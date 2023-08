Caps starten mit Niederlage in die Pre-Season

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das erste Spiel der laufenden Saison-Vorbereitung mit 4:5 gegen den SC Marimex Kolin. Krystof...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das erste Spiel der laufenden Saison-Vorbereitung mit 4:5 gegen den SC Marimex Kolin.

Krystof Ourada bringt den tschechischen Zweitligisten in der achten Minute mit einem Powerplay-Tor in Führung. Kurz vor Ende des ersten Drittels kann Armin Preiser ausgleichen (19.). 41 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts trifft Niki Hartl zur ersten Führung der Wiener (21.). Matej Morong trifft in der 28. Minute zum Ausgleich, doch Dominique Heinrich (34., PP1) und Leon Wallner (35.) stellen mit ihren ersten Treffern für die Capitals innerhalb von 68 Sekunden einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Diesen können die Hausherren im Schlussdrittel wettmachen. Erst trifft Josef Skorepa in doppelter Überzahl (51.), zwei Minuten später erzielt Lukas Pajer den Treffer zum Ausgleich (53.). Pajer ist es auch, der 32 Sekunden vor Spielende den Siegtreffer für die Tschechen markiert. Die Caps sind schon am Donnerstag wieder im Einsatz. Um 17:30 Uhr ist der tschechische Vizemeister Mountfield HK Gegner der Wiener.

Caps-Head-Coach Marc Habscheid musste in Kolin auf den erkrankten Stefan Warg sowie auf den angeschlagenen Mathias Böhm verzichten. Die Youngster Daniel Aschauer und Max Stiegler sowie Stammtorhüter Stefan Stéen wurden im ersten Testspiel nicht aufgeboten. Dafür durfte Sebastian Wraneschitz das Spiel zwischen den Torstangen beginnen. Der 21-Jährige musste bei Schüssen von Stanislav Vrhel (2.) und Matej Morong (5.) früh auf der Hut sein. Nach einer Strafe gegen Armin Preiser, der in der 7. Minute wegen Hakens auf die Strafbank musste, kamen die Hausherren zum Führungstreffer. Krystof Ourada beförderte den Puck an Wraneschitz vorbei (8.). Powerplays für beide Teams nach Strafen gegen Mario Fischer (12.) bzw. Krystof Lang (15.) brachten keine Tore, auch weil Hampus Eriksson in der 16. Minute aus guter Position über das Tor schoss. In der 19. Minute stellten die spusu Vienna Capitals in Person von Preiser den Ausgleich her. Der Angreifer staubte nach einem Save von Kolin-Goalie Jakub Soukup trocken ab.

Nur 41 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels drehten die Wiener das Spiel zu ihren Gunsten. Nach einem langen Pass von Oskar Drugge konnte Niki Hartl völlig frei den Führungstreffer erzielen (21.). Vojtech Sila musste in der 22. Minute nach einem Ellbogencheck auf die Strafbank, die Caps konnten die Überzahlsituation aber nicht in einen Torerfolg ummünzen. Auch Kolin konnte ein Powerplay nach Zwei-Minuten-Strafe gegen Lukas Piff nicht gewinnbringend ausnutzen. Lukas Pajer feuerte den Puck in Überzahl an die Latte (27.). Rund eineinhalb Minuten später glich Kolin dennoch aus. Morong erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 (28.). In der 30. Minute wurde aufseiten der Caps ein planmäßiger Tormannwechsel durchgeführt: Lorenz Widhalm ersetzte Wraneschitz. Kurz darauf wurde Zinits Zusevics auf die Strafbank geschickt, doch Kolin konnte im anschließenden Powerplay nicht in Führung gehen. Sechs Sekunden nach Ablauf der Strafe gegen Zusevics musste Rene Piegl wegen Haltens aus dem Spiel (32.). Nach Vorlage von Evan Weinger erzielte Dominique Heinrich im Powerplay sein erstes Tor für die spusu Vienna Capitals (34.). Nur 68 Sekunden nach dem neuerlichen Führungstreffer für die Wiener erhöhte Leon Wallner auf 4:2 (35.). Bernhard Posch fabrizierte in der 38. Minute eine weitere Caps-Strafe, doch Kolin konnte im darauffolgenden Powerplay nicht anschreiben.

In der 42. Minute musste Piegl erneut auf die Strafbank, doch die Caps konnten kein Kapital daraus schlagen. Daniel Sedivy scheiterte in der 49. Minute im Eins-gegen-Eins an Widhalm. Eine Minute später musste Drugge wegen Haltens auf die Strafbank. Ihm folgte nur 83 Sekunden später auch Posch. Im Fünf-gegen-Drei-Powerplay konnte Josef Skorepa den Anschlusstreffer herstellen (51.). Acht Sekunden nach Ablauf der Strafe gegen Posch glich Lukas Pajer aus (53.). In der 54. Minute bekamen sich Preiser und Jan Hampl in die Haare. Der Caps-Angreifer wurde für zwei Minuten auf die Strafbank beordert, während Hampl eine 2+2-Minuten-Strafe ausfasste. Die Wiener hatten im Powerplay zwar ihre Möglichkeiten, der neuerliche Führungstreffer gelang aber nicht. Stattdessen musste Patrick Antal in der 59. Minute wegen einer Strafe vom Eis. 32 Sekunden vor Spielende erzielte Pajer im Powerplay den Siegtreffer zugunsten der tschechischen Hausherren.

SC Marimex Kolin – spusu Vienna Capitals 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)

Tore Kolin: Krystof Ourada (8., PP1), Matej Morong (28.), Josef Skorepa (51., PP2), Lukas Pajer (53., 60, PP1.)

Tore CAPS: Armin Preiser (19.), Niki Hartl (21.), Dominique Heinrich (34., PP1), Leon Wallner (35.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #30 Sebastian Wraneschitz | #31 Lorenz Widhalm

1. Linie: #91 Dominique Heinrich, #50 Mario Fischer – #10 Patrick Antal, #13 Trevor Cheek, #78 Evan Weinger

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #42 Oscar Drugge – #22 Michal Stinil, #24 Hampus Eriksson, #96 Niki Hartl

3. Linie: #40 Bernhard Posch, #20 Nico Brunner – #19 Lukas Kainz, #9 Leon Wallner, #7 Zintis Zusevics

4. Linie: #60 Timo Pallierer – #2 Lukas Piff, #37 Christof Kromp, #3 Armin Preiser

Statement Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals

„Wir haben heute zu viele Strafen verursacht, aber mir hat unser Spiel über weite Strecken wirklich gefallen. Viele neue Spieler haben in einem neuen System agieren müssen, dafür waren wir in vielen Bereichen schon sehr gut. Die Spieler haben einiges ordentlich umgesetzt und viel Geschwindigkeit ins Spiel gebracht. Vielleicht ging uns in unserem ersten Spiel gegen einen Gegner, der schon ein paar Partien in den Beinen hatte, ein wenig die Luft aus. Letztendlich haben uns aber die Strafen den Sieg gekostet.“

