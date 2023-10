Caps können sich gegen Tabellenführer nicht belohnen – Oskar Drugge verlässt Wien – Duell gegen Linz im Zeichen von Kranjc und Fischer

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die aufgrund von Verletzungen dezimierten spusu Vienna Capitals verlieren trotz ansprechender Leistung gegen Tabellenführer HC Pustertal mit 1:3. Lukas...

Wien. (PM Capitals) Die aufgrund von Verletzungen dezimierten spusu Vienna Capitals verlieren trotz ansprechender Leistung gegen Tabellenführer HC Pustertal mit 1:3.

Lukas Piff bringt die Wiener in der sechsten Minute in Führung, nur vier Minuten später gleichen die Gäste in Person von Arvin Atwal aus (10.). Nach einem torlosen Mitteldrittel bringt Kapitän Raphael Andergassen den Tabellenführer im Schlussabschnitt in Führung (50.). Dante Hannoun stellt in der 59. Minute durch seinen Treffer ins leere Tor den Endstand her. Für die Wiener geht es schon am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Steinbach Black Wings LInz weiter. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Caps-Head-Coach Marc Habscheid musste gegen den HC Pustertal auf die verletzten Patrick Antal, Dominique Heinrich, Armin Preiser, Leon Wallner, Stefan Warg, Sebastian Wraneschitz, Zintis Zusevics verzichten. Dafür standen Dominic Hackl und Mathias Böhm nach Verletzungspausen wieder zu Verfügung. Für den 20-jährigen Böhm stellte das heutige Spiel den ersten Saisoneinsatz dar. Das Caps-Tor hütete nach zwei Spielen Pause der Schwede Stefan Stéen. Als Backup fungierte statt des verletzten Wraneschitz, der aus Zell am See zurückbeorderte Lorenz Widhalm. Alle sechs aufgebotenen Caps-Verteidiger waren Österreicher. Die erste Chance des Spiels gehörte den furios gestarteten Capitals, nach rund einer halben gespielten Minute verpasste Rok Ticar am zweiten Pfosten einschussbereit den Puck. In der zweiten Minute musste HCP-Goalie Andreas Bernard bei einem Schuss der Wiener eingreifen, den Rebound setzte Niki Hartl knapp neben den Kasten. Zwei Minuten später gab Nico Brunner einen One-Timer nach Pass von Ticar ab, Bernard hatte den Puck allerdings sicher. In der fünften Minute scheiterte Timo Pallierer nach einem Breakaway an Bernard. Eine Minute später lag der Puck dann im Tor, erst scheiterte Carsen Twarynski an Bernard, in weiterer Folge gelangte die Scheibe zu Lukas Piff, der den Goalie der Gäste mit einem Schuss aus der Distanz überwand (6.). Für den Verteidiger war es der dritte Treffer der Saison. In der siebten Minute bekam auch Caps-Goalie Stéen etwas zu tun, der Schuss von Christian Kasastul war allerdings leichte Beute. In der zehnten Minute kamen die Gäste zum Ausgleich. Arvin Atwal kam im hohen Slot an den Puck, verzögerte intelligent und feuerte die Scheibe ansatzlos ins Kreuzeck. Piff probierte es in der 12. Minute erneut, diesmal blieb allerdings Bernard Sieger. Kurz darauf tauchte Hampus Eriksson nach einem Pass von Mathias Böhm vor dem HCP-Tor auf, scheiterte aber an Bernard. Mario Fischer feuerte den Puck in der 14. Minute auf das Tor der Gäste, Bernard konnte allerdings parieren. Den Nachschuss konnte Ticar aus schwieriger Position mit der Rückhand nicht auf das Tor bringen. In Minute 17 feuerte Manuel Öhler den Puck aus dem Slot neben das Tor, wenig später musste Stéen gegen Raphael Andergassen eingreifen. In der 20. Minute eroberte Eriksson den Puck in der neutralen Zone, da sich keine Passgelegenheit ergab, zog der Schwede vom rechten Bullykreis ab, Bernard konnte allerdings parieren.

17 Sekunden nach Wiederbeginn sprachen die Unparteiischen die erste Strafe des Spiels aus. Trevor Cheek musste wegen Hakens für zwei Minuten vom Eis. Die Wiener verteidigten in Unterzahl gewohnt sicher, die beste Chance vergab Zach Sill vom linken Bullykreis. Die Capitals überstanden die Strafe unbeschadet. Kasastul feuerte den Puck in der 23. Minute am Tor vorbei. Cheek blockte in der 24. Minute einen Schuss und startete im Anschluss einen Alleingang Richtung Bernard, der den Breakaway allerdings entschärfen konnte. Die Caps setzten sich im Anschluss allerdings im Angriffsdrittel fest, Brunner schoss den Puck am Tor vorbei. Bernhard Posch zog ebenfalls zweimal aus der Distanz ab, Bernard konnte allerdings Schlimmeres verhindern. In der 26. Minute kam Evan Weinger nach einem Bullygewinn durch Ticar sofort zum Abschluss, Bernard blieb aber erneut Sieger. Auf der anderen Seite parierte Stéen einen Schuss durch Ryan Stanton. In der 29. Minute versuchte es Rick Schofield im kurzen Eck, doch Stéen ließ sich nicht überraschen. In der 31. Minute erwischte Öhler Caps-Angreifer Lukas Kainz mit dem hohen Stock und wurde dafür für zwei Minuten auf die Strafbank verbannt. Die Wiener kamen durch Twarynski zur ersten Chance, der Schuss des ehemaligen NHL-Stürmers wurde allerdings ins Fangnetz abgefälscht. Bernard konnte einen Schuss durch Kainz stoppen, auch das Nachstochern von Kromp und Böhm war erfolglos. Ticar versuchte es in der 32. Minute, doch auch der Schuss des Slowenen wurde in das Fangnetz abgefälscht. Kainz probierte es erfolglos im kurzen Eck, daraufhin waren die Gäste wieder komplett. In Minute 34 feuerte Joel Messner den Puck auf Verdacht auf das Caps-Tor, konnte Stéen damit aber nicht überraschen. Brunner zog in der 35. Minute ab, der Puck erreichte das Tor von Bernard aber nicht. Alexander Maxa prüfte nur wenig später den HCP-Goalie, der erneut parieren konnte. Weinger umkurvte in der 36. Minute das Tor der Gäste, den darauffolgenden Pass konnte Kainz nicht im Tor unterbringen. In der 39. Minute eroberte Weinger den Puck und setzte mit Ticar zum Konter an. Nach einem Doppelpass scheiterte der US-Amerikaner an Bernard. Vier Sekunden vor Ende des Drittels entschärfte Stéen einen Schuss durch Jason Akeson. Mit Pausenpfiff bildete sich hinter dem Caps-Tor eine Spielertraube. Cheek und Atwal bekamen sich in die Haare und musste beide für zwei Minuten wegen übertriebener Härte vom Eis.

12 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels wurde Weinger auf die Strafbank geschickt, dem US-Amerikaner wurde das Spielen mit dem hohen Stock zur Last gelegt. Die Caps agierten in Unterzahl allerdings wieder bärenstark, die Pusterer konnten keine nennenswerte Torchance verzeichnen. Ivan Althuber versuchte es in der 44. Minute mit einem Schuss Richtung kurzes Eck, doch Stéen blieb stabil. Zwei Minuten später wurde eine Strafe gegen Daniel Catenacci angezeigt, bevor diese ausgesprochen werden konnte, vergab Weinger vor Bernard. Im Powerplay gaben Twarynski und Weinger Schüsse ab, doch die Gäste hielten sich schadlos. In der 50. Minute erzielten die Gäste durch Kapitän Andergassen den Führungstreffer. Drei Minuten später konnte Ticar einen langen Pass von Kainz nicht ins gegnerische Tor ablenken. In der 54. Minute verhinderte Ticar einen schnellen Gegenzug der Gäste mit einem Haken, wofür der Slowene für zwei Minuten auf die Strafbank musste. In Unterzahl gab Hartl den ersten Schuss ab. Auf der anderen Seite scheiterte Dante Hannoun allein vor Stéen. Die Caps verhinderten in Unterzahl erneut einen Gegentreffer. In 57. Minute konnte Alex Petan den Puck nicht an Stéen vorbei ins Tor befördern. In der 58. Minute verließ Stéen für einen weiteren Angreifer das Eis. Hannoun konnte einen Fehlpass der Wiener abfangen und ins leere Tor schieben. Stéen ging in weiterer Folge erneut vom Eis, die Caps wollten den Anschlusstreffer erzwingen, konnten gegen die Verteidigung der Pusterer allerdings nichts mehr ausrichten. Laut offizieller Statistik gaben die Caps 26 Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Goalie Stéen konnte 24 Paraden verzeichnen.

spusu Vienna Capitals – HC Pustertal 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Tor CAPS: Lukas Piff (6.)

Tore HCP: Arvin Atwal (10.), Raphael Andergassen (50.), Dante Hannoun (59./EN)

Statement Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Egal, was die Umstände sind, wir spielen, um zu gewinnen. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf die Mannschaft. Die Leute in der STEFFL Arena haben gesehen, dass wir uns den Sieg verdient hätten. Hie und da hätte auch einmal der Puck für uns springen können. Uns fehlen viele Spieler, diejenigen, die heute auf dem Eis gestanden sind, haben ihr Bestes gegeben. Wir haben ein gutes Spiel absolviert, das Ergebnis stimmt heute aus unserer Sicht halt nicht. Das kommt vor, doch morgen werden wir wieder hart an uns arbeiten.“

Caps lösen Vertrag mit Oskar Drugge einvernehmlich auf

Die spusu Vienna Capitals und Oskar Drugge einigten sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung. Der 31-jährige Schwede, der im Sommer vom dänischen Meister Aalborg Pirates nach Wien wechselte, absolvierte in der win2day ICE Hockey League acht Spiele für die spusu Vienna Capitals. In diesen verzeichnete der Verteidiger je ein Tor und eine Vorlage. Die Capitals-Organisation wünscht Oskar Drugge und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.

Caps-Duell gegen Linz im Zeichen von Kranjc und Fischer

Das morgige Spiel der spusu Vienna Capitals gegen die Steinbach Black Wings Linz wird auch abseits des sportlichen Geschehens ein ganz spezielles. Kapitän Mario Fischer, der morgen sein 700. Pflichtspiel für die spusu Vienna Capitals absolviert hätte, wäre das Ligaspiel gegen den EC Red Bull Salzburg nicht abgebrochen worden, wird dennoch am Sonntag schon vor seinem 699. Einsatz in Gelb-Schwarz für seine Verdienste geehrt. Mit Ales Kranjc begrüßt der Hauptstadtverein morgen einen speziellen Gast in der STEFFL Arena. Der ehemalige Caps-Verteidiger machte im Frühjahr seine ALS-Erkrankung öffentlich. Zu seinen Gunsten werden 700 speziell designte Pucks zu je €10,- verkauft, der Erlös geht vollständig an Kranjc. Spielbeginn in der STEFFL Arena ist morgen um 16:30 Uhr.

Weiter grobe Verletzungsprobleme

Die spusu Vienna Capitals, die in den letzten Wochen aufgrund einer Vielzahl von Verletzungen dezimiert auftraten, wollen gegen die Steinbach Black Wings Linz eine Trendwende erzwingen. Das Team von Marc Habscheid verlor die letzten fünf Spiele, der Tabellenführer HC Pustertal konnte gestern lange gefordert werden, setzte sich aber letztendlich mit 1:3 durch. Lukas Piff erzielte gegen die Wölfe den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Der 22-jährige Verteidiger traf in den letzten vier Spielen dreimal ins gegnerische Tor. Piff ist damit gleichauf mit Caps-Topscorer Lukas Kainz, Trevor Cheek, Evan Weinger und Leon Wallner, die alle ebenso bei drei Saisontoren halten, an der Spitze der teaminternen Torschützenliste. Trotz der Comebacks von Mathias Böhm und Dominic Hackl fehlten den spusu Vienna Capitals gestern mit Patrick Antal, Dominique Heinrich, Armin Preiser, Leon Wallner, Stefan Warg, Sebastian Wraneschitz und Zintis Zusevics verletzungsbedingt sieben Spieler. Für das morgige Duell mit den Oberösterreichern ist keine Entspannung der Personalsituation zu erwarten.

Black Wings im Höhenflug

Die Steinbach Black Wings Linz, die nur mit zwei Punkten aus den ersten vier Spielen in die neue Saison gestartet sind, konnten in den letzten Wochen einen deutlichen Aufschwung verzeichnen. Das Team von Phil Lukas punktete inklusive des strafverifizierten Spiels gegen die Moser Medical Graz99ers in den letzten sieben Spielen. Vier der sechs ausgetragenen Begegnungen wurden gewonnen. Gestern mussten sich die Black Wings trotz einer Zwei-Tore-Führung bis zur 55. Minute dem EC Red Bull Salzburg mit 3:4 nach Shootout geschlagen geben. Herausragender Akteur der Oberösterreicher ist Angreifer Graham Knott, der nach zehn absolvierten Spielen bei 15 Punkten (10 Tore + 5 Vorlagen) hält und damit sowohl Topscorer als auch bester Torschütze der Linzer ist. In der Tabelle belegen die Black Wings mit 18 Punkten aus elf Spielen Platz fünf, die Caps sind mit neun Punkten aus erst neun Spielen Elfter. In der Vorsaison standen sich die Wiener und die Linzer viermal in der win2day ICE Hockey League gegenüber, dreimal gingen die spusu Vienna Capitals als Sieger vom Eis. Auch beim bislang letzten Duell am 14. Februar, welches die Caps mit 4:1 für sich entscheiden konnten. Auf dem Eis der STEFFL Arena verloren die Wiener zuletzt am 26. Dezember 2020 gegen die Stahlstädter.

Spendenaktion und Ehrung

Rund um das Spiel gegen die Steinbach Black Wings Linz wollen die spusu Vienna Capitals Spenden für den an ALS erkrankten Ales Kranjc sammeln. Im Zuge dessen werden 700 speziell angefertigte Pucks in der STEFFL Arena um je €10,- verkauft. Der Erlös wird dem ehemaligen Capitals-Verteidiger, der in der Saison 2009/10 23 Scorerpunkte in 51 Grunddurchgangsspielen verzeichnete, zugutekommen. Ales Kranjc wird die Caps-Mannschaft vor dem Spiel in der Kabine besuchen und der Partie mit seiner Familie im Logenbereich der STEFFL Arena beiwohnen. In der Heimstätte der spusu Vienna Capitals wird morgen außerdem rund um das Thema ALS informiert. Die Zahl 700 hätte morgen auch für die Anzahl der Pflichtspiele stehen sollen, die Kapitän Mario Fischer für die spusu Vienna Capitals bestritt. Durch den Spielabbruch gegen Salzburg wird der 34-Jährige morgen erst sein 699. Spiel für die Caps absolvieren, der Verteidiger wird dennoch morgen vor seinen Fans in der STEFFL Arena für den am 20. Oktober in Innsbruck bevorstehenden Meilenstein geehrt.

Fischer: Schritt in die richtige Richtung gesetzt

„Linz ist ein starker Gegner, wir müssen so auftreten wie gegen Pustertal. Auch wenn da das Ergebnis nicht gepasst hat, war es ein Schritt in die richtige Richtung. Linz hat inklusive des strafverifizierten Spiels in den letzten sieben Partien gepunktet, wir wissen, was auf uns zukommt. Am Sonntag kommt mit Ales Kranjc ein ehemaliger Capitals-Spieler zu uns in die STEFFL Arena. Wir wollen da den Fokus auf ihn richten, Spenden sammeln und ihn im Kampf mit seiner Erkrankung unterstützen. Hoffentlich kommt etwas Geld für ihn zusammen und hoffentlich können wir ihm, wenn auch nur für ein paar Stunden, ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Caps-Kapitän Mario Fischer.

