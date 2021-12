Caps-Heimserie nach acht Siegen gerissen

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals mussten erstmals seit dem 3. Oktober 2021 – nach acht Heimsiegen in Serie – das Eis der...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals mussten erstmals seit dem 3. Oktober 2021 – nach acht Heimsiegen in Serie – das Eis der STEFFL Arena als Verlierer verlassen.

Österreichs Hauptstadtklub zog im zweiten Saisonduell mit dem EC Grand Immo VSV knapp mit 1:2 den Kürzeren.

Den Treffer für Wien erzielte Nicolai Meyer (42. Min., PP1). In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League rangieren die spusu Vienna Capitals weiterhin auf Platz vier. Übermorgen Sonntag treffen die Caps, ebenfalls zu Hause in der STEFFL Arena, auf den HCB Südtirol Alperia. Face-Off im traditionellen „Caps-Weihnachtsspiel“ ist um 16:00 Uhr (live im CAPS-LIVESTREAM).

Details zum Line-Up

Als Starting-Goalie fungiert diesmal David Kickert. Sein Back-Up ist Bernhard Starkbaum.

Neuzugang Matt Bradley, 24-jähriger kanadischer Stürmer, feiert sein Debüt für die spusu Vienna Capitals.

Das Duo Dominic Hackl (Status “Week To Week) und Brody Sutter (Status “Week To Week”) ist weiterhin verletzt.

Die Youngsters Bernhard Posch, Valentin Ploner, Timo Pallierer, Lukas Pohl und Mathias Böhm sowie Goalie Stefan Stéen sind allesamt im Farmteam Vienna Capitals Silver im Einsatz.

Die spusu Vienna Capitals treten gegen den EC Grand Immo VSV mit 12 Österreichern, darunter zehn Wiener bzw. sieben Eigenbau-Spieler, an. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 27,4 Jahre (der Älteste: Phil Lakos, 41 – der Jüngste: Armin Preiser, 20). Acht Spieler sind 24 Jahre oder jünger.

Spielbericht:

Die spusu Vienna Capitals starten engagiert in die Partie. Christof Kromp findet nach knapp zwei Minuten die erste Möglichkeit für Wien vor. Seinen Schuss vom rechten Bullykreis kann VSV-Goalie Ali Schmidt parieren (2. Min.). Neuzugang Matt Bradley macht sich sofort bemerkbar. Sein Pass von rechts in den Slot findet aber nicht Linien-Partner Nicolai Mayer (4. Min.). Eine doppelte Wiener Unterzahl bringt die Führung für den EC Grand Immo VSV. Während Matt Prapavessis (2-Min.-Strafe wegen Haltens) und Alex Wall (2-Min.-Strafe wegen Hakens) in der Kühlbox sitzen, trifft Scott Kosmachuk mit einem platzierten Schuss von den linken Hashmarks zum 1:0 ins rechte Kreuzeck (5. Min., PP1). Doch die spusu Vienna Capitals haben in einfacher Unterzahl prompt die Top-Chance auf den schnellen Ausgleich. Sascha Bauer ist im Break-Away auf und davon, versucht Schmidt mit einem Haken aussteigen zu lassen. Bei seinem anschließenden Backhand-Schuss bleibt der Puck am Schoner des Villacher Schlussmannes hängen (7. Min.). Der Druck vom Team von Head-Coach Dave Barr nimmt zu. Im ersten Powerplay findet Youngstar Armin Preiser aus kurzer Distanz eine gute Gelegenheit vor, bringt die Scheibe nicht an Schmidt vorbei (8. Min.). Aber auch die Adler bleiben gefährlich. Bei Chancen von Chris Collins (11. Min.), Yannik Pilloni und Alex Rauchenwald (beide 13. Min.) behält David Kickert die Oberhand. In Minute 18 sind die spusu Vienna Capitals ganz knapp dran am Ausgleich. Meyer scheitert bei einem Penalty-Shot an Schmidt (18. Min.), wie auch wenige Sekunden später im Powerplay mit einem Schuss aus dem hohen Slot (18. Min.).

Zu Beginn des Mittelabschnitts findet ein Pass von Matt Neal seinen Linienpartner Joel Lowry. Beim Abschluss des Kanadiers aus kurzer Distanz ist Schmidt zur Stelle (22. Min.). Auf der Gegenseite haben die spusu Vienna Capitals bei einem Schuss von Benjamin Lanzinger, der von der Querlatte zurückspringt, Glück (24. Min.). Beide Teams kämpfen um jeden Zentimeter. Chancen bleiben in dieser Phase Mangelware. Bis zur 29. Minute. James Sheppard, Meyer, Bradley und Anton Karlsson scheitern binnen einer Minute jeweils an Schmidt (29. Min.). Nach einer schönen Kombination der dritten Wiener Linie schiebt Kromp die Scheibe knapp an der linken Torstange vorbei (30. Min.). Wien setzt sich weiter in der Zone der Adler fest. Vor allem Neuzugang Bradley macht viel Dampf und zeigt mit einigen gefährlichen Schüssen sein Potential. Genau in dieser Phase führt ein schneller Angriff der Gäste zum 2:0. Lanzinger passt vom rechten Bullykreis quer durch den Slot an die linke Stange. Dort steht Alexander Rauchenwald und trifft für den EC VSV (37. Min.). Den spusu Vienna Capitals bleibt hingegen auch im zweiten Drittel weiterhin ein Tor verwehrt. Charlie Dodero kann Schmidt aus guter Position vom Crease nicht bezwingen (39. Min.).

Die spusu Vienna Capitals starten mit einem Powerplay ins letzte Drittel und kurz darauf jubeln die 2.000 Fans in der STEFFL Arena – aufgrund der behördlichen Verordnungen sind aktuell nicht mehr zugelassen – über den längst verdienten Anschlusstreffer. Meyer scheitert mehrmals an Schmidt. Bei einem perfekten Pass von Bradly quer durch den Slot muss der Däne die Scheibe nur noch über die Linie drücken (42. Min., PP1). Das Momentum ist klar auf der Seite der spusu Vienna Capitals. Die Caps drücken auf den Ausgleich. Schmidt packt bei einem Meyer-Schuss mit der Fanghand zu (45. Min.), einen Versuch von Niki Hartl, nach schönem Solo, pflückt sich der VSV-Goalie ebenfalls (49. Min.). Wien kommt dem zweiten Treffer immer näher. Im Powerplay geht ein abgefälschter Schuss von Hartl knapp über das Tor (53. Min.). Kurz vor dem Ende setzt Meyer einen One-Timer ebenfalls nur um Zentimeter neben das Gehäuse (57. Min.). In der Schlussphase nimmt Head-Coach Dave Barr Goalie Kickert für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Der EC Grand Immo VSV kann den Vorsprung aber über die Distanz retten. Die spusu Vienna Capitals verlieren somit mit 1:2 und gehen – nach acht Heimsiegen in Serie – erstmals seit dem 3. Oktober 2021, zu Hause in der STEFFL Arena, wieder als Verlierer vom Eis.

spusu Vienna Capitals – EC Grand Immo VSV 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Tor CAPS: Nicolai Meyer (42. Min., PP1)

Tore VSV: Scott Kosmachuck (5. Min., PP2), Alexander Rauchenwald (37. Min.)

Zuschauer: 2.000

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #70 David Kickert | #29 Bernhard Starkbaum

1. Linie: #42 Alex Wall (A), #4 Phil Lakos (A) – #72 Nicolai Meyer, #15 James Sheppard, #25 Matt Bradley

2. Linie: #47 Anton Karlsson, #7 Matt Prapavessis – #17 Joel Lowry, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #2 Lukas Piff, #50 Mario Fischer © – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #3 Armin Preiser

4. Linie: #55 Alexander Maxa, #91 Charlie Dodero – #23 Fabio Artner, #28 Luke Moncada, #11 Sascha Bauer

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals: „Wir waren vom Start weg bereit, erspielten uns gute Möglichkeiten, die wir aber nicht verwerten konnten. Leider ist der Puck nur einmal im Powerplay reingegangen. Trotz der knappen Niederlage bin ich alles in allem mit unserem heutigen Auftritt nicht unzufrieden. Es ist natürlich schade, dass unsere Heimserie nach acht Siegen in Folge gerissen ist. Aber wir haben schon übermorgen Sonntag die nächste Chance, drei Punkte vor unseren Fans einzufahren.“