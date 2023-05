Capitals verpflichten Angreifer Evan Weinger

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nehmen Angreifer Evan Weinger unter Vertrag. Der 26-jährige US-Amerikaner spielte in den vergangenen fünf Spielzeiten in der...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nehmen Angreifer Evan Weinger unter Vertrag.

Der 26-jährige US-Amerikaner spielte in den vergangenen fünf Spielzeiten in der American Hockey League. In der vergangenen Saison war Weinger für die San Diego Gulls und deren ECHL-Partnerteam Tulsa Oilers tätig.

Aus Kalifornien in die WHL

Evan Weinger begann seine Eishockeylaufbahn in seinem Heimatstaat Kalifornien. Der in Los Angeles geborene Rechtsschütze agierte auf Juniorenniveau für die Los Angeles Junior Kings, ehe es Weinger mit der Saison 2014/15 in die Western Hockey League zu den Portland Winterhawks zog. In seiner Rookie-Saison markierte der US-Amerikaner in 61 Grunddurchgangsspielen 26 Scorer-Punkte (7 Tore + 19 Assists), kein anderer Winterhawks-Rookie konnte in der Spielzeit 2014/15 öfter anschreiben. Im Jahr 2017 nahm Weinger am Training Camp der Los Angeles Kings teil, nach seiner Rückkehr in die WHL wurde der Angreifer zu den Brandon Wheat Kings getradet. Für das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba verbuchte Weinger in insgesamt 75 Spielen 64 Punkte (34 Tore + 30 Assists). Im Laufe seiner WHL-Karriere absolvierte Weinger insgesamt 292 Spiele, in denen dem Rechtsschützen 163 Punkte gelangen (74 Tore + 89 Assists).

Fünf Spielzeiten in der AHL

Im März 2018 unterzeichnete Weinger seinen ersten Profivertrag bei den San Jose Barracuda aus der AHL, wo er die nächsten vier Spielzeiten absolvieren sollte. Auch auf Europaerfahrung kann der Angreifer zurückblicken. Die von der Coronapandemie beeinträchtige AHL-Saison 2020/21 begann Weinger auf Leihbasis in der finnischen Liga beim HC TPS, für den der US-Amerikaner in neun Spielen ein Tor erzielte. Für die San Jose Barracuda absolvierte der Angreifer in vier Spielzeiten 217 Partien, in denen verbuchte er 81 Scorer-Punkte (39 Tore + 42 Assists). Im vergangenen Jahr wechselte Weinger innerhalb der AHL und seines Heimatstaats Kalifornien zu den San Diego Gulls. Für das AHL-Partnerteam der Anaheim Ducks absolvierte der Stürmer 39 Spiele, in denen er acht Punkte einfuhr (3 Tore + 5 Assists). Während der vergangenen Spielzeit kam der 26-Jährige auch für das ECHL-Partnerteam der Gulls, die Tulsa Oilers, zum Einsatz. Beim Team aus Oklahoma brachte Weinger elf Punkte (6 Tore + 5 Assists) in neun Spielen zustande. Insgesamt absolvierte der US-Amerikaner 233 Spiele in der AHL, in diesen erzielte Weinger 42 Tore und steuerte 47 Vorlagen bei, was einer Punkteausbeute von 89 Zählern entspricht.

„Ich habe nur Großartiges über die Organisation und die Stadt Wien gehört, daher bin ich über meinen Wechsel sehr begeistert. Ich befinde mich schon mitten in meiner persönlichen Vorbereitung und kann es kaum erwarten, endlich in Wien loslegen zu können“, sagt Caps-Angreifer Evan Weinger.

hebt Weingers Teamfähigkeit hervor

„Evan ist ein schneller Power Forward, der sehr gut eislaufen kann. Mit seinem aggressiven Forechecking wird er die Gegenspieler ständig unter Druck setzen und einige Chancen für uns kreieren können. Er ist ein Teamplayer, der auch das Auge für seine Mitspieler hat“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Evan Weinger

Position: Angriff

Geburtsdatum: 18.04.1997

Alter: 26 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 88 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: USA

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Lorenz Widhalm (20, Ö), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (5): Nico Brunner (30, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (21, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (11): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (20, Ö), Evan Weinger (26, USA), Leon Widhalm (20, Ö), Zintis Zusevics (29, Ö)

