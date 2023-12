Capitals verpflichten Defender Seamus Donohue, lÃ¶sen aber zeitgleich auch zwei VertrÃ¤ge auf

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken ihre Defensive mit dem US-Amerikaner Seamus Donohue. Der 27-Jährige, der seine Qualitäten unter anderem...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken ihre Defensive mit dem US-Amerikaner Seamus Donohue.

Der 27-Jährige, der seine Qualitäten unter anderem im Spielaufbau und als Puckverteiler im Powerplay hat, war zuletzt für das ECHL-Spitzenteam Idaho Steelheads tätig. Donohue verzeichnete in seinen bisherigen 22 Saisonspielen 18 Punkte, ligaweit schrieben nur vier Verteidiger öfter an als der Linksschütze.

Mit St. Cloud State University im NCAA-Finale

Der in Minnesota geborene Seamus Donohue besuchte als Jugendlicher die St. Thomas Academy in Mendota Heights und wurde mit seiner High School zweifacher State Champion. Mit der Saison 2015/16 wechselte der US-Amerikaner in die BCHL zu den Penticton Vees, in der folgenden Spielzeit führte Donohue die Wichita Falls Wildcats aus der NAHL als Kapitän an. Anschließend erfolgte der Wechsel ins College-Eishockey. Donohue spielte von 2017 bis 2020 für Michigan Tech. In seiner ersten Saison gewann der US-Amerikaner mit den Huskies die WCHA-Conference. In der Spielzeit darauf wurde der US-Amerikaner zum herausragendsten Verteidiger seines Teams gekürt. Mit der Saison 2020/21 erfolgte der Transfer in seinen Heimatstaat, Donohue lief fortan für die St. Cloud State University auf. Mit dem Team, das ebenfalls den Spitznamen Huskies trägt, zog der Verteidiger im Jahr 2021 ins Finale des NCAA-Turniers ein. Im Endspiel unterlagen Donohue und Co. allerdings dem Team der University of Massachusetts. Der US-Amerikaner, der drei seiner fünf College-Spielzeiten als Alternate Captain bestritt, markierte in 183 College-Spielen für Michigan Tech und die St. Cloud State University 80 Punkte (9 Tore + 71 Assists). Die restliche Saison 2021/22 absolvierte Donohue mit den South Carolina Stingrays aus der ECHL. In sieben Spielen gelangen dem Verteidiger fünf Assists.

Wichtiger Bestandteil der Steelheads

In der Saison 2022/23 wagte Donohue erstmals den Schritt nach Europa. Der Linksschütze schloss sich dem finnischen Liiga-Klub SaiPa an. In 59 Spielen verzeichnete der US-Amerikaner 15 Scorerpunkte (2 Tore + 13 Assists). Donohue war damit nach Punkten der drittbeste Verteidiger des finnischen Erstligisten. Im vergangenen Sommer wechselte der Verteidiger zurück in die USA zu den Idaho Steelheads aus der ECHL. Donohue nahm im ECHL-Partnerteam der Dallas Stars prompt eine gewichtige Rolle ein, mit 18 Punkten (3 Tore + 15 Assists) ist der 27-Jährige gemeinsam mit Patrick Kudla der punktbeste Verteidiger des ECHL-Primus. In seinen bisherigen 29 ECHL-Spielen sammelte Donohue 23 Punkte (3 Tore + 20 Assists). Das ergibt einen Schnitt von 0,79 Punkten pro Partie. In der laufenden Saison liegt der Punkteschnitt des US-Amerikaners sogar bei 0,82. Dem stehen nur zehn Strafminuten gegenüber, die der 27-Jährige in der ECHL gesammelt hat. Die Plus/Minus-Bilanz ist mit einem Wert von +16 klar positiv. In seinem letzten Spiel für die Steelheads steuerte Donohue den Assist zum einzigen Treffer bei.

Donohue: „Freue mich über diese Chance“

„Ich habe meine Saison bei den Idaho Steelheads begonnen, weil sie eine erstklassige Organisation in der ECHL sind und ich mich bei den anderen Angeboten im Sommer nicht wohlgefühlt habe. Nun habe ich mich für Wien entschieden, weil ich Großartiges über die Stadt und die Organisation vernommen habe. Ich denke, dass ich den spusu Vienna Capitals spielerisch helfen kann und freue mich über diese Chance. In der letzten Saison habe ich in Finnland viel gelernt. Ich bin als Spieler in einer fremden Umgebung gereift und habe mich auf den Spielstil in Europa umstellen können. Daher erwarte ich, dass die Lernkurve dieses Mal nicht so steil sein wird wie in der Vorsaison. Ich bin ein Zwei-Wege-Verteidiger, der stolz darauf ist, in der eigenen Zone hart zu verteidigen. Gleichzeitig will ich offensiv meinen Beitrag leisten und die Möglichkeiten nutzen, die sich mir bieten“, sagt Caps-Verteidiger Seamus Donohue.

Steckbrief Seamus Donohue

Position: Verteidigung

Geburtsdatum: 01.06.1996

Alter: 27 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 87 kg

Schusshand: links

Nationalität: USA

Verträge mit Warg und Ohre aufgelöst

Die spusu Vienna Capitals und Verteidiger Stefan Warg einigten sich indes auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertragsverhältnisses. Der 33-jährige Schwede schloss sich den Capitals im Sommer an und absolvierte für die Wiener elf Spiele in der win2day ICE Hockey League. Darüber hinaus beendeten die spusu Vienna Capitals auch den ursprünglich bis Ende Dezember befristeten Vertrag mit Torhüter Adam Ohre vorzeitig. Der Schwede, der als Absicherung verpflichtet wurde, sollte einer der beiden Torhüter Stefan Stéen oder Sebastian Wraneschitz verletzungsbedingt ausfallen, stand zweimal für die Capitals im Tor. Die spusu Vienna Capitals bedanken sich bei Stefan Warg und Adam Ohre für ihren Einsatz und wünschen beiden Spielern nur das Beste für die Zukunft.

