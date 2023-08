Caps begeistern Fans beim ersten Ã¶ffentlichen Eistraining

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) 126 Tage mussten Caps-Fans auf einen Auftritt ihrer Mannschaft in der STEFFL Arena warten. Beim heutigen ersten offiziellen Eistraining...

Wien. (PM Capitals) 126 Tage mussten Caps-Fans auf einen Auftritt ihrer Mannschaft in der STEFFL Arena warten.

Beim heutigen ersten offiziellen Eistraining in Halle 3 des Wiener Eissportzentrums empfingen rund 700 Fans die gelb-schwarzen Cracks frenetisch. Für einige Spieler stellte die heutige Einheit eine Premiere vor dem Caps-Anhang dar. Elf Neuzugänge zählt der Kader der Wiener derzeit, ein Center wird noch zum Team stoßen.

Junge Caps-Mannschaft erstmals auf dem Eis

Seinen ersten Auftritt in Gelb-Schwarz legte auch Head-Coach Marc Habscheid hin. Der Kanadier, der das Nationalteam seines Heimatlandes im Jahr 2004 zum Weltmeistertitel coachte, zeigte sich vom Wiener Anhang begeistert. „Der Meistertitel wird nicht im August vergeben, wir arbeiten hart daran, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Wir haben einige neue Spieler, werden uns aber schnell aneinander gewöhnen. Die Burschen sind großartig“, sagt Caps-Head-Coach Marc Habscheid. Der 60-Jährige betreut eine sehr junge Wiener Mannschaft, die aktuell ein Durchschnittsalter von exakt 26 Jahren aufweist. Neun Spieler des Caps-Aufgebots für die neue Saison sind unter 23 Jahre alt. Einer davon ist der Wiener Max Stiegler. Der 18-Jährige, der im Sommer aus der Nachwuchsabteilung des EC Red Bull Salzburg in den Caps-Nachwuchs wechselte, trainiert mit dem Profiteam mit.

Heinrich: „Erste Wochen waren super“

Der Kader der spusu Vienna Capitals umfasst 12 Spieler, die in Wien geboren wurden. Einer davon ist Dominique Heinrich, der im Sommer vom EC Red Bull Salzburg in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. „Die ersten Wochen waren super, die Jungs und der Verein tun alles, damit ich mich hier wohlfühlen kann. Das wird nach den ersten paar Wochen von allein kommen. Mein Ziel ist immer der Meistertitel. In der Vorbereitung wollen wir den Grundstein dafür legen“, so Caps-Neuzugang Dominique Heinrich.

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Stefan Stéen (30, SWE), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (9): Nico Brunner (30, Ö), Oskar Drugge (30, SWE), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Dominique Heinrich (33, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE)

Offensive (13): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Trevor Cheek (30, USA), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Max Stiegler (18, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (21, Ö), Evan Weinger (26, USA), Zintis Zusevics (29, Ö)

