Laufbahn im Nachwuchs der Wiener Eislöwen, für die er in der Saison 2003/04 auch Spiele in der zweitklassigen Nationalliga absolviert hat. Nach einem Jahr beim EC Red Bull Salzburg, in dem Rotter auch sein Debüt auf höchstem Niveau in Österreich gab, wechselte der Angreifer in die Ontario Hockey League zu Guelph Storm. Für das Team, das vom späteren Caps-Head-Coach Dave Barr trainiert wurde, absolvierte Rotter insgesamt 220 Spiele. Am 7. Juni 2007 gab der Angreifer bei einem Testspiel gegen Slowenien sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft.

Meister, MVP, Rekordhalter

Mit der Saison 2008/09 wechselte Rafael Rotter zu den spusu Vienna Capitals. In seiner Heimatstadt wurde der Stürmer schnell zum absoluten Publikumsliebling, ein Status, der bis heute Bestand hat. Der stets mit höchstem Einsatz agierende Angreifer gewann mit den Wienern in der Saison 2016/17 seinen ersten und bis dato einzigen Meistertitel. In der darauffolgenden Spielzeit legte Rotter punktemäßig noch einmal deutlich zu. Auf dem Weg zu seiner Ernennung zum MVP der Saison 2017/18 markierte der Angreifer 71 Zähler (30 Tore + 41 Assists). Rotter hatte in den darauffolgenden Spielzeiten häufig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, die sich auch auf seine Punkteausbeute auswirkten. In der Saison 2021/22 ging der Wiener für die Steinbach Black Wings Linz auf das Eis. Die vergangene Spielzeit brachte das Comeback Rotters in Gelb-Schwarz. In der vergangenen Saison gelangen dem mittlerweile 36-Jährigen 19 Punkte (6 Tore +13 Assists). Der Wiener hält durch seine Leistungen in 14 Spielzeiten für die spusu Vienna Capitals diverse Bestmarken. Kein anderer Caps-Spieler konnte mehr als Rotters wettbewerbsübergreifende 531 Punkte, 159 Tore und 372 Assists sammeln. Seine 684 Spiele sind der dritthöchste Wert hinter Phil Lakos (949) und Mario Fischer (689). In der win2day ICE Hockey League gelangen Rotter 540 Zähler, in der ewigen Bestenliste belegt der Wiener damit Rang sechs. Seine 382 Vorlagen werden nur von John Hughes und Thomas Koch übertroffen.

Die spusu Vienna Capitals bedanken sich bei Rafael Rotter für 14 Spielzeiten und 684 Spiele voller Einsatz und Leidenschaft und wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute für die private und sportliche Zukunft. Eine offizielle Verabschiedung Rotters wird im Rahmen eines zukünftigen Caps-Events stattfinden. Die Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt verlautbart.

Rotter bringt Dankbarkeit zum Ausdruck

„Bis auf fünf Jahre habe ich mein ganzes Leben lang in Wien gespielt. In dieser Zeit habe ich so viele tolle Menschen und Teamkollegen kennengelernt. Das schätze ich total. Der Titelgewinn war einer der schönsten Momente meiner Karriere, die gesamte Meistersaison war etwas Besonderes. Ich durfte vor dem besten Publikum Österreichs spielen, die Fans und Fangruppen in Wien sind etwas Einmaliges. Es war mir eine Ehre, hier spielen zu dürfen. Ich bin für alle meine Mitspieler, die mich zu dem Spieler gemacht haben, der ich war und bin, dankbar. Ich möchte mich außerdem bei allen Betreuern der vergangenen Jahre bedanken. Dank ihnen konnte ich bis 36 in der höchsten Spielklasse spielen. Ich möchte mich besonders bei meinen Eltern bedanken, die mich zum Eishockey brachten und mich stets begleitet haben. Ohne sie wäre das nicht machbar gewesen. Mein Dank gilt außerdem Capitals-Präsident Dkfm. Hans Schmid. Auch dank ihm durfte ich so lange in Wien spielen, sein Engagement für diesen Verein ist großartig“, so Rafael Rotter, der seine Karriere fortsetzen wird.

„Ich werde meine ehemaligen Mitspieler, die Eishalle und Kagran vermissen. Jetzt beginnt für mich aber ein neuer Abschnitt. Ich werde weiter Eishockeyspielen, für mich ist das Ende noch nicht erreicht. Vielleicht komme ich in Zukunft noch einmal in anderer Funktion zu den spusu Vienna Capitals zurück. Man weiß ja nie“, so Rafael Rotter abschließend.

Steckbrief Rafael Rotter

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 14.06.1987

Alter: 36 Jahre

Größe: 172 cm

Gewicht: 81 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich

Bilanz Caps: 684 Spiele (159 Tore, 372 Assists)

Erfolge: Meister Saison 2016/17, MVP der Saison 2017/18

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Stefan Stéen (30, SWE), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (9): Nico Brunner (30, Ö), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Dominique Heinrich (32, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (12): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Trevor Cheek (30, USA), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (21, Ö), Evan Weinger (26, USA), Zintis Zusevics (29, Ö)

