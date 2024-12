Capitals verlieren gegen formstarke Black Wings

Wien. (PM Capitals) Am Freitag-Abend müssen sich die spusu Vienna Capitals den Steinbach Black Wings Linz mit 1:4 geschlagen geben. Nach einem torlosen ersten...

Wien. (PM Capitals) Am Freitag-Abend müssen sich die spusu Vienna Capitals den Steinbach Black Wings Linz mit 1:4 geschlagen geben.

Nach einem torlosen ersten Drittel treffen Niklas Bretschneider (26.) und Shawn St-Amant (28.) im Mittelabschnitt. Im Schlussdrittel schreiben Henrik Neubauer (45./SH1) und Luka Maver für die Gäste an (48.). In der 59. Minute beendet Evan Jasper mit seinem Treffer das Shutout von Rasmus Tirronen. Am Sonntag empfangen die Capitals Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 in der STEFFL Arena (17:30 Uhr).

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste im Vergleich zum Italien-Doppel in der vergangenen Woche auf den verletzten Leon Wallner und den erkrankten Jérémy Grégoire verzichten. Dafür rückte Seamus Donohue erneut ins Line-Up. Im Tor begann Peyton Jones. Nach zwei Minuten wurde die erste Strafe des Spiels ausgesprochen. Zane Franklin wurde nach einem Check gegen Gerd Kragl vom Schiedsrichtergespann ursprünglich wegen eines angeblichen Checks gegen den Kopf für fünf Minuten ausgeschlossen. Nach Videostudium erschloss sich auch den Unparteiischen, dass eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Boardings korrekt ist. Die Linzer sorgten in Überzahl nur für wenig Gefahr, die Caps hielten sich schadlos. In der fünften Minute gab Willie Raskob einen Schuss auf das Tor von Rasmus Tirronen ab, der Finne konnte die Scheibe aber sichern. Erst in der elften Minute wurde es wieder vor einem der Tore wirklich gefährlich. Doch Caps-Goalie Jones konnte einen Alleingang von Ian Scheid stoppen. Liga-Toptorschütze Brian Lebler fälschte den Puck in der 12. Minute vor dem Caps-Tor ab, verfehlte aber den Kasten. Auf der anderen Seite tat es ihm Evan Jasper vor Tirronen gleich. Der Schuss des Kanadiers aus kurzer Distanz ging nur knapp am Tor vorbei. In der 15. Minute wurde die erste Strafe gegen die Gäste ausgesprochen. Graham Knott traf Peter Krieger mit dem hohen Stock im Gesicht. Die erste Chance fand Raskob vor, doch Tirronen parierte mit dem Blocker. Der Finne konnte kurz vor Ende des Powerplays einen Distanzschuss von Donohue gerade noch aus seinem Tor heraushalten. Auch Linz überstand die erste Unterzahl ohne Gegentreffer. Brett Kemp zwang Tirronen in der 18. Minute zu einem Save, Franklin verfehlte daraufhin mit dem Rebound. Kurz danach bediente Joseph Cramarossa den Topscorer der Wiener mustergültig, erneut fand der Puck nicht den Weg ins Tor. Krieger eroberte das Spielgerät, spielte zu Armin Preiser, der die Scheibe wiederum zu Jasper brachte, doch der Kanadier scheiterte an Tirronen. Im Zuge dieser Aktion agierten die Gäste mit sechs Feldspielern. 40 Sekunden vor Drittelende wurde Andreas Kristler dafür auf die Strafbank geschickt. Die Capitals waren in Überzahl aktiv, ein Schuss von Franklin, der von Tirronen geblockt wurde, war aber das höchste der Gefühle in Drittel eins.

Kurz nach Kristlers Rückkehr schoss Dominic Hackl von der blauen Linie aus, Tirronen parierte mit dem Bein. Lebler probierte es in Minute 23, erneut war Jones zur Stelle. Cramarossa versuchte es eine Minte später von der rechten Seite, verfehlte aber das Tor der Gäste. Jasper scheiterte kurz darauf erneut am Linzer Goalie. Dieser hätte in der 25. Minute beinahe hinter sich greifen müssen. Nach einem Distanzschuss von Preiser blieb der Puck vor Tirronen liegen, Krieger schob den Rebound um wenige Zentimeter am Tor vorbei. In der 26. Minute gingen die Gäste glücklich in Führung. Niklas Bretschneider spielte vor dem Caps-Tor einen Querpass, die Scheibe sprang von Jack Doughertys Schlittschuh hinter Jones über die Linie (26.). Eine Minute später konnte sich der Caps-Goalie gegen Knott auszeichnen. Beim Schuss von Shawn St-Amant in der 28. Minute wurde der Deutsch-Amerikaner erneut bezwungen. Kurz darauf gab es die nächste Strafe gegen die Gäste. Ex-Caps-Verteidiger Niklas Würschl wurde wegen Haltens bestraft. Die Caps zeigten eine schöne Kombination, doch Tirronen parierte einen Schuss von Krieger. Im Anschluss kamen die Wiener nicht mehr zu gefährlichen Chancen. Linz überstand die nächste Unterzahl ohne Gegentreffer. In der 33. Minute musste Jones gleich zweimal eingreifen, hielt sein Team aber im Spiel. Raskob bediente in der 35. Minute den vor dem Tor eingeparkten Jasper. Der Kanadier wurde ruppig am Abschluss gehindert, eine Strafe gab es dafür aber nicht. In Minute 37 war Jones bei einem Schuss von Julian Pusnik mit dem Fanghandschuh zur Stelle. Leblers Schuss in der 40. Minute hatte Gefahrenpotenzial, ging aber am Tor der Caps vorbei. Mit der Pausensirene verpasste Patrick Söllinger Caps-Angreifer Franklin einen hirnlosen Crosscheck ins Gesicht. Die Unparteiischen schickten den Linz-Verteidiger mit einer Fünf-Minuten- + Spieldauer-Strafe unter die Dusche.

Niki Hartl probierte es in der 42. Minute aus kurzer Distanz, Tirronen reagierte aber aufmerksam. Im restlichen Powerplay agierten die Wiener bis zur Schlussminute schwach. Dominique Heinrichs Schuss wurde von Tirronen geblockt. 25 Sekunden vor Ende des Powerplays traf Henrik Neubauer aus einem Konter (45.). Die Caps schrieben auch in diesem Powerplay nicht an. In der 48. Minute trafen die Gäste nach einem Schuss von Luka Maver erneut. Goalie Jones wurde von einem seiner Vorderleute die Sicht verstellt. Auf der anderen Seite feuerte Mario Fischer den Puck an die Stange. Wenige Sekunden später wurde der Caps-Kapitän wegen Haltens auf die Strafbank geschickt. Scheid war in der 49. Minute mit zwei Distanzschüssen nicht erfolgreich, St-Amants Schuss aus kurzer Distanz eine Minute später wurde von Jones pariert. Die Caps eroberten in Unterzahl den Puck in der gegnerischen Zone. Doch bevor Preiser schießen konnte, war Tirronen mit dem Stock zur Stelle, um die Scheibe wegzuschlagen. Kurz darauf waren die Hausherren wieder vollzählig. Cramarossa schickte Raskob in der 51. Minute mit einem langen Pass auf die Reise. Der US-Amerikaner kam aber nicht an Tirronen vorbei. In der 53. Minute agierte Würschl gegen Cramarossa mit dem hohen Stock. Der Linz-Verteidiger wurde dafür mit zwei Zwei-Minuten-Strafen belegt. Kurz nach Ausspruch der Strafe zog Jasper aus dem Slot ab, konnte Tirronen aber nicht überwinden. Raskob fand Krieger in der 54. Minute mit seinem Pass. Erneut war vor dem Linz-Goalie Endstation. Franklins Schuss in der 55. Minute landete im Fanghandschuh von Tirronen. Aljaž Predan probierte es daraufhin mit einem Gewaltschuss, war aber ebenso erfolglos. Raskob feuerte eine Minute später neben das Tor. Tirronen parierte im Anschluss gegen Heinrich. Cramarossas Schuss in der 57. Minute wurde auch vom Finnen ebenfalls pariert. Kurz darauf verstrich auch dieses Powerplay torlos. In der 59. Minute erzielte Jasper den Ehrentreffer für die Wiener. Die Caps verzeichneten 40 Torschüsse, die Gäste nur deren 27.

Statement Gerry Fleming „Dieses Spiel heute war wieder eine verpasste Chance. Unser Powerplay war wirklich nicht gut, wir haben Peyton Jones überhaupt nicht unterstützt. Außerdem haben wir zu viele unerzwungene Fehler gemacht.“

spusu Vienna Capitals – Steinbach Black Wings Linz 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Tor Caps: Evan Jasper (59.)

Tore Linz: Niklas Bretschneider (26.), Shawn St-Amant (28.), Henrik Neubauer (45./SH1), Luka Maver (48.)

