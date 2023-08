Caps setzen Pre-Season gegen Straubing fort

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag geht es für die spusu Vienna Capitals mit dem fünften von sieben Vorbereitungsspielen weiter. Gegner in...

Artikel anhören Artikel anhören

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag geht es für die spusu Vienna Capitals mit dem fünften von sieben Vorbereitungsspielen weiter.

Gegner in der KE KELIT Arena, der Heimstätte von Caps-Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären, ist DEL-Klub Straubing Tigers. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Das Spiel wird HIER im automatisch generierten Livestream übertragen.

Wallner und Heinrich zeigen auf

Für die Wiener geht mit der morgigen Partie eine fünftägige Spielpause zu Ende. Am vergangenen Freitag gewannen die Caps ein Testspiel in Klagenfurt gegen den EC-KAC mit 5:2. Tags darauf setzte es eine 0:4-Niederlage gegen den letztjährigen DEL-Halbfinalisten Grizzlys Wolfsburg. Mit jeweils drei Punkten sind die Neuzugänge Leon Wallner und Dominique Heinrich die Top-Scorer der bisherigen Pre-Season. Beide Spieler erzielten je ein Tor und markierten zwei Assists. Die Niederlage gegen Wolfsburg war das bisher einzige Vorbereitungsspiel, in dem der 21-jährige Wallner keinen Punkt beisteuern konnte. Caps-Head-Coach Marc Habscheid muss gegen die Straubing Tigers auf den weiterhin angeschlagenen Mathias Böhm sowie die Legionäre Evan Weinger und Stefan Warg verzichten. Für Niki Hartl wird das morgige Spiel ein ganz Besonderes. Der in Zell am See geborene Angreifer trifft in seiner Heimatstadt auf seinen Ex-Klub. Hartl absolvierte in der Saison 2016/17 30 DEL-Spiele für die Tigers.

Wiedersehen mit Bradley und Pokel

Mit seinem Ex-Klub bekommt es morgen auch Matt Bradley zu tun. Der kanadische Angreifer verließ die spusu Vienna Capitals im Sommer nach zwei Spielzeiten, um sich den Straubing Tigers anzuschließen. Der 26-Jährige konnte in 89 Spielen für die Wiener 104 Scorer-Punkte (41 Tore + 63 Assists) für sich verbuchen. Mit 74 Punkten im Grunddurchgang und den Playoffs krönte sich der Kanadier in der vergangenen Saison zum Top-Scorer der win2day ICE Hockey League. Mit 116 Strafminuten war Bradley auch in dieser Wertung sehr weit vorne dabei. Als Head-Coach der Tigers fungiert Tom Pokel. Der US-Amerikaner wechselte nach dem Meistertitel mit dem HC Südtirol Alperia im Sommer 2014 zu den spusu Vienna Capitals, ehe sich die Wege im Februar 2015 wieder trennten. Straubing absolviert morgen das sechste Spiel der Vorbereitung. Die bisherige Bilanz weist drei Siege und zwei Niederlagen aus. Zuletzt verlor das Team aus Bayern mit 1:2 beim Schweizer Klub HC Fribourg-Gottéron.

Habscheid: „Werden weiter an unserem Spiel feilen“

„In unserem letzten Testspiel hat Wolfsburg deutlich physischer agiert als wir. Diese Capitals-Mannschaften hat in den letzten Jahren immer eine hohe Einsatzbereitschaft ausgezeichnet. Es wurden Schüsse geblockt und sowohl körperlich als auch mental hart für Siege gearbeitet, das hätten wir gegen Wolfsburg besser machen müssen. Wir werden weiter an unserem Spiel feilen, aber am Ende kommt es auch darauf an, dass du hart auf dem Eis arbeitest. Gerade gegen ein Team aus der DEL, die den Ruf hat, eine Liga mit viel Physis zu sein“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

4397 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten