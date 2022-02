Caps fixieren mit AuswÃ¤rtssieg die Play-Offs

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals haben den vorzeitigen Einzug in die Play-Offs 2022 geschafft. Österreichs Hauptstadtklub feierte auswärts beim HC Pustertal den...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals haben den vorzeitigen Einzug in die Play-Offs 2022 geschafft.

Österreichs Hauptstadtklub feierte auswärts beim HC Pustertal den entscheidenden Sieg und kann damit, einen Spieltag vor dem Ende des Grunddurchgangs, nicht mehr aus den Top 6 – die eine direkte Play-Off-Qualifikation bedeuten – verdrängt werden. In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League rangieren die Caps nun auf Rang vier.

Das nächste und abschließende Heimspiel im Grunddurchgang steigt am kommenden Sonntag in der STEFFL Arena. Gegner ist wieder HK SZ Olimpija (17:30 Uhr, live im Free-TV auf Puls24 sowie im kostenlosen Puls24-Livestream). Aktuell gilt in der STEFFL Arena laut bundesweiter behördlicher Verordnung bei Indoor-Veranstaltungen die 3G-Regel. Weiters besteht in der gesamten STEFFL Arena eine FFP2-Maskenpflicht. Tickets gibt es online HIER und bei den gewohnten Vorverkaufsstellen.

Details zum Line-Up

Als Starting-Goalie fungiert Bernhard Starkkaum. David Kickert ist sein Back-Up.

Fabio Artner, dem gestern in Laibach eine Pause gegönnt wurde, rückt wieder in die Mannschaft. Lukas Piff ist heute „healthy scratch“.

Mit Brody Sutter fehlt weiter eine wichtige Stütze. Der Stürmer laboriert an den Folgen einer Unterkörperverletzung.

Die Youngsters Bernhard Posch, Timo Pallierer, Lukas Pohl, Valentin Ploner, Mathias Böhm und Alexander Maxa sowie Goalie Stefan Stéen sind allesamt beim Farmteam Vienna Capitals Silver.

Die spusu Vienna Capitals treten gegen den HC Pustertal mit 13 Stürmern und sieben Verteidigern an. Das Line-Up beinhaltet 12 Österreicher, darunter neun Wiener bzw. acht Eigenbau-Spieler. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 29,27 Jahre (der Älteste: Phil Lakos, 41 – der Jüngste: Armin Preiser, 21). Vier Spieler sind 22 Jahre oder jünger.

Spielbericht:

Die spusu Vienna Capitals übernehmen von Beginn an die Initiative und sind das spielbestimmende Team. Die erste Chance hat allerdings der HC Pustertal. Greg Carey schießt die Scheibe aus der Distanz nur um Zentimeter neben das Tor der Wiener (2. Min.). Die Caps haben fortan die besseren Möglichkeiten. Nach einem Blueliner von Verteidiger Charlie Dodero bekommen Luke Moncada, Sascha Bauer und Armin Preiser den Puck im Rebound nicht über die Linie (3. Min.). In der nächsten Aktion jubeln die Gäste aus der Bundeshauptstadt über die Führung. Matt Prapavessis bringt einen scharfen Querpass von der rechten Halfwall, praktisch parallel zur Torlinie, in den Slot. Joel Lowry fälscht den Puck ab, dieser springt Richtung linke Stange und dort hämmert ihn Niki Hartl volley zum 1:0 ins Netz der Südtiroler (4. Min.). Doch die Wölfe bekommen sofort eine gute Gelegenheit zurückzuschlagen. Routinier Phil Lakos wird wegen eines Ellbogen-Checks für vier Minuten in die Kühlbox geschickt. Die spusu Vienna Capitals agieren im Penalty-Killing sehr smart, können sich immer wieder gut befreien und haben mit Goalie Bernhard Starkbaum, bei Möglichkeiten für Carey und Zac Budish, einen sicheren Rückhalt. Fast gelingt in dieser Phase Hartl der Doppelpack. Der Torschütze zum 1:0 taucht in Unterzahl allein vor Pustertal-Goalie Tomas Sholl auf, scheitert aber im Eins-gegen-Eins (6. Min.). Die spusu Vienna Capitals versuchen mit viel Puckbesitz und schnellen Kombinationen gefährlich vor das Tor der Hausherren zu kommen. Bradley vergibt eine Einschuss-Möglichkeit vom linken Bullykreis (13. Min.), Hartl schießt im Powerplay den Puck aus dem hohen Slot über das Tor (14. Min.), und Lowry vergibt ebenfalls eine gute Gelegenheit (14. Min.). In Minute 15 führt dann eine Traumaktion von Alex Wall zum 2:0 der spusu Vienna Capitals. Der Verteidiger erhält den Puck im hohen Slot, statt zu schießen, skatet er elegant Richtung linker Bullykreis. Die Pustertal-Verteidigung ist verwirrt, Wall sieht im Slot Lowry, der Pass kommt an und der Stürmer muss schlussendlich die Scheibe nur noch ins leere Tor schieben (15. Min.).

Im zweiten Drittel lässt die Dominanz der Wiener dann nach, Pustertal kommt besser ins Spiel und auch zu den besseren Chancen. Carey und Anthony Bardaro scheitern jeweils binnen Sekunden an Starkbaum (21. Min.). In Minute 23 haben die Wölfe eine 100-prozentige Möglichkeit. Gerlach erhält den Puck links am Crease. Völlig alleingelassen und mit viel Zeit ausgestattet richtet sich der Stürmer die Scheibe her, schießt sie dann aber am Tor vorbei (23. Min.). Die Caps schaffen es nur vereinzelt vor den Kasten der Pustertaler. Bradley fälscht einen Schuss von Prapavessis aus der Distanz im Slot gefährlich ab (24. Min.). Auf der anderen Seite geht das Duell Pustertal gegen Starkbaum weiter. Carey (25. Min.), Jakob Stukel (26. Min.) sowie Max Gerlach (30. Min.) vergeben gute Möglichkeiten. In Minute 33 brennt es dann lichterloh im Slot vor Starkbaum. Bardaro bringt die Scheibe am Wiener Routinier, der eine sehenswerte Parade auspackt, nicht vorbei. Im Nachschuss rettet der 35-Jährige, der sich beim Rebound von Carey auf die Scheibe schmeißt, spektakulär (33. Min.). Kurz darauf hat James Sheppard die Chance auf den dritten Wiener Treffer. Sein Drehschuss aus dem Slot, nach Vorarbeit von Bradley, ist aber eine Beute von Goalie Sholl (37. Min.). Auf der anderen Seite ist Starkbaum bei einem Schuss von Gerlach mit der linken Schulter zur Stelle (38. Min.).

Im Schlussdrittel dauert es nur exakt 100 Sekunden, bis der HC Pustertal über den Anschlusstreffer jubelt. Stukel verwertet einen Querpass von rechts eiskalt im Eins-gegen-Eins mit Starkbaum (42. Min.). Die Hausherren haben Lunte gerochen, wollen natürlich gleich den Ausgleich. Die spusu Vienna Capitals meistern eine Unterzahl erfolgreich (2-Min.-Strafe gegen Bauer wegen „hohen Stocks“), müssen allerdings in Minute 50, nach etlichen Chancen der Südtiroler, den Ausgleich hinnehmen. Johan Harju umkurvt das Wiener Tor, sieht am langen Eck Carey und der Routinier trifft zum 2:2 (50. Min.). Doch die Caps schlagen sofort zurück – und das gleich doppelt. Sheppard bringt die Gäste mit einer Deflection im Powerplay mit 3:2 in Führung (52. Min., PP1). Eine Minute später trifft Bradley, nach einem schnellen Turn-Over und einer sehenswerten Vorlage von Meyer, zum 4:2 (53. Min.). Den Schlusspunkt zum 5:2-Auswärtssieg und der damit verbundenen vorzeitigen Play-Off-Qualifikation setzt Hartl – mit seinem zweiten Tor an diesem Abend – per Empty-Net-Treffer (58. Min., EN). Die spusu Vienna Capitals können somit – bei einem ausständigen Spiel – nicht mehr aus den Top 6 verdrängt werden und rangieren aktuell auf Platz vier.

HC Pustertal – spusu Vienna Capitals 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)



Tore PUS: Jakob Stukel (41. Min.), Greg Carey (50. Min.)

Tore CAPS: Niki Hartl (4., 58. Min., EN), Joel Lowry (15. Min., PP1), James Sheppard (52., Min., PP1), Matt Bradley (53. Min.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #29 Bernhard Starkbaum | #70 David Kickert

1. Linie: #4 Alex Wall (A), #4 Phil Lakos (A) – #77 Matt Bradley, #15 James Sheppard, #17 Joel Lowry

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #7 Matt Prapavessis – #17 Joel Lowry, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #47 Anton Karlsson, #50 Mario Fischer © – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #25 Simeon Schwinger

4. Linie: #23 Fabio Artner, #91 Charlie Dodero – #11 Sascha Bauer, #28 Luke Moncada, #3 Armin Preiser

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals: „Ich denke, wir haben ein großartiges erstes Drittel gespielt. Man darf nicht vergessen, dass wir heute vier Stunden im Bus aus Laibach angereist sind. Pustertal ist im Mittelabschnitt besser ins Spiel gekommen. Die Wölfe machten ordentlich Druck, kämpften sich zurück und schafften im Schlussdrittel sogar den Ausgleich. Unser Powerplay brachte uns in dieser Saison recht oft entscheidende Momente, gleichzeitig spielte Pustertal ein exzellentes Penalty-Killing. Wir waren daher froh, dass uns dennoch im Powerplay die erneute Führung gelang. Danach legten wir gleich einen Treffer zum 4:2 nach. Pustertal hatte viele Chancen. Die Wölfe haben ein gutes Team, sie spielen mit sehr viel Tempo. Sie werden sicher ein sehr harter Gegner in den Play-Offs sein.“