Caps starten siegreich in den November

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen an Allerheiligen mit 3:2 bei HK SZ Olimpija. Ziga Mehle (13.) und Ville Leskinen...

Artikel anhören Artikel anhören

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen an Allerheiligen mit 3:2 bei HK SZ Olimpija. Ziga Mehle (13.) und Ville Leskinen (20./PP1) bringen die Hausherren im ersten Drittel in Führung.

Im zweiten Drittel können Lukas Kainz (30.) und Trevor Cheek (30.) mit ihren Toren im Abstand von 52 Sekunden den Ausgleich realisieren. Den Siegtreffer erzielt Caps-Toptorschütze Cheek in der 58. Minute. Die Wiener treffen schon am Freitag in der STEFFL Arena auf die Pioneers Vorarlberg.

Caps-Trainer Christian Dolezal konnte auf dasselbe Personal wie am Sonntag gegen den HCB Südtirol Alperia zurückgreifen. Patrick Antal, Hampus Eriksson, Dominique Heinrich, Stefan Warg, Sebastian Wraneschitz und Zintis Zusevics fehlten verletzt. Kilian Zündel wurde erneut von seinem Ex-Klub EC Red Bull Salzburg zum Zusehen gezwungen. Im Tor der Wiener begann der 20-Jährige Lorenz Widhalm, der sein viertes Spiel auf ICE-Niveau absolvierte. Die Zuschauer in der spärlich besuchten Hala Tivoli mussten lange auf den ersten Torschuss warten. Lukas Kainz konnte diesen in der fünften Minute anbringen, doch Laibach-Goalie Lukas Horak wehrte den Schuss aus spitzem Winkel ab. Eine Minute später feuerte Maris Bicevskis den Puck auf Verdacht auf das Caps-Tor. Widhalm bekam rechtzeitig die Beine zu, Trevor Gooch stocherte nach dem Puck und setzte diesen an die Stange. Dennoch jubelten die Laibacher, was die Unparteiischen zu einer unnötig langen Videoüberprüfung verleitete. Das Schiedsrichtergespann blieb auch nach Videostudium dabei, dass kein Tor erzielt wurde. Kurz nach Fortsetzung des Spiels schoss Niki Hartl den Puck aus dem hohen Slot nach Pass von Evan Weinger vorbei. Max Stiegler traf nur eine Minute später bei seinem Schuss die Stange. Aljaz Predan setzte für die Hausherren zum Konter an, scheiterte aber an Widhalm. In der zehnten Minute feuerte Trevor Cheek den Puck auf das gegnerische Tor. Horak konnte den Versuch aus nächster Nähe stoppen, der Nachschuss von Lukas Piff landete sicher beim Tschechen. In Minute elf zog Leon Wallner vor das Tor der Slowenen und umkurvte dieses, der Pass in den Slot kam aber bei keinem Mittspieler an. Eine Minute später musste Horak bei einem Schuss von Nico Brunner eingreifen. In der 13. Minute schoss Ziga Pavlin auf das Caps-Tor. Der vor Widhalm positionierte Ziga Pance konnte den Puck aber nicht ins Gehäuse ablenken. Kurz darauf gingen die Hausherren in Führung. Jaka Sturm legte den Puck in den Slot ab, das Spielgerät sprang von Piffs Schlittschuh vor den Schläger von Ziga Mehle, der den chancenlosen Widhalm überwand (13.). Eine Minute später stoppte der junge Caps-Goalie einen Schuss von Gooch. Versuche von Nik Simsic und Jaka Sodja wenig später gelangen nicht zum Caps-Goalie. In der 19. Minute bekamen sich Taneli Ronkainen und Rok Ticar in die Haare. Der Slowene in Diensten der Wiener ließ sich zu einem Faustschlag hinreißen, weswegen Ticar wegen übertriebener Härte für zwei Minuten auf der Strafbank landete. Das machten sich die Laibacher zunutze. Ein Schuss von Leskinen, der über Widhalm hinweg abgefälscht wurde, schlug im Tor ein (20.).

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels bekam Leskinen den Puck aus guter Position nicht auf das Tor. In der 22. Minute musste Dominic Hackl wegen Beinstellens auf die Strafbank. Die Slowenen agierten in Überzahl allerdings harmlos, ein Schuss von Bicevskis war leichte Beute für Widhalm. In der 26. Minute musste Horak gegen Hartl eingreifen, praktisch im Gegenzug konnten die Slowenen eine gute Kombination nicht mit einem Treffer krönen. Marcel Mahkovec fand in der 28. Minute in Widhalm seinen Meister. Danach waren die Wiener offensiv am Drücker. Eine Minute später versuchte es Carsen Twarynski, doch der Kanadier konnte den Puck nicht über die Linie drücken. Weinger kam kurz darauf zweimal nicht an Horak vorbei. In der 30. Minute brachte Wallner den Puck zu Kainz, der mit der Scheibe in den linken Face-Off-Kreis zog und Horak mit einem Schuss ins lange Eck schlug. Nur 52 Sekunden nach dem Anschlusstreffer stellten die Caps den Ausgleich her. Hartl mit dem entscheidenden Pass in den Slot zu Cheek, der Horak keine Chance ließ (30.). Die Hausherren machten daraufhin sofort vom einzigen Timeout Gebrauch. In der 34. Minute musste Horak gegen Kainz eingreifen. Eine Minute später kam ein Pass zum lauernden Simisic nicht an. In Minute 36 verfehlte ein Schuss von Predan das Caps-Tor. Horak konnte zwei Minuten später einen Schuss von Weinger abwehren.

Die erste Aktion des Schlussdrittels gehörte den Capitals. Nach Pass von Wallner feuerte Kainz einen One-Timer ins Außennetz. In der 42. Minute legte Gooch vor dem Caps-Tor quer, fand aber keinen Abnehmer für sein Zuspiel. Eine Minute später konterten die Wiener über Weinger, der spielte einen Pass zu Twarynski, der aber an Horak scheiterte. Alexander Maxa prüfte Horak mit seinem Schuss. Der Tscheche konnte erst nur prallen lassen, nahm den Puck aber im zweiten Versuch auf. In der 46. Minute fiel ein Pass zu Cheek etwas zu lang aus, der US-Amerikaner konnte den Puck nur mehr ungefährlich in Richtung Horak tippen. Brunner feuerte das Spielgerät eine Minute später auf das Tor, Pance blockte erfolgreich. In der 50. Minute schoss Dominic Hackl am Tor vorbei. Cheek versuchte in der 51. Minute mit einem Schuss aus dem hohen Slot sein Glück, doch erneut war bei Horak Endstation. In der 53. Minute hielt Widhalm sein Team mit zwei Mega-Saves gegen Gooch im Spiel. Hartl, Armin Preiser und Caps-Kapitän Mario Fischer wollten in weiterer Folge die Entscheidung erzwingen, hatten aber keinen Erfolg. In der 57. Minute erzielte Cheek den Siegtreffer. Zuvor eroberte Wallner unter großem Einsatz den Puck für die Wiener. Cheek erzielte in Laibach seine Saisontore sechs und sieben. Die Hausherren gingen in weiterer Folge volles Risiko und nahmen Horak aus dem Spiel. Die Caps verteidigten in numerischer Unterzahl solide und brachten den Sieg über die Zeit. Laut offizieller Statistik gaben die spusu Vienna Capitals 30 Schüsse ab. Widhalm parierte bei seinem ersten Sieg in der win2day ICE Hockey League 21 Versuche der Laibacher, die Fangquote beträgt 91,3 Prozent.

HZ SZ Olimpija – spusu Vienna Capitals 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Tore Olimpija: Ziga Mehle (13.), Ville Leskinen (20./PP1)

Tore CAPS: Lukas Kainz (30.), Trevor Cheek (30., 58.)

Statement Christian Dolezal, Interims-Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Im ersten Drittel war Laibach sehr druckvoll, wir haben dagegenhalten müssen. Beim ersten Tor ist etwas passiert, worüber wir oft reden. Da ist unser Stellungsspiel zusammengebrochen, die Scheibe kommt über einen unglücklichen Sprung vor das Tor, wo der Gegner dann alleinsteht. Beim zweiten Tor ist der Puck abgefälscht über Widhalm drüber gegangen. In der ersten Drittelpause haben wir Anpassungen durchgeführt. Das zweite Drittel fand ich dann sehr gut, wir haben richtig Charakter gezeigt und hatten gute Druckphasen. Ich denke, dass wir verdient ausgeglichen haben. Im Schlussdrittel haben wir unsere Sache ganz gut gemacht. Widhalm war sehr gut im Tor, es war wichtig, dass er ein Spiel absolvierte und Stéen nicht bis zur Länderspielpause durchspielen musste. Wir haben mit dem Comeback-Sieg viel Moral beweisen, für die Gruppe war das heute sehr wichtig. Jetzt müssen wir gut regenerieren, am Freitag heißt es Angriff auf die Pioneers!“

6059 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten