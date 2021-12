Caps-Heimspiele wieder mit Fans!

Wien. (PM Capitals) Sie haben es bereits angekündigt und nun ist es auch offiziell. Die Heimspiele der spusu Vienna Capitals dürfen – nach dem...

Wien. (PM Capitals) Sie haben es bereits angekündigt und nun ist es auch offiziell. Die Heimspiele der spusu Vienna Capitals dürfen – nach dem Ende des bundesweiten Lockdowns – wieder vor Zuschauern stattfinden.

Das heißt: Ihr könnt eure Caps – nach zwei Spielen Zwangspause – wieder live in der STEFFL Arena anfeuern.

Bereits am nächsten Wochenende habt ihr zwei Möglichkeiten. Am Freitag, 17. Dezember 2021, 19:15 Uhr, treffen die Caps auf den EC Grand Immo VSV. Am Sonntag, 19. Dezember 2021, 16:00 Uhr, heißt der Gegner HCB Südtirol Alperia. Der Vorverkauf für diese beiden Spiele startet morgen Samstag um 10:00 Uhr. Dafür gilt es aber einige Regeln zu beachten und Vorschriften einzuhalten.

Stehplatz-Abos werden in Sitzplatz-Abos getauscht

Die aktuellen Verordnungen erlauben bei Indoor-Veranstaltungen maximal 2000 Personen. Diese müssen die 2G-Regel erfüllen (geimpft oder genesen), eine FFP2-Maske tragen sowie in der STEFFL Arena zugewiesene Sitzplätze einnehmen. Somit werden bis auf Weiteres die beiden Stehplatz-Tribünen (Ost und West) in der STEFFL Arena bei den Heimspielen gesperrt und die Ecktribünen zu Sitzplatztribünen umgewandelt. Für AbonnentInnen, die ein Stehplatz-Abo haben, wird automatisch – wie vor der Saison für solch einen Fall angekündigt – ein Sitzplatzabo (je nach den beim Abokauf bekanntgegebenen Wünschen) erstellt. Diese „provisorischen Abos“ können vor den kommenden Spielen direkt vor der Arena abgeholt werden (bitte die Stehplatzabokarten mitbringen). Die erste Möglichkeit dazu wird es natürlich direkt vor dem Heimspiel gegen den EC Grand Immo VSV, am Freitag, 17. Dezember 2021, 19:15 Uhr, geben. Detailinfos, wie der Umtausch genau abläuft, folgen in den nächsten Tagen direkt per Abonnenten-Newsletter aber auch auf unseren Kanälen.

Keine Verpflegungsangebote bei Heimspielen

Gemäß der Verordnung der Stadt Wien sind den Caps bei den Heimspielen am 17. und 19.12.2021 keine Angebote zur Verpflegung (Verkauf von Essen & Getränken) gestattet, die „Gastronomieöffnung“ in Wien findet erst am 20.12.2021 statt – somit darf ein Verkauf erst wieder ab dem Heimspiel am 28.12.2021 erfolgen. In der STEFFL Arena gibt es dadurch bei den kommenden Heimspielen keine Konsumationsmöglichkeiten. Eigene Getränke bzw. Snacks können, immer unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen in der STEFFL Arena (bspw. Entfernung des Verschlusses bei PET-Flaschen), selbstverständlich zum Heimspiel-Besuch mitgenommen werden.

„Overtime“ als Take Away Station geöffnet

Kleiner Tipp: Das Restaurant Overtime zwischen Halle 2 und Halle 3 (Ausgang Nord/West) öffnet vor und bei den beiden Heimspielen am 17. und 19.12. als „Take Away Station“. Der Verkauf von offenen alkoholfreien Getränken (bspw. Wasser, Punsch) und verschlossenen alkoholischen Getränken (bspw. Dosenbier) ist nämlich erlaubt. ACHTUNG: Eine Konsumation der Getränke ist allerdings nur unter der Einhaltung eines Mindestabstands von 50 Metern zum Restaurant Overtime gestattet.

Wiener Siegesserie reißt in Bozen

Die Siegesserie der spusu Vienna Capitals ist nach vier Erfolgen hintereinander gerissen. Österreichs Hauptstadtklub verlor das Duell mit dem HCB Südtirol Alperia auswärts in Bozen mit 4:7. Die Caps holten im Schlussabschnitt zwei Tore auf und drängten beim Stand von 4:5 auf den Ausgleich. Zwei Empty-Net-Treffer der Füchse in der letzten Spielminute brachten allerdings die Entscheidung zugunsten des HCB Südtirol Alperia. Die spusu Vienna Capitals liegen in der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey nun auf Rang fünf und damit weiter auf einem direkten Play-Off-Platz. Schon morgen kommt es in Dornbirn zum Duell mit den Bulldogs. Face-Off ist um 15:30 Uhr (live im kostenpflichten STREAM).

Die nächsten beiden Heimspiele in der STEFFL Arena steigen am Freitag, 17. Dezember 2021, gegen den EC Grand Immo VSV (19:15 Uhr) und am Sonntag, 19. Dezember 2021, gegen den HCB Südtirol Alperia (16:00 Uhr). Diese dürfen wieder vor Fans stattfinden (max. 2.000 Personen). Der Vorverkauf startet morgen Samstag, 10:00 Uhr online, im WIEN TICKET Callcenter 01 58885, sowie bei den Caps-Vorverkaufsstellen. Die Abendkassa öffnet am jeweiligen Spieltag eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Alle Informationen gibt es HIER. Es gilt die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht in der gesamten STEFFL Arena.

Details zum Line-Up

Als Starting-Goalie fungiert David Kickert. Bernhard Starkbaum, zuletzt bei zwei Siegen auf dem Eis, ist sein Back-Up.

Das Duo Dominic Hackl (Status “Week To Week) und Brody Sutter (Status “Week To Week”) ist verletzt.

Verteidiger Charlie Dodero ist nach seiner Verletzungspause wieder fit und steht erstmals seit dem 20. November 2021, dem 4:0-Heimsieg gegen Dornbirn, wieder im Line-Up.

Die Youngsters Bernhard Posch, Valentin Ploner, Timo Pallierer, Lukas Pohl und Mathias Böhm sowie Goalie Stefan Stéen sind allesamt im Farmteam Vienna Capitals Silver im Einsatz.

Die spusu Vienna Capitals treten gegen den HCB Südtirol Alperia mit 12 Österreichern, darunter zehn Wiener bzw. sieben Eigenbau-Spieler an. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 27,6 Jahre (der Älteste: Phil Lakos, 41 – der Jüngste: Lukas Piff, 20). Sieben Spieler sind 24 Jahre oder jünger.

Spielbericht:

Die spusu Vienna Capitals starten praktisch mit einem 0:1-Rückstand in die Partie. Denn der HCB Südtirol Alperia stellt bereits nach 63 Sekunden auf 1:0. James Dehaas zieht vom rechten Bullykreis Richtung Tor. Seinen Schuss kann Caps-Goalie David Kickert noch abwehren. Den Rebound verwertet Mike Halmo zur frühen Führung der Gäste (2. Min.). Wien benötigt Zeit, um ins Spiel zu kommen. Die Anfangsphase gehört den Füchsen aus Bozen. Immer wieder ist Kickert im Blickpunkt, der vor allem mit Distanzschüssen geprüft wird – u.a. in der ersten Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Sascha Bauer wegen „hohen Stock“) durch Alex Trivellato (8. Min.) und Nick Plastino (9. Min.). Ein guter Check von Rückkehrer Charlie Dodero hinter dem Tor der Caps und eine anschließende Rangelei bringt das erste Powerplay für die spusu Vienna Capitals. Dort schlägt das Team von Head-Coach Dave Barr eiskalt zu. Eine schöne Puck-Stafette im Bozener Drittel endet bei Alex Wall. Der Wiener Verteidiger zieht ab und Armin Preiser, heute wieder in der ersten Linie neben James Sheppard und Nicolai Meyer aufgeboten, fälscht den Puck zum 1:1-Ausgleich ins Tor der Hausherren ab (14. Min., PP1). Für den 20-jährigen Eigenbau-Spieler, heute der jüngste Caps-Crack im Line-Up, ist es der erste Saisontreffer, der gesamt dritte in seiner noch jungen Profi-Karriere.

Der HCB Südtirol schlägt auch im zweiten Drittel früh zu. Diesmal ist es Dustin Gazley, der nach einer schönen Einzelaktion – Gazley umrundet das Tor der Caps und hebt die Scheibe mit der Backhand ins lange, linke Kreuzeck – nach 97 Sekunden auf 2:1 stellt (21. Min.). Die spusu Vienna Capitals versuchen weiterhin ihr Spiel durchzuziehen. Die Füchse – nach der 1:2-Niederlage vor sieben Tagen auf Revanche aus – lassen aber nicht locker. Captain Mario Fischer stellt Fazio mit einem Distanzschuss vor Probleme (25. Min.), Niki Hartl versucht den HCB-Schlussmann mit einem Schuss aus spitzem Winkel an der linken Stange zu überraschen (25. Min.) – die Scheibe will bei diesen Aktionen aber nicht über die Linie. Bozen zeigt sich hingegen weiter eiskalt. Im Powerplay – Christof Kromp sitzt wegen Beinstellens für zwei Minuten in der Kühlbox – trifft Daniel Ciampini, erst vor wenigen Tagen als Neuzugang bei den Füchsen vorgestellt – mit einem satten Schuss von der linken Hashmarks zum 3:1 (27. Min., PP1). Die spusu Vienna Capitals haben aber postwendet eine Top-Möglichkeit wieder bis auf einen Treffer heranzukommen. In einem schnellen 2-auf-1-Konter führt Joel Lowry die Scheibe, Bauer bietet sich als Anspielstation an. Lowry macht es aber allein, zieht mit einem sehenswerten Haken von links in den hohen Slot. Sein anschließender Backhand-Schuss bringt nicht den erhofften Anschlusstreffer (29. Min.). Genau zur Mitte des Spiels schlägt Bozen zum vierten Mal zu. Alex Trivellato packt an der Blauen die Peitsche aus und hämmert den Puck zum 4:1 ins Netz (30. Min.). Wien gelingt allerdings umgehend die perfekte Antwort durch Dodero. Der Caps-Defender versenkt den Puck, aus ähnlicher Position wie zuvor Trivellato, im Tor der Hausherren (2:4, 32. Min.). Wenige Sekunden später zieht Hartl vom rechten Bullykreis ab. Die Scheibe findet aber ebenso nicht den Weg ins Tor wie kurz darauf ein Querpass von Hartl in den Slot auf Lowry (35. Min.). Zwei Minuten vor Drittelende stellt der HCB Südtirol Alperia den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Luca Frigo kann bei einem Break-Away von Neal nicht gestoppt werden und hebt im Eins-gegen-Eins mit Kickert die Scheibe zum 5:2 unter die Latte (38. Min.).

Die spusu Vienna Capitals starten in den Schlussabschnitt mit der Mission und dem Willen, die Partie noch zu drehen. Das gelingt fast. Matt Prapavessis verkürzt nach 34 Sekunden per Distanzschuss auf 3:5 (41. Min.). Nur drei Minuten später fälscht Neal im Slot eine scharfe Hereingabe von Meyer zum 4:5 ab (44. Min.). Es ist der Startschuss für die Jagd der Caps auf den Ausgleich. Eine Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Preiser wegen Behinderung) wird gemeistert. In Minute 54 hat Prapavessis das 5:5 auf dem Schläger. Meyer bedient den Defender ideal im hohen Slot. Der Kanadier hat Zeit sich die Ecke auszusuchen, platziert den Puck aber direkt im Fanghandschuh von Fazio (54. Min.). In der Schlussminute setzt Head-Coach Dave Barr alles auf eine Karte. In einem Wiener Powerplay nimmt er Goalie Kickert vom Eis. Statt des erhofften Ausgleichs schraubt Bozen mit zwei Empty-Net-Treffern das Endergebnis allerdings auf 7:4 hinauf. Die spusu Vienna Capitals gehen somit erstmals seit vier Spielen als Verlierer vom Eis. In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League rangieren die Caps auf Platz fünf und damit weiter auf einem direkten Play-Off-Ticket.

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Tore HCB: Mike Halmo (2., 60. Min.), Dustin Gazley (22. Min.), Daniel Ciampini (27. Min., PP1), Alex Trivellato (30. Min.), Luca Frigo (38., 60. Min., EN)

Tore CAPS: Armin Preiser (14. Min., PP1), Charlie Dodero (32.), Matt Prapavessis (41. Min.), Matt Neal (44. Min.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #70 David Kickert | #29 Bernhard Starkbaum

1. Linie: #42 Alex Wall (A), #4 Phil Lakos (A) – #72 Nicolai Meyer, #15 James Sheppard, #3 Armin Preiser

2. Linie: #47 Anton Karlsson, #7 Matt Prapavessis – #17 Joel Lowry, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #2 Lukas Piff, #50 Mario Fischer © – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #11 Sascha Bauer

4. Linie: #91 Charlie Dodero – #55 Alexander Maxa, #28 Luke Moncada, #23 Fabio Artner

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals: “Wir sind langsam in die Partie gestartet. Bozen hat im ersten Drittel wirklich gut gespielt. Dank des Ausgleichs von Armin Preiser sind wir mit 1:1 in die Kabine gegangen. Im Mittelabschnitt sind uns einige Fehler unterlaufen, die Bozen eiskalt ausgenutzt hat, um die Führung in die Höhe zu schrauben. Im letzten Drittel haben wir uns dann zurückgekämpft, machten es mit den zwei Toren noch einmal spannend. Am Ende versuchten wir mit zwei Mann mehr den Ausgleich zum 5:5 zu erzwingen. Zwei Empty-Net-Treffer der Füchse in der Schlussminute besiegelten aber die Niederlage. Bozen hat heute den Sieg verdient. Meiner Mannschaft bleibt die Erkenntnis: Wenn du nicht dein bestes Eishockey spielst, dann gewinnst du auch nicht viele Spiele.“

Morgen, 15:30 Uhr | Caps zu Gast Dornbirn

Die spusu Vienna Capitals haben nicht viel Zeit zum Durchschnaufen. Denn bereits morgen Nachmittag sind sie wieder im Liga-Einsatz. Um 15:30 Uhr trifft das Team von Head-Coach Dave Barr in Dornbirn auf die Bulldogs (live im STREAM).