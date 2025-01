Capitals verlieren enges Spiel gegen 99ers

Wien. (PM Capitals) Vor 6.320 Fans verlieren die spusu Vienna Capitals am Sonntag mit 0:3 gegen die Moser Medical Graz99ers.

Die Wiener dominieren den ersten Spielabschnitt, doch die Steirer nutzen einen Fehler der Hausherren zur Führung aus. Casey Bailey erzielt den Treffer aus dem Slot. Nach einem torlosen Mitteldrittel versenkt Nico Brunner einen Distanzschuss (53.). Fünf Sekunden vor Spielende schießt Michael Schiechl den Puck zum Endstand ins leere Tor (60./EN). Am Mittwoch treffen die Capitals auswärts auf die Steinbach Black Wings Linz (Spielbeginn 19:15 Uhr).

Caps-Head-Coach Gerry Fleming vertraute auf ein weitgehend unverändertes Line-Up wie beim 4:1-Sieg in Salzburg. Lediglich Timo Pallierer und Leon Widhalm waren gegen Graz nicht im Aufgebot, das Duo kehrte wieder zu Kooperationsverein EK Die Zeller Eisbären zurück. Im Tor begann erneut Sebastian Wraneschitz. In der ersten Minute gab Evan Jasper einen Schuss ab, doch Graz-Goalie Nicolas Wieser parierte. Die Wiener bestimmten die Anfangsphase, in Minute vier feuerte Jérémy Grégoire den Puck von der linken Seite an die Stange. Eine Minute später wurde die erste Strafe des Spiels ausgesprochen. Manuel Ganahl musste wegen Beinstellens auf die Strafbank. Die Wiener arbeiteten in Überzahl viel, gefährliche Abschlüsse gelangen den Capitals im Powerplay aber nicht. Aljaž Predan versuchte es in der neunten Minute, Wieser war allerdings mit dem Blocker zur Stelle. Willie Raskob traf mit seinem Distanzschuss in der zehnten Minute das Tor nicht. Der Verteidiger probierte es kurz darauf aus spitzem Winkel, Wieser konnte allerdings wieder parieren. In der 13. Minute gaben die Gäste den ersten Schuss ab, Michael Kernberger blieb damit allerdings ungefährlich. Geburtstagskind Zane Franklin scheiterte im Anschluss an Wieser. Ganahl kam mit seinem Schuss in der 15. Minute nicht an Wraneschitz vorbei. Leon Wallners Schuss von der linkten Seite in Minute 17 wurde geblockt. Eine Minute später nutzten die Steirer einen schweren Fehler der Wiener zur Führung aus. Franklins Klärungsaktion wurde von Casey Bailey abgefangen, der 99ers-Angreifer schoss den Puck humorlos aus dem Slot in die Maschen (18.).

Die erste Chance des Mitteldrittels hatten die Grazer. Paul Huber wurde mittels eines hohen Passes vor das Wiener Tor geschickt, wo Wraneschitz allerdings das bessere Ende für sich behalten sollte. Christof Kromp fuhr nach einem Pass von Predan allein auf das Tor der Gäste zu, konnte allerdings keinen Schuss abgeben. In der 23. Minute wurde die erste Strafe gegen die Capitals ausgesprochen. Raskob wurde wegen Beinstellens bestraft. Das Powerplay der Gäste dauerte aber nur 29 Sekunden. Huber verpasste Jack Dougherty einen Schlag mit dem hohen Stock, dafür gab es gleich zweimal zwei Strafminuten für den 99ers-Angreifer. Trevor Gooch fuhr in der 24. Minute vor das Caps-Tor durch, scheiterte aber an Wraneschitz. Jasper feuerte den Puck kurz darauf von der rechten Seite am langen Eck vorbei. Auf der anderen Seite war Wraneschitz gegen Kevin Roy in Minute 25 erfolgreich. Nach Raskobs Rückkehr waren die Capitals 2:29 Minuten mit einem Mann mehr unterwegs. Nach einem Franklin-Fehlpass fuhr Ganahl auf Wraneschitz zu, der 99ers-Angreifer scheiterte aber am Wiener Schlussmann. Gegen aggressive Grazer fanden die Capitals in Überzahl kein probates Mittel. Erneut hielten sich die Gäste in Unterzahl schadlos. Tim Harnisch zog nach einem Fehlpass von Felix Koschek ab, Wraneschitz hielt sein Team in Minute 28 erneut im Spiel. Joseph Cramarossa zog in Minute 31 vor das Tor der Gäste, Jimmy Oligny hinderte den Caps-Angreifer aber fair am Abschluss. Eine Minute später kamen Patrick Antal und Koschek zu Abschlüssen von der linken Seite, Wieser konnte beide Male Schlimmeres verhindern. Cramaraossa brachte den Puck in Minute 33 zu Seamus Donohue, der vor Wieser nicht zum Abschluss kam. Im Zuge des Nachschusses durch Wallner wurde das Tor der Gäste aus der Verankerung gehoben. Grégoire lenkte ein Donohue-Zuspiel in Minute 34 an die Stange. Predan konnte eine Minute später einen Cramarossa-Querpass nicht verwerten. Grégoire zog in Minute 37 vor das Gäste-Tor. Ein Versuch mit der Rückhand ging knapp am Kasten vorbei. 18 Sekunden vor Drittelende zog Mathias Böhm vor dem Tor ab, verfehlte aber sein Ziel. Wallner musste das Spiel wegen einer Oberkörperverletzung vorzeitig beenden.

In der 42. Minute wurde die zweite Strafe gegen die Caps ausgesprochen, Dougherty wegen Beinstellens auf die Strafbank geschickt. Die Grazer arbeiteten die Scheibe in Minute 43 vor Wraneschitz, der Caps-Goalie behielt allerdings den Überblick. Gefährliches brachten die 99ers in Überzahl aber nicht zustande, die Wiener blieben in Unterzahl erneut ohne Gegentreffer. Raskob versuchte es in der 45. Minute aus der Distanz, verfehlte mit seinem Schuss aber das Tor. Rok Ticar revanchierte sich in Minute 48 für einen Check von Jasper. Das Schiedsrichterteam schickte Jasper wegen Haltens vom Eis, Ticar wegen übertriebener Härte. Kurz darauf versuchte Grégoire einen Alleingang, wieder war bei Wieser Schluss. Donohue schoss eine Minute später von der rechten Seite am Tor vorbei. Franklin lenkte im Anschluss einen Grégoire-Schuss ab, Wieser kam noch an die Scheibe. Wraneschitz musste in der 52. Minute doppelt rettend eingreifen, auf der anderen Seite packte Wieser nach einem Dougherty-Vorstoß zu. In der 53. Minute wurde die Scheibe von den Wienern in den hohen Slot verteidigt, Ex-Caps-Verteidiger Nico Brunner traf mit seinem Distanzschuss. Bei einem Schuss von Oligny in der 55. Minute war Wraneschitz wieder auf dem Posten. Böhm scheiterte kurz darauf an Wieser. 4:06 Minuten vor Spielende nahm Caps-Head-Coach Gerry Fleming ein Timeout und Caps-Goalie Wraneschitz für einen weiteren Angreifer vom Eis. Ganahl verursachte in der 58. Minute eine Strafe wegen Haltens. Wieser konnte einen Raskob-Schuss nicht sichern, Jasper brachte den Rebound im Fallen nicht im leeren Tor unter. Kurz darauf schoss Grégoire ans Außennetz. Die Grazer überstanden Ganahls Strafe unbeschadet. Fünf Sekunden vor Ende markierte Michael Schiechl mit seinem Treffer ins leere Tor den Endstand (60./EN). Laut offizieller Statistik gaben die Caps 25 Torschüsse ab, die Grazer deren 23. Wraneschitz beendete das Spiel mit 20 Saves, was eine Fangquote von 90,9 Prozent ergibt.

Statement Gerry Fleming „Die Niederlage schmerzt. Ich fand, dass wir gut gespielt haben, wir hatten viele gute Elemente in unserem Spiel, aber wieder machten wir unnötige Fehler zum falschen Zeitpunkt. In dieser Liga darfst du dir keine Fehler erlauben. Dann ist es egal, wie gut man agiert, damit verspielt man wertvolle Punkte. Wenn wir in unserer Drangphase zu Beginn des Spiels getroffen hätten, wäre es großartig gewesen. Jérémy Grégoire traf beispielsweise nur die Stange. Wir haben uns bemüht, aber der Puck landete nach zwei leichtfertigen Fehlern in unserem Tor.“

spusu Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Tore 99ers: Casey Bailey (18.), Nico Brunner (53.), Michael Schiechl (60./EN)

