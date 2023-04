Caps lösen Vertrag mit Head-Coach Dave Barr auf

Die spusu Vienna Capitals lösen den aufrechten Vertrag mit Head-Coach Dave Barr auf. Der 62-jährige Kanadier bat aus familiären Gründen um die Vertragsauflösung, der...

Die spusu Vienna Capitals lösen den aufrechten Vertrag mit Head-Coach Dave Barr auf.

Der 62-jährige Kanadier bat aus familiären Gründen um die Vertragsauflösung, der Hauptstadtverein der win2day ICE Hockey League entsprach diesem Wunsch.

Förderer junger Spieler

Dave Barr, der vor seinem Amtsantritt in Wien 12 Spielzeiten lang in verschiedenen Positionen bei mehreren NHL-Teams tätig war und bei der U18-Weltmeisterschaft 2021 Gold mit seinem Heimatland gewinnen konnte, übernahm seinen Posten im Sommer 2021. Der Kanadier folgte auf Dave Cameron und führte die spusu Vienna Capitals in seinen beiden Spielzeiten als Head-Coach jeweils ins Halbfinale der win2day ICE Hockey League. Barr identifizierte sich auf Anhieb mit dem eingeschlagenen Wiener Weg. Youngster wie Armin Preiser, Patrick Antal, Bernhard Posch oder Mathias Böhm machten unter Barr den nächsten Schritt.

Barr: „Es ist Zeit, nach Nordamerika zurückzukehren“

„Meine zwei Jahre in Wien waren sehr speziell, aber es ist für mich schwer, so weit weg von meiner Familie zu sein. Meine Frau kann aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht oft nach Wien kommen, meine Kinder konnte ich ebenfalls nicht oft sehen. Ich habe meine Enkelin bislang zweieinhalb Tage lang gesehen. Es ist für mich an der Zeit, nach Nordamerika zurückzukehren, um näher an meiner Frau und Familie zu sein. Dennoch waren es zwei großartige Jahre meines Lebens, die ich in Wien verbringen durfte“, sagt Dave Barr.

Caps-GM Kalla drückt Dankbarkeit aus

„Wir bedanken uns bei Dave Barr für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten beiden Jahren. Er hat einige unserer jungen Spieler in ihrer Entwicklung maßgeblich unterstützt, was auch noch in den kommenden Jahren positive Auswirkungen auf den Verein haben wird. Wir wünschen Dave und seiner Familie für die Zukunft alles Gute“, so Caps-General-Manager Franz Kalla.

Personell werden aktuell die Weichen für die neue Saison gestellt. Ein erster Grundkader, der eine zweistellige Anzahl an Spielern enthält, wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.



