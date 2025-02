Capitals verlieren erstes Pre-Playoff-Spiel knapp

Székesfehérvár. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das erste Spiel der „Best of Three“-Pre-Playoff-Serie gegen Hydro Fehérvár AV19 nur knapp mit 1:2.

Zane Franklin bringt die Mannschaft von Gerry Fleming im ersten Spielabschnitt in Führung (8.), die Hausherren drehen das Spiel durch Treffer von Kristof Nemeth (27.) und Rasmus Kulmala (37.) im Mitteldrittel. Im Schlussdrittel finden die Wiener einige Ausgleichschancen vor, die Ungarn bringen den Sieg aber über die Zeit. Am Dienstag treffen die beiden Teams um 19:15 Uhr in der STEFFL Arena aufeinander.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste gegen den Siebten des Grunddurchgangs einige Veränderungen vornehmen. Im Tor begann der zuletzt geschonte Tyler Parks anstelle des verletzten Sebastian Wraneschitz. Christof Kromp rückte nach seiner abgesessenen Sperre zurück ins Line-Up, ebenso wie Felix Koschek, der zuletzt für die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League im Einsatz war. In den ersten Minuten des Spiels wurde gleich deutlich, wie die Hausherren ans Werk gingen. Fehérvár versuchte mit Schüssen aus allen Lagen und viel Verkehr vor dem Tor, Druck auf Parks auszuüben. Der US-Amerikaner agierte aber in blendender Form. So waren es die Capitals, die in Minute acht in Führung gingen. Topscorer Zane Franklin feuerte den Puck aus dem linken Bullykreis über die Schulter von Fehérvár-Goalie Rasmus Reijola (8.). 110 Sekunden später wurde die erste Strafe des Spiels ausgesprochen. Willie Raskob wurde wegen eines Hakens gestraft. Das Powerplay der Ungarn konnte Parks und sein Tor aber nie wirklich in Gefahr bringen. In weiterer Folge wurde das Spiel deutlich körperlicher, die Wiener setzten den Hausherren mit ihrer Physis zu. Ex-Caps-Stürmer Trevor Cheek wurde in der 16. Minute wegen Stockschlags auf die Strafbank geschickt. Das Powerplay der Wiener im Anschluss war besser als das vorangegangene der Ungarn. Die Schüsse durch Evan Jasper und Aljaž Predan mündeten aber nicht in Toren.

Im Mitteldrittel erhöhten die Hausherren die Schlagzahl. So musste Parks in den ersten Minuten des zweiten Spielabschnitts mehrmals ausrücken, um Gegentore zu verhindern. In der 26. Minute fand Niki Hartl eine Topchance vor, der Caps-Angreifer feuerte die Scheibe aber aus dem Slot über das Tor. Kurz darauf glichen die Hausherren mit einem Treffer von Kristof Nemeth aus (27.). Im Anschluss untermauerte Parks mit einigen wichtigen Saves, warum er aus Wiener Sicht der Mann des Abends war. In der 34. Minute beharkten sich Joseph Cramarossa und Balazs Varga hinter dem Fehérvár-Tor. Diese Meinungsverschiedenheit brachte beiden Akteuren Zwei-Minuten-Strafen wegen unsportlichen Verhaltens ein. Eine Minute später kamen die Caps zu einer Großchance. Reijola fiel nach einem Schuss von Seamus Donohue um, der Nachschuss durch Mathias Böhm wurde geblockt. Parks musste danach einige Male das Unentschieden festhalten, in der 37. Minute gingen die Hausherren dann doch in Führung. Josh Atkinson umkurvte das Caps-Tor, von Parks‘ Schonern gelangte die Scheibe in den Torraum, wo Rasmus Kulmala abstaubte (37.). Kurz vor Drittelende scheiterte Böhm aus guter Position an Reijola.

Im Schlussabschnitt hatten die Wiener deutlich mehr vom Spiel. Zack Andrusiak und Hartl prüften Reijola, der stabil blieb. In der 45. Minute eroberte Franklin die Scheibe an der eigenen blauen Linie. Der Caps-Topscorer zog ins Drittel der Gastgeber, verfehlte mit seinem Schuss aber das Tor. So verliefen auch die kommenden Minuten. Die Wiener drückten auf den Ausgleich, Fehérvár konnte jedoch Nadelstiche setzen, bei denen Parks aber stets die Oberhand behielt. In der 55. Minute fand Böhm eine weitere Topchance vor, scheiterte aber wieder an Reijola. Parks verließ in der Schlussphase sein Tor, Zählbares entstand mit dem Extra-Angreifer aber nicht mehr. Zwei Sekunden vor Spielende schob Jérémy Grégoire einen Fehérvár-Verteidiger in Reijola hinein. Daraufhin brach ein Handgemenge aus. Grégoire wurde mit einer Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung belegt, Cramarossa fasste eine Zehn-Minuten-Sperre wegen unsportlichen Verhaltens aus. Im Laufe des Spiels gab Fehérvár 37 Torschüsse ab, die Caps deren 25. Tyler Parks beendete die Partie mit einer Fangquote von 94,6 Prozent.

Statement Gerry Fleming „Ich fand, dass wir im ersten Drittel gut gespielt und unseren Matchplan umgesetzt haben. Im Mittelabschnitt waren wir auch wegen Scheibenverlusten zu oft in unserem eigenen Drittel gefangen, dadurch haben einige Spieler zu lange Shifts gehabt. Das hat uns geschadet. Im Schlussdrittel haben wir aufgedreht und genügend gute Chancen auf den Ausgleich vorgefunden. Tyler Parks hat uns heute die Chance gegeben, dieses Spiel zu gewinnen. Am Ende des Tages haben wir die Möglichkeiten einfach liegengelassen. Unsere Intensität und unser Einsatz haben heute absolut gestimmt, das müssen wir im zweiten Spiel wieder zeigen, diesmal über 60 Minuten.“

Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Tore Fehérvár: Kristof Nemeth (27.), Rasmus Kulmala (37.)

Tor Caps: Zane Franklin (8.)

Die Pre-Playoff-Serie im Überblick

23.02.2025 | Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals 2:1

25.02.2025 | spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19

28.02.2025* | Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals

*falls notwendig

Capitals wollen Serienausgleich erzwingen

Wien, 24. Februar 2025 | Am morgigen Dienstag steigt das zweite Spiel der „best of three“-Pre-Playoff-Serie zwischen den spusu Vienna Capitals und Hydro Fehérvár AV19. Am gestrigen Sonntag siegten die Ungarn im ersten Spiel in der heimischen MET Aréna Székesfehérvár mit 2:1, die Wiener müssen also siegen, um das Saisonende abzuwenden. Beginn des Duells in der STEFFL Arena ist um 19:15 Uhr. Der erste Pre-Playoff-Auftritt der Wiener vor heimischem Publikum wird in ORF Sport+ und on.orf.at übertragen.

Bei der gestrigen 1:2-Niederlage der Capitals in Székesfehérvár gewann erstmals in dieser Saison das Heimteam ein Duell zwischen den spusu Vienna Capitals und Hydro Fehérvár AV19. Den ersten Treffer der laufenden Pre-Playoff-Serien erzielte mit Zane Franklin der Topscorer der Wiener. Der Kanadier hält nach nun 49 Saisonspielen bei 38 Punkten (18 Tore + 20 Assists). Caps-Goalie Tyler Parks lieferte eine starke Performance ab. Mit 35 Saves und einer Fangquote von 94,6 Prozent hielt der US-Amerikaner seine Mannschaft im Spiel. Mit nur acht Siegen aus 24 Grunddurchgangsheimspielen sind die Wiener in der Heimtabelle nur Vorletzter. Hydro Fehérvár AV19 war andererseits mit 44 Punkten in der Fremde die zweitbeste Auswärtsmannschaft im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League.

Die aktuelle Form der Ungarn in fremden Gefilden lässt allerdings zu wünschen übrig. Das Team von Head-Coach Dávid Kiss verlor vier seiner letzten fünf Auswärtsspiele, nur beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht HC TIWAG Innsbruck konnte der Tabellensiebte des Grunddurchgangs reüssieren. In den letzten fünf Grunddurchgangsspielen konnten weder die Wiener noch die Ungarn großartig überzeugen. Die Caps sammelten in diesem Zeitraum vier Punkte, Fehérvár nur drei. Obwohl die Ungarn gestern einen Schuss nach dem anderen losließen, blieben die Akteure, die normalerweise für Offensive sorgen, ohne Treffer. Die Torschützen Kristof Nemeth und Rasmus Kulmala markierten gestern jeweils ihre dritten Saisontore.

Statement Joseph Cramarossa „Heute geht es um aktive Regeneration und die notwendige Pause, da wir morgen all die Energie benötigen werden, die wir haben. Die Coaches haben dafür die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen. Morgen wollen wir voll angreifen. Unser Energielevel hat gestern gestimmt und wir haben physisch gespielt. Jeder wusste, worum es geht, auch wenn es gestern nicht ganz gereicht hat. Morgen haben wir vor unseren Fans womöglich die letzte Chance. Es liegt nur an uns selbst, jeder ist bereit. Fehérvár weiß, dass sie es morgen nicht einfach haben werden.“

