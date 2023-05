Caps nehmen Torjäger Michal Stinil unter Vertrag

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem Tschechen Michal Stinil. Der 24-jährige Angreifer verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten in der...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem Tschechen Michal Stinil.

Der 24-jährige Angreifer verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten in der ECHL bei Wichita Thunder. Mit 79 Scorer-Punkten aus 65 Spielen war der Linksschütze Top-Scorer des Teams aus dem US-Bundesstaat Kansas und gleichzeitig einer der besten Punktesammler der gesamten Liga.

Weg aus Tschechien in die USA gewählt

Vor seinem Nordamerika-Abenteuer reifte Michal Stinil in der Nachwuchsabteilung der Pirati Chomutov heran. Dort ging es für den Linksschützen bis zur U18-Mannschaft hoch, ehe Stinil zur Saison 2016/17 sein Glück in den USA versuchte und sich den Springfield Jr. Pics aus der USPHL Premier anschloss. Nach einer Saison in Springfield zog der Tscheche zu den South Shore Kings aus der National Collegiate Development Conference weiter. Zur Spielzeit 2018/19 wechselte Stinil in die North American Hockey League zu den Lone Star Brahmas, die den Tschechen im NAHL Entry Draft an achter Stelle ausgewählt hatten. Für die Texaner bestritt der Linksschütze in zwei Spielzeiten insgesamt 79 Spiele. In diesen gelangen ihm 70 Punkte (36 Tore + 34 Assists). Stinil wechselte mit der Saison 2020/21 an das American International College. Mit dem in Massachusetts beheimateten Team gewann Stinil auf Anhieb den Titel der Atlantic Hockey Association-Conference.

Durchbruch in der ECHL

Lange hielt es Stinil allerdings nicht im College-Eishockey. Schon zur Saison 2021/22 wechselte der Angreifer zu Wichita Thunder in die ECHL. Der Sprung ins Erwachseneneishockey gelang eindrucksvoll. In seiner ersten Saison markierte Stinil in 54 Spielen 30 Punkte (13 Tore + 17 Assists). In der Spielzeit 2022/23 entwickelte sich der Tscheche dann zu einem der besten Akteure der gesamten ECHL. Der heute 24-jährige Tscheche streifte in 65 Spielen 79 Scorer-Punkte ein (31 Tore + 48 Assists). Damit war Stinil Torschützenkönig seiner Mannschaft, ihr bester Assistgeber und Top-Scorer. Auch ligaweit machte sich der Tscheche einen Namen. Stinil war mit seinen 79 Punkten achtbester Scorer der ECHL. Insgesamt markierte der Tscheche in 119 ECHL-Spielen für Wichita Thunder 109 Scorer-Punkte (44 Tore + 65 Assists). Im Dezember 2022 wurde der Tscheche zum Spieler des Monats der ECHL ernannt.

Vorfreude bei Stinil

„Mein Ziel war es, aus Nordamerika nach Europa zurückzukehren. Wien ist eine schöne Stadt und ein toller Ort, um Eishockey zu spielen. Die spusu Vienna Capitals sind außerdem eine sehr gute Organisation. Das alles führte dazu, dass Wien als Destination für meinen nächsten Schritt weit oben auf der Liste war. Ich freue mich schon auf die kommende Saison“, sagt Caps-Neuzugang Michal Stinil.

Habscheid: Stinil ein purer Offensivspieler

„Michal Stinil hat in seiner Karriere auf allen Ebenen bewiesen, dass er scoren kann. Er ist ein schneller Spieler, der über einen guten Schuss verfügt. Er ist ein purer Offensivspieler, der ohne Frage das Potenzial hat, richtig viele Punkte zu markieren. Dass er ab seinem 17. Lebensjahr in Nordamerika spielte und daher fließend englisch spricht, wird ihm ebenfalls zugutekommen“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Michal Stinil

Position: Angriff

Geburtsdatum: 21.03.1999

Alter: 24 Jahre

Größe: 180 cm

Gewicht: 88 kg

Schusshand: links

Nationalität: Tschechien



5088 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.