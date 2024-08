Caps empfangen Brno zum ersten Pre-Season-Heimspiel

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Donnerstag steht für die spusu Vienna Capitals das erste Heimspiel der laufenden Pre-Season auf dem Programm. In der STEFFL...

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Donnerstag steht für die spusu Vienna Capitals das erste Heimspiel der laufenden Pre-Season auf dem Programm.

In der STEFFL Arena empfängt die Mannschaft von Gerry Fleming den tschechischen Spitzenklub HC Kometa Brno. Spielbeginn ist um 19:15 Uhr.

Das vierte Testspiel der laufenden Vorbereitung wird für die Capitals das erste vor heimischem Publikum sein. Nach einer Auftakt-Overtime-Niederlage beim HC Nové Zámky ließ das Team von Gerry Fleming in Klagenfurt je einen Sieg und eine Niederlage gegen die DEL-Team Schwenninger Wild Wings (5:2) und Grizzlys Wolfsburg (1:3) folgen. Teaminterner Torschützenkönig der Wiener ist Patrick Antal, der gegen Nové Zámky und die Wild Wings jeweils einmal anschreiben konnte. Ansonsten verteilte sich das Scoring bisher auf viele Schultern. Mit Leon Wallner, Christof Kromp, Jason Willms, Peter Krieger, Niki Hartl und Aljaž Predan trafen sechs verschiedene Akteure je einmal. Personell gibt es im Vergleich zu den Spielen in Klagenfurt in der vergangenen Woche keine Veränderungen. Willie Raskobs Aufbautraining schreitet planmäßig voran, Dominique Heinrich absolviert morgen mit dem ÖEHV-Nationalteam das erste Spiel der finalen Phase der Olympia-Q



ualifikation.

Für den HC Kometa Brno ist das morgige Spiel in der STEFFL Arena das fünfte der laufenden Vorbereitung. In dieser stehen ein Sieg und drei Niederlagen zu Buche. Den Auftakt in die Pre-Season verpatzten die Tschechen mit einer 2:3-Shootout-Niederlage gegen Slovan Bratislava. Beim Dolomiten Cup unterlag der Viertelfinalist der abgelaufenen Extraliga-Saison dem EHC Kloten mit 1:4, das Spiel um Platz drei gewannen die Tschechen gegen den HC Pustertal hingegen fulminant mit 7:1. Zuletzt musste sich der HC Kometa Brno am vergangenen Donnerstag Ligakonkurrent HC Olomouc mit 1:2 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz weist der Kometa-Kader jede Menge Qualität auf. Die Tschechen Jakub Flek und Jan Ščotka gewannen im Mai Gold bei der Heim-Weltmeisterschaft. Die Kanadier Brandon Davidson (180 Spiele) und Nicola Beaudin (22) können NHL-Erfahrung vorweisen. Torhüter Gašper Krošelj, der im Sommer aus Banská Bystrica nach Tschechien übersiedelte, absolvierte für Medvescak Zagreb und den HK Jesenice insgesamt 52 Spiele in der heutigen win2day ICE Hockey League.

„Wir müssen Kometa morgen mit jeder Menge physischem Spiel entgegentreten. Sie verfügen über viel spielerische Klasse, diese wollen wir morgen mit Körperlichkeit neutralisieren. Wir werden versuchen, sie ständig unter Druck zu setzen und ihnen Zeit und Raum zu nehmen. Wenn wir in Puckbesitz sind, wollen wir klug spielen und durch die Mitte des Eises agieren. Wir haben in den vergangenen Tagen viel an unserem Positionsspiel gearbeitet und am Spiel ohne Puck. Vieles von dem, was wir machen, basiert darauf, dass die Spieler füreinander vorhersehbar agieren. Außerdem standen Breakouts und Special-Teams-Training auf dem Programm“, so Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals.