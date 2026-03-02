Capitals verstärken sich mit Kevin Macierzynski und Ramón Schnetzer

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verstärken sich für die Post-Season der win2day ICE Hockey League mit Kevin Macierzynski und Ramón Schnetzer.

Das Duo wechselt von den Pioneers Vorarlberg in die Donaustadt. Die beiden Vorarlberger verfügen über jede Menge Erfahrung auf ICE-Niveau. Pioneers-Kapitän Macierzynski absolvierte im Laufe seiner Karriere bislang 640 Spiele in der multinationalen Liga. Nationalspieler Schnetzer bringt es auf 401 Einsätze in der win2day ICE Hockey League. Die Regularien der win2day ICE Hockey League erlauben es den Capitals, diese Wechsel kurz vor dem Verstreichen der internationalen Transfer-Deadline abzuschließen.

Kevin Macierzynski wurde am 21. Juni 1992 in Feldkirch geboren. Der 33-jährige Angreifer verbrachte auch den Großteil seiner Karriere in seinem Heimatbundesland Vorarlberg. Macierzynski wurde bei der VEU Feldkirch ausgebildet, absolvierte für deren Kampfmannschaft zwischen 2009 und 2012 74 Spiele in der damaligen Nationalliga. Zur Spielzeit 2012/13 verließ der Angreifer zum ersten Mal sein Heimatbundesland, um sich den Steinbach Black Wings Linz anzuschließen. Von 2012 bis 2015 verzeichnete Macierzynski 104 Einsätze für die Oberösterreicher. Im Anschluss wechselte der Linksschütze in die Heimat zurück. Von 2015 bis 2022 ging der Vorarlberger für die Dornbirn Bulldogs auf das Eis. Für die Unterländer absolvierte der Angreifer in sieben Spielzeiten 352 Einsätze. Damit belegt Macierzynski in der ewigen Bestenliste der Bulldogs Rang drei. Nach dem Aus der Dornbirner in der höchsten Spielklasse setzte der heute 33-Jährige seine Laufbahn bei den Pioneers Vorarlberg fort. Seine 184 Einsätze in vier Spielzeiten werden nur von Ivan Korecký übertroffen. In der laufenden Saison markierte Macierzynski 22 Punkte, die sich aus zwölf Toren und zehn Assists zusammensetzen. Für den Pioneers-Kapitän war der abgelaufene Grunddurchgang der torreichste seiner Profikarriere.

Wie Macierzynski erblickte auch Ramón Schnetzer in Feldkirch das Licht der Welt. Der Vorarlberger erlernte den Eishockeysport sowohl in seiner Heimat als auch in der benachbarten Schweiz. Zur Saison 2016/17 wechselte der Linksschütze in die Organisation des EC-KAC, für die er seine ersten Einsätze in der multinationalen Liga absolvierte. Für die Profimannschaft der Rotjacken bestritt der Verteidiger 108 Pflichtspiele. In der Spielzeit 2018/19 sicherten sich Schnetzer und Co. gegen die Vienna Capitals die Meisterschaft. Im Laufe der Saison 2019/20 wechselte der Vorarlberger zu den Dornbirn Bulldogs. In eineinhalb Spielzeiten für die Unterländer absolvierte der Defender 96 Pflichtspiele. Zur Saison 2021/22 ging es für Schnetzer zu den Steinbach Black Wings Linz. Für diese ging der Verteidiger in zwei Spielzeiten 106 Mal aufs Eis. Die Saison 2023/24 bestritt er in der Swiss League für den HC Thurgau. Schnetzer absolvierte die letzten beiden Spielzeiten in Diensten der Pioneers Vorarlberg, für die der Verteidiger 95 Pflichtspiele absolvierte. Im abgelaufenen Grunddurchgang verzeichnete der 29-Jährige 18 Scorerpunkte (4 Tore + 14 Assist), was dem offensiv produktivsten Grunddurchgang seiner Profikarriere entspricht. Seit Jahren gehört Schnetzer zum festen Aufgebot von ÖEHV-Teamchef Roger Bader. Bei der Weltmeisterschaft 2025, bei der die rot-weiß-rote Auswahl erstmals seit 1994 das Viertelfinale erreichte, absolvierte der Verteidiger alle acht Spiele. Im Laufe seiner Karriere bestritt Schnetzer 69 Länderspiele.

Statement Kevin Macierzynski „Ich freue mich riesig über meinen Wechsel nach Wien. In den vergangenen Tagen ist alles sehr schnell gegangen. Die Spiele gegen die Caps waren in dieser Saison immer heiß, in der STEFFL Arena war die Stimmung stets super. Ich freue mich riesig auf die Pre-Playoff-Serie gegen Fehérvár. Wir wollen definitiv den nächsten Schritt machen. Ich werde mich hoffentlich sehr gut in eine eingespielte Mannschaft einfügen und will gleich am Mittwoch durchstarten.“

Statement Ramón Schnetzer „Ich bin zum Teil in Wien aufgewachsen und wollte schon seit Längerem hier spielen, jetzt hat es endlich geklappt. Von dem her freue ich mich sehr über meinen Wechsel zu den Capitals. Ich bin es aus den letzten Jahren gewohnt, dass es für mich nach dem Grunddurchgang bei den Pioneers nahtlos weitergeht. Sei es mit dem Nationalteam oder letzte Saison mit Graz. Ich freue mich richtig auf die Playoffs und Playoff-Eishockey, ich bin ready!“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wie schon die gesamte Saison über ist die Personalsituation vor den anstehenden Pre-Playoffs ein leidiges Thema bei uns. Da es etliche Akteure gibt, die teilweise schwer angeschlagen spielen müssen, haben wir uns mit zwei Spielern verstärkt, die über reichlich Erfahrung auf höchstem Niveau verfügen. Die Liga-Regularien erlauben es uns, noch einmal nachzurüsten. Ich freue mich, dass wir Kevin und Ramón für die heiße Phase der Saison bei uns in Wien begrüßen dürfen.“

Steckbrief Kevin Macierzynski

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 21.06.1992

Alter: 33 Jahre

Größe: 181 cm

Gewicht: 83 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Steckbrief Ramón Schnetzer

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 12.08.1996

Alter: 29 Jahre

Größe: 178 cm

Gewicht: 83 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich