Capitals verlieren Torspektakel in Ljubljana

Ljubljana. (PM Capitals) Die Vienna Capitals unterliegen Olimpija Ljubljana am Mittwochabend mit 5:7.

Die Hausherren gehen gegen dezimierte Wiener nach Toren von Blaz Gregorc (5.), Nik Simsic (6.), Jan Drozg (13., 25.) und Alex Petan (26.) zwischenzeitlich mit 5:0 in Führung. Sam Antonitsch (29.), Jérémy Grégoire (34.) und Mitch Hults (36.) machen das Spiel mit ihren Treffern im Mitteldrittel wieder spannend. Die zarten Hoffnungen auf ein Caps-Comeback werden in der 42. Minute durch die Tore von Drozg und Nicolai Meyer binnen 32 Sekunden im Keim erstickt. Benjamin Lanzinger (48.) und Felix Koschek (54.) können noch für die aufopfernd kämpfenden Caps anschreiben. Die Wiener bleiben trotz der Niederlage Siebter. Am Freitag kommt es in Linz gegen die achtplatzierten Black Wings zum Duell der Tabellennachbarn (19.15 Uhr).

Die Capitals mussten in der slowenischen Hauptstadt mit Erik Kirchschläger, Scott Kosmachuk, Nelson Nogier, Senna Peeters, Marco Richter und Lukas Zach-Kiesling auf gleich sechs verletzte Akteure verzichten. Im Caps-Tor begann Evan Cowley anstelle von Sebastian Wraneschitz. Die Wiener fanden in den ersten Spielminuten einige gute Möglichkeiten vor. Leon Wallner und Sam Antonitsch scheiterten jedoch an Olimpija-Goalie Luka Kolin. Auf der anderen Seite musste Cowley innerhalb von 66 Sekunden gleich zweimal hinter sich greifen. Bei den Treffern von Blaz Gregorc (5.) und Nik Simsic (6.) wurde dem Caps-Schlussmann die Sicht verstellt. Eine Minute nach dem zweiten Gegentor fand Wallner eine Topchance nach einem schnellen Angriff vor. Wieder scheiterte der Wiener an Kolin. Nach einigen Minuten Leerlauf schrieben die Hausherren erneut ab. Jan Drozg schoss nach einem Doppelpass mit Nicolai Meyer vor Cowley ein (13.). In der 17. Minute wurden Strafen gegen beide Teams ausgesprochen. T.J. Brennan revanchierte sich wegen eines Checks in Bandennähe an Zane Franklin. Der Ljubljana-Verteidiger wurde wegen eines Crosschecks für zwei Minuten ausgeschlossen, der Caps-Angreifer wegen unsportlichen Verhaltens.

In der 25. Minute war der Arbeitstag von Cowley vorzeitig zu Ende. Der Caps-Goalie ließ den Puck nach einem Schuss von Nate Halbert weit prallen, Drozg beförderte das Spielgerät über die Linie (25.). Daraufhin wurde Wraneschitz eingewechselt. Doch auch der Wiener, der laut Fangquote zu den besten Goalies der Liga gehört, konnte 59 Sekunden später den Treffer durch Alex Petan nicht verhindern (26.). In der 29. Minute schrieben auch die Donaustädter erstmals an. Sam Antonitsch schoss den Puck aus spitzem Winkel über Kolins Schulter ins Tor. In Minute 31 parierte Kolin gegen Franklin, Simon Bourque zimmerte den Nachschuss aber nur an die Stange. Kurz darauf wurden die Caps wegen zu vieler Spieler auf dem Eis sanktioniert, Carter Souch saß die Strafe ab. In Überzahl trafen die Hausherren nach einer ansehnlichen Kombination die Stange. Die Wiener hielten sich schadlos. In der 34. Minute verkürzten die Gäste erneut. Nach Pass von Linden Vey schoss Jérémy Grégoire vor Kolin ein. Zweieinhalb Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Slowenen. Kolin hatte beim Distanzschuss von Mitch Hults keine Abwehrmöglichkeit, da Felix Koschek dem Ljubljana-Goalie die Sicht verstellte (36.). Nur eine Minute später fanden die Hausherren eine Großchance vor, doch Wraneschitz verhinderte Schlimmeres. In Minute 38 wurde Brennan wegen eines Crosschecks für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Im Powerplay brachten die Wiener allerdings kaum etwas zustande. Eine gute Abschlussmöglichkeit durch Hults wurde von Kolin entschärft.

Die Hoffnung auf ein Comeback konnte kurz nach Drittelbeginn wieder ad acta gelegt werden. Souch vertändelte die Scheibe im eigenen Drittel. Meyer fälschte daraufhin einen Distanzschuss vor Wraneschitz ab (42.). 32 Sekunden später komplettierte Drozg seinen Hattrick (42.). In der 45. Minute wurde eine Strafe wegen übertriebener Härte gegen Grégoire ausgesprochen. Wieder stoppten die Caps das zweitbeste Powerplay der Liga. Eine Minute nach der Rückkehr des Kanadiers traf Benjamin Lanzinger. Der Caps-Angreifer fälschte einen Distanzschuss von Randy Gazzola erfolgreich ab (48.). In der 54. Minute eroberte Koschek den Puck gegen Gregorc, der 20-Jährige ließ Kolin in weiterer Folge aus kurzer Distanz keine Chance. Die Caps drückten daraufhin auf den Anschlusstreffer. Das bot den Hausherren Räume. Wraneschitz entschärfte einen Schuss von Marcel Mahkovec, der aus einem Konter entstand. Der Caps-Goalie verließ in der Schlussphase für einen weiteren Angreifer das Tor. Die Hausherren hatten einige Möglichkeiten auf das Empty-Net-Tor, letztendlich blieb es aber beim 5:7 aus Sicht der Wiener. Laut offizieller Statistik gaben die Caps 31 Torschüsse ab, die Hausherren deren 38.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Der Beginn war trotz der Gegentreffer ordentlich. Wir hatten drei, vier wirklich gute Tormöglichkeiten, die wir aber ungenutzt ließen. Wenn man nur den Pausenstand von 0:3 ansieht, könnte man meinen, dass wir im ersten Drittel fürchterlich gespielt hätten, das fand ich aber nicht. Die Mannschaft hat sich im zweiten Drittel nach einem Fünf-Tore-Rückstand wieder ins Spiel zurückgekämpft. Es ist schade, dass wir im dritten Drittel zwei schnelle Tore zugelassen haben. Das wäre nämlich ein historisches Comeback gewesen. Ich bin nicht begeistert darüber, dass wir verloren haben, aber es gibt einige gute Dinge, die wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Wir haben auswärts zuletzt nicht so viel in der Offensive produziert, haben heute aber einige gute Chancen und fünf Tore herausgespielt. Auf der anderen Seite haben wir sieben Treffer zugelassen, da gibt es also auch einiges zu korrigieren.“

Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals 7:5 (3:0, 2:3, 2:2)

Tore Olimpija: Blaz Gregorc (5.), Nik Simsic (6.), Jan Drozg (13., 25., 42.), Alex Petan (26.), Nicolai Meyer (42.)

Tore Caps: Sam Antonitsch (29.), Jérémy Grégoire (34.), Mitch Hults (36.), Benjamin Lanzinger (48.), Felix Koschek (54.)