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Vienna Capitals

Caps eröffnen die neue Saison vor 1.300 Fans

11. August 20261 Mins read221
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Trainer Mike Stewart - © Moritz Eden / City-Press
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Wien. (PM Capitals) Mit dem ersten offiziellen Eistraining läuteten die Vienna Capitals die Saison 2026/27 ein.

Trotz sommerlicher Außentemperaturen bestaunten rund 1.300 Fans die erste Trainingseinheit unter Neo-Head-Coach Mike Stewart. Nach der rund einstündigen Action auf dem Eis machte ein Großteil des Publikums von der Möglichkeit Gebrauch, zur Mannschaft auf die Spielfläche zu kommen, um die ersten Selfies und Autogramme der Saison zu ergattern.

Sechs Neuzugänge und Head-Coach Mike Stewart absolvierten ihren ersten Auftritt vor heimischem Publikum in Halle 1 des Kagraner Eissportzentrums. „Ich bin beeindruckt“, erklärt der neue Caps-Head-Coach ob der Unterstützung von knapp 1.300 Fans. „Draußen ist es so schön, es hat über 30 Grad, da kann man auch andere Dinge machen, als in eine Eishalle zu kommen. Dass die Fans dennoch so zahlreich hergekommen sind, um uns zu unterstützen, das bedeutet etwas“, so der Austro-Kanadier. „Nicht nur die Jungs haben viel Spaß gehabt, auch viele Kinder und Familien sind danach noch auf das Eis gekommen. Ich fand das super“, sagt Stewart.

Kapitän Linden Vey geht in seine zweite Saison mit den Wienern und ist voller Vorfreude auf das neue Spieljahr. „Es ist einfach schön, dass es wieder losgeht. Hinter uns liegt eine lange Off-Season. Rund um den Verein merkt man die Vorfreude auf die neue Saison“, so der Kanadier, der ebenfalls vom Fan-Andrang überwältigt war. „Schon in der letzten Spielzeit war die Unterstützung der Fans überragend. Diesen Andrang heute haben wir nicht erwartet. Wir sind ihnen eine tolle Saison schuldig“, erklärt der Kapitän der Vienna Capitals.

Am 21. August starten die Vienna Capitals im tschechischen České Budějovice mit ihrem Duell gegen Slovan Bratislava in die Pre-Season. Das einzige Heimspiel der sieben Partien umfassenden Vorbereitung steigt am 5. September gegen den slowakischen Erstligisten HK Dukla Trencin. AbonnentInnen können ihr Ticket bereits kostenfrei abrufen. Am 24. August startet der freie Vorverkauf.

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