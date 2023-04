Caps fixieren Grundkader für Saison 2023/24

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals stellen mit dem Grundkader die Weichen für die Saison 2023/24 in der win2day ICE Hockey League. Das...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals stellen mit dem Grundkader die Weichen für die Saison 2023/24 in der win2day ICE Hockey League.

Das fixierte Aufgebot stellt einen Mix aus jungen Eigenbauspielern sowie gestandenen Routiniers dar. Die bei den spusu Vienna Capitals ausgebildeten Angreifer Patrick Antal und Armin Preiser, die in den Playoffs für Furore sorgten, bleiben dem Verein ebenso erhalten wie der beste österreichische Scorer der Caps Niki Hartl, Lukas Kainz oder die Führungsspieler Nico Brunner und Dominic Hackl. Auch der langjährige NHL-Spieler James Sheppard spielt in der kommenden Saison für den zweifachen Meister. Insgesamt besteht der Grundkader aus einem Tormann, fünf Verteidigern und sieben Angreifern.

Tor: Zukunftsaktie in Gelb-Schwarz

Mit Lorenz Widhalm setzt ein in Kagran ausgebildeter Goalie seine Karriere bei den Caps fort. Der 19-Jährige gab in den Playoffs der Saison 2021/22 gegen den EC Red Bull Salzburg notgedrungen sein Debüt und ließ dort sein Potenzial aufblitzen. In der vergangenen Spielzeit kam Lorenz Widhalm in der U20-Mannschaft der spusu Vienna Capitals zum Einsatz.

Defensive: Brunner und Hackl führen Quintett an

Nico Brunner schloss sich den Caps im vergangenen Sommer an. Der 30-jährige Villacher verbrachte zuvor seine gesamte Karriere beim VSV, doch schon in seiner ersten Saison in Wien mauserte sich der ÖEHV-Nationalspieler zum Führungsspieler. Brunner, der 520 Spiele auf höchstem Niveau in Österreich bestritt, absolvierte in der vergangenen Saison 55 Partien, in denen der Kärntner auf 12 Punkte kam (2 Tore + 10 Assists). Der 26-jährige Dominic Hackl stammt aus dem Nachwuchs der spusu Vienna Capitals und ist seit vielen Jahren Stammspieler in der ICE Hockey League sowie im Nationalteam. Der Verteidiger absolvierte in der Vorsaison 42 Spiele, ehe Pfeiffersches Drüsenfieber für ein vorzeitiges Saisonende sorgte. Bernhard Posch schaffte in der abgelaufenen Saison seinen endgültigen Durchbruch in der Kampfmannschaft der spusu Vienna Capitals. Der 22-jährige Eigenbauspieler absolvierte insgesamt 51 Partien in der vergangenen Spielzeit. Niklas Würschl wechselte im vergangenen Sommer vom EC-KAC nach Wien-Kagran. Der zum Teil in Schweden ausgebildete 23-Jährige kam in insgesamt 48 Saisonspielen zum Einsatz. Mit Timo Pallierer bindet sich ein weiteres Eigengewächs an die spusu Vienna Capitals. Der 21-Jährige, der die vergangene Saison teilweise auf Leihbasis in Kitzbühel verbrachte, absolvierte in der Spielzeit 2022/23 23 Spiele für die Caps.

Angriff: Sheppard, Hartl, Kainz und ein Eigenbau-Quartett

Der langjährige NHL-Spieler James Sheppard ist auch in der kommenden Saison Teil des Caps-Angriffs. Der 34-jährige Center, der seit 2021 für die Donaustädter tätig ist, markierte in der Vorsaison 34 Punkte (13 Tore + 21 Assists) in 46 Spielen. Mit Niki Hartl setzt der team-interne Top-Scorer unter den Österreichern seine Karriere in Gelb-Schwarz fort. Der 31-Jährige markierte in der Vorsaison 24 Punkte (12 Tore + 12 Assists). Hartl schloss sich den Wienern erstmals in der Saison 2013/14 an, der gebürtige Salzburger geht in seine elfte Saison in Wien-Kagran. Für Lukas Kainz, der einen Scorerpunkt weniger als Hartl verbuchen konnte, startet im Herbst indes die zweite Saison in der Hauptstadt. Der 27-Jährige war in der Vorsaison sowohl der zweitbeste österreichische Caps-Torschütze als auch der zweitbeste rot-weiß-rote Caps-Vorlagengeber. Die 22-jährigen Angreifer Patrick Antal und Armin Preiser sorgten in den Playoffs der vergangenen Saison mit ihrem Einsatz und Kampfgeist für Furore. Antal absolvierte in der Vorsaison 58 Spiele mit 15 Scorer-Punkten (5 Tore + 10 Assists), Preiser verzeichnete ebenfalls 58 Einsätze mit 12 Punkten (6 Tore + 6 Assists). Das Duo durchlief den Caps-Nachwuchs ebenso wie die beiden 19-jährigen Mathias Böhm und Leon Widhalm. Böhm absolvierte in der Saison 2022/23 der win2day ICE Hockey League 45 Spiele, dabei gelang dem Wiener, der auch in wichtigen Situationen wertvolle Eiszeit bekam, sein erstes Profi-Tor. Für die U20-Mannschaft der spusu Vienna Capitals bestritt Böhm in der Vorsaison 20 Spiele, dabei markierte der Linksschütze 39 Punkte (16 Tore + 23 Assists). Sein Teamkollege in der U20, Leon Widhalm, absolvierte 30 Partien für die höchste Nachwuchsauswahl der spusu Vienna Capitals, dabei gelangen 28 Punkte (12 Tore + 16 Assists). In der ICE Hockey League absolvierte Leon Widhalm in der Vorsaison 19 Spiele.

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (1): Lorenz Widhalm (19, Ö)

Defensive (5): Nico Brunner (30, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (21, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (7): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (19, Ö), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Armin Preiser (22, Ö), James Sheppard (34, CAN), Leon Widhalm (19, Ö)



