Capitals wollen gegen FehÃ©rvÃ¡r ersten Heimsieg einfahren

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals wollen am morgigen Freitag den ersten Heimsieg der Saison feiern.

Ab 19:15 Uhr bekommt es das Team von Head-Coach Gerry Fleming mit Hydro Fehérvár AV19 zu tun. In der STEFFL Arena steigt der erste „Bring Your Hero Game Day“, der von der win2day ICE Hockey League und ihren Vereinen ins Leben gerufen wurde. Caps-Abobesitzer erhalten im Zuge dessen zwei Freikarten, um ihre persönlichen Helden zu diesem Spiel mitnehmen zu können. Die Freikarten können im Vorfeld im HockeyShop 70 in der STEFFL Arena, am Wien-Ticket Pavillon bei der Staatsoper oder am Spieltag an der Abendkassa abgeholt werden – einzig das Abo muss vorgezeigt werden.

Die spusu Vienna Capitals halten nach fünf absolvierten Ligaspielen bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Sämtliche Niederlagen bezogen die Wiener gegen die aktuellen Top drei der Tabelle, den HCB Südtirol Alperia (0:2), die Moser Medical Graz99ers (1:2) und den EC-KAC (2:3). Dem gegenüber stehen die Auswärtssiege der Caps in Villach (3:2) und Linz (2:1). Nach fünf Spielen ist Zane Franklin mit ebenso vielen Zählern Top-Scorer der Capitals. Der Kanadier erzielte in Klagenfurt sein erstes Saisontor. Ebenfalls erstmals in Klagenfurt angeschrieben hat Niki Hartl. Der Treffer des 32-Jährigen aus der eigenen Hälfte des Spielfelds sorgte in den sozialen Netzwerken für einen viralen Clip. Torhüter Sebastian Wraneschitz absolvierte bei den Rotjacken sein erstes Ligaspiel der laufenden Saison. Der 22-Jährige parierte 28 der 31 Schüsse auf sein Tor, was einer Fangquote von 90,3 Prozent entspricht. Wraneschitz hätte in Klagenfurt auch unabhängig von Tyler Parks‘ Verletzung sein Saisondebüt gefeiert. Der US-Amerikaner wird den Capitals weiterhin wegen einer Oberkörperverletzung fehlen. Auch Jérémy Grégoire fällt morgen gegen Hydro Fehérvár AV19 wegen einer im KAC-Spiel erlittenen Oberkörperverletzung aus.

Nach vier absolvierten Ligaspielen hält Hydro Fehérvár AV19 bei je zwei Siegen und zwei Niederlagen. Zuletzt verloren die Ungarn am vergangenen Sonntag mit 1:3 bei Meister EC Red Bull Salzburg. Auf seinen ersten Einsatz im Fehérvár-Trikot wartet Ex-Caps-Angreifer Trevor Cheek. Der 31-Jährige, der in der Vorsaison 33 Punkte (20 Tore + 13 Assists) für die Capitals markierte, konnte verletzungsbedingt noch keinen Ligaeinsatz für seinen neuen Klub bestreiten. Fehérvár-Talisman Janos Hari ist mit sechs Punkten in vier Spielen (2 Tore + 4 Assists) Top-Scorer der Ungarn. Der US-Amerikaner Chase Berger führt die teaminterne Torschützenwertung mit drei Treffern an. Fehérvár-Goalie Rasmus Reijola absolvierte in der laufenden Saison drei Partien und verzeichnete dabei eine Fangquote von 93,8 Prozent. Nur Sam Harvey (97,7 Prozent) und Lukas Horak (94,4 Prozent) können höhere Fangquoten aufweisen als der Finne. Hydro Fehérvár AV19 kommt mit dem drittgefährlichsten Powerplay der win2day ICE Hockey League in die STEFFL Arena. Nach 20 Überzahlsituationen stehen sechs Powerplaytore zu Buche, eine Erfolgsquote von exakt 30 Prozent. Das Unterzahlspiel der Wiener hingegen zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite. Die Capitals kassierten am zweiten Spieltag zuletzt ein Tor in Unterzahl, das Penaltykilling der Wiener ist mit einer Erfolgsquote von 88,2 Prozent das drittbeste der Liga. Das bislang letzte Duell zwischen den Caps und Fehérvár in der STEFFL Arena gewannen die Wiener am 3. Jänner mit 4:3 nach Shootout. Die Ungarn gewannen die restlichen drei Saisonspiele.

„Wir wollen morgen erstmals vor unserem eigenen Publikum erfolgreich sein. Dafür müssen wir einen guten Start hinlegen. Die ersten 20 Minuten in Klagenfurt waren nicht zufriedenstellend. Wir wollen vor unseren eigenen Fans erfolgreich sein, doch die beiden Niederlagen motivieren uns nur noch mehr für das kommende Spiel. Wir werden mit viel Geschwindigkeit und Energie aus der Kabine kommen und holen hoffentlich drei Punkte“, sagt Caps-Angreifer Jason Willms.