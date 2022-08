Caps treffen auf Norwegens Meister

Wien. (PM Capitals) Am Freitag wartet das vierte Spiel der Vorbereitung auf die spusu Vienna Capitals. Im slowenischen Kurort Bled trifft die Mannschaft von...

Wien. (PM Capitals) Am Freitag wartet das vierte Spiel der Vorbereitung auf die spusu Vienna Capitals.

Im slowenischen Kurort Bled trifft die Mannschaft von Head-Coach Dave Barr auf den norwegischen Meister Stavanger Oilers. Spielbeginn ist um 15:00 Uhr.

Stavanger: Vorbereitung auf Champions League

Die Stavanger Oilers befinden sich seit 22. August in Bled auf Trainingslager. Der norwegische Meister bereitet sich dort auf seine fünfte Teilnahme an der Champions Hockey League vor. Zu diesem Zweck absolvierten die Norweger bereits zwei Testspiele. Noch in der Heimat feierte die Truppe von Ex-Graz-Coach Todd Bjorkstrand einen 6:2-Sieg bei Stjernen Hockey. Am Dienstag gewann Stavanger mit 5:2 beim EC iDM Wärmepumpen VSV. Das Spiel gegen die Wiener stellt das letzte Pre-Season-Spiel der Norweger dar, die am 1. September bei RB Salzburg vorstellig werden. Die spusu Vienna Capitals halten nach drei Testspielen bei einem Sieg und zwei Niederlagen. Nach einer 1:2-Niederlage zu Pre-Season-Start gegen den slowakischen Extraliga-Klub HC 05 Banska Bystrica gewann der Hauptstadtklub am vergangenen Sonntag mit 3:1 gegen den tschechischen Zweitligisten SC Marimex Kolin. Am Dienstag verlangten die Caps Champions-League-Teilnehmer Mountfield HK alles ab, mussten sich dem tschechischen Spitzenklub letztendlich aber 2:3 geschlagen geben. Verteidiger Chad Krys steht den spusu Vienna Capitals gegen die Stavanger Oilers noch nicht zur Verfügung.

Nach dem Test in Bled wartet der BMW Cup 2022 in Nürnberg auf die Caps. Am 3. September trifft das Team aus Wien-Kagran auf Gastgeber Nürnberg Ice Tigers. Tags darauf wartet entweder ein Duell gegen Liga-Konkurrent Steinbach Black Wings Linz oder den tschechischen Erstligisten HC Energie Karlovy Vary.

„Wollen unser bestmögliches Eishockey spielen“

„Stavanger hat in der letzten Saison den Titel gewonnen, sie verstehen also, wie viel Arbeit dahintersteckt. Ein Duell gegen einen solchen Gegner wird eine gute Herausforderung für uns. Wir werden versuchen, unser bestmögliches Eishockey zu spielen. Wir wollen ein Spiel mit hohem Tempo spielen und uns so viel es geht im Drittel des Gegners aufhalten. Daher arbeiten wir auch an der Art und Weise, wie wir verteidigen. Arbeiten wir defensiv gut, kommen wir leichter und öfter in die Offensive “, so Caps-Head-Coach Dave Barr.