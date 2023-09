Caps beenden Pre-Season gegen Mountfield HK

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals bestreiten am morgigen Freitag ab 19:00 Uhr gegen Mountfield HK das letzte Testspiel der laufenden Vorbereitung.

Die Tschechen, die heute um 17:00 Uhr in der STEFFL Arena auf Hydro Fehérvár AV19 treffen, spielten bereits am 17. August gegen die Wiener.

Die spusu Vienna Capitals holten aus den bisherigen sechs absolvierten Vorbereitungsspielen zwei Siege. Zuletzt verloren die Wiener mit einer stark dezimierten Truppe mit 2:4 beim tschechischen Erstligisten HC Nové Zámky. Die Caps können sich morgen an Mountfield für eine am 17. August erlittene 1:4-Niederlage in Hradec Kralove revanchieren. Caps-Neuzugang Rok Ticar konnte in drei seiner vier Einsätzen für die Wiener Scorer-Punkte verzeichnen. Der Slowene hält ebenso bei drei Punkten (2 Tore + 1 Assist) wie Leon Wallner, Trevor Cheek, Nico Brunner und Dominique Heinrich, die je ein Tor und zwei Assists auf dem Konto haben. Ticar, Armin Preiser und Hampus Eriksson halten bei je zwei Toren.