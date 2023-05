Caps treffen weitere Personalentscheidungen

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals und Verteidiger Lukas Piff setzen den gemeinsamen Weg fort. Der 22-jährige Österreicher, der in der Vorsaison 54...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals und Verteidiger Lukas Piff setzen den gemeinsamen Weg fort.

Der 22-jährige Österreicher, der in der Vorsaison 54 Spiele für die Wiener absolvierte, verlängerte seinen Vertrag. Piff wurde bei den spusu Vienna Capitals ausgebildet, etablierte sich als Stammspieler auf höchstem Niveau und steht damit exemplarisch für den Wiener Weg. Indes werden die Angreifer Radek Prokes, Darik Angeli und Jérémy Grégoire sowie Verteidiger Chad Krys den Verein verlassen.

Gesamte Karriere in Wien verbracht

Lukas Piff durchlief die Nachwuchsabteilung der spusu Vienna Capitals, ehe in der Saison 2018/19 sein Debüt für die Profimannschaft der spusu Vienna Capitals erfolgte. Der Eigenbauspieler etablierte sich mit der Saison 2020/21 endgültig in der win2day ICE Hockey League. Seine Entwicklung wurde mit der Auszeichnung zum Rookie der Spielzeit 2020/21 der win2day ICE Hockey League honoriert. Mittlerweile stehen beim 22-Jährigen 163 Spiele auf höchstem Niveau in der Vita. In diesen markierte der Verteidiger 24 Punkte (2 Tore + 22 Assists). In der vergangenen Spielzeit absolvierte Piff 54 Saisonspiele, sein persönlicher Höchstwert auf Profiniveau.

Piff: Absolute Identifikation mit Verein

„Ich freue mich sehr darüber, dass ich meine Karriere bei den spusu Vienna Capitals fortsetzen kann, ich spiele sehr gerne hier. Ich bin ein Kind des Vereins und identifiziere mich absolut mit ihm. In der kommenden Saison möchte ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen“, sagt Lukas Piff.

Steckbrief Lukas Piff

Position: Verteidigung

Geburtsdatum: 12.12.2000

Alter: 22 Jahre

Größe: 175 cm

Gewicht: 71 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Vier Legionäre verlassen spusu Vienna Capitals

Die Angreifer Radek Prokes, Darik Angeli und Jérémy Grégoire sowie Verteidiger Chad Krys werden in der kommenden Saison nicht mehr für die spusu Vienna Capitals auflaufen. Der Tscheche Prokes wechselte im vergangenen Sommer von Orli Znojmo in die Bundeshauptstadt. In 58 Saisonspielen verbuchte der 28-Jährige 31 Punkte (11 Tore + 20 Assists). Darik Angeli schloss sich den Caps im Jänner an, seine Ausbeute nach 22 Spielen beträgt zehn Punkte (3 Tore + 7 Assists). Jérémy Grégoire wechselte im vergangenen Sommer von den Texas Stars nach Wien. In 50 Ligaspielen gelangen dem Kanadier 42 Punkte (17 Tore + 25 Assists). Der 27-Jährige befand sich mit den spusu Vienna Capitals in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, entschied sich aber letztendlich dafür, eine neue Herausforderung zu suchen, um in Zukunft mit seinem Bruder Thomas Grégoire zusammenspielen zu können. Chad Krys absolvierte verletzungsbedingt nur 35 Partien für die Caps. Dabei gelangen dem Verteidiger 13 Punkte (3 Tore + 10 Assists). Die spusu Vienna Capitals bedanken sich bei Radek Prokes, Darik Angeli, Jérémy Grégoire und Chad Krys für ihren Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen den drei Spielern sowohl beruflich als auch privat alles Gute für die Zukunft.

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Lorenz Widhalm (20, Ö), Sebastian Wraneschitz (21)

Defensive (6): Nico Brunner (30, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (21, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (11): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (20, Ö), Evan Weinger (26, USA), Leon Widhalm (20, Ö), Zintis Zusevics (29, Ö)

