Capitals verlieren bei WellCard Trophy gegen Gastgeber KAC

Klagenfurt. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verlieren am Freitagabend im Rahmen der WellCard Trophy gegen den EC-KAC mit 2:5.

Travis St. Denis (25.) und Daniel Obersteiner (26./SH1) bringen die Hausherren per Doppelschlag in Front. Jakob Lilja führt die Wiener mit seinem ersten Pre-Season-Tor wieder heran (36.), 20 Sekunden später stellt Jesper Jensen Aabo den alten Abstand wieder her (36.). Jérémy Grégoire erzielt nach sehenswerter Kombination den Anschlusstreffer (54.), doch die Klagenfurter sorgen mit Treffern ins leere Tor durch Jan Mursak (59./EN) und Finn van Ee (60./EN) für die Entscheidung. In einer außer Konkurrenz ausgetragenen fünfminütigen Overtime erzielt Nick Petersen das einzige Tor (63.). Die Capitals beenden ihre Teilnahme an der WellCard Trophy morgen mit dem Duell gegen den Milano Hockey Club (16.00 Uhr).

Gegen den EC-KAC füllte sich das Caps-Lineup wieder ein wenig. Die pausierenden Nick Bailen, Jérémy Grégoire und Linden Vey kehrten ebenso zurück wie Dominic Hackl und Sebastian Wraneschitz. Die beiden Österreicher gaben ihre Debüts in der Vorbereitung. Konstantin Komarek, Senna Peeters und Ramón Schnetzer fehlten verletzt. Scott Kosmachuk ist aus privaten Gründen in seiner Heimat. Lennox Setzinger und Robin Stöckl saßen überzählig auf der Tribüne. Max Zimmermann begann im Caps-Tor. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Capitals, die in der achten Minute die erste Strafe ausfassten. Lorenz Lindner musste wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Minuten in die Kühlbox. Im anschließenden Powerplay hatten die Klagenfurter allerdings keine Möglichkeiten. In der elften Minute durften es dann die Caps in Überzahl probieren, da Jacob Hudson wegen Beinstellens an Nick Bailen für zwei Minuten zusehen musste. Der US-Amerikaner dirigierte das anschließende Powerplay, doch die beste Möglichkeit fand der KAC vor. In der 12. Minute verhinderte Zimmermann mit einer großartigen Parade nach einem Querpass vor seinem Tor den Gegentreffer in Überzahl. Auf der anderen Seite konnten die Wiener nicht mehr gefährlich werden. In der 16. Minute fand Travis St. Denis eine Großchance vor, der KAC-Neuzugang verfehlte aber vor Zimmermann das Tor.

Zu Pause nahmen die Capitals einen Tormannwechsel vor. Sebastian Wraneschitz feierte sein Pre-Season-Debüt. In der 23. Minute wurde Sam Antonitsch wegen Behinderung bestraft, weil der Caps-Angreifer KAC-Goalie Florian Vorauer abräumte. Fabian Hochegger kam in der 24. Minute nach einer guten Kombination zu einem Abschluss, doch Wraneschitz parierte. Vier Sekunden nach Ablauf der Strafe trafen die Hausherren erstmals. St. Denis brachte die Klagenfurter in Front (25.). Eine Minute später gab es die nächste Strafe gegen den KAC. Finn van Ee wurde wegen Haltens für zwei Minuten ausgeschlossen. Im Spielaufbau begingen die Wiener dann einen folgenschweren Fehler. Daniel Obersteiner blieb vor Wraneschitz ruhig und erhöhte (26./SH1). In Überzahl kamen die Wiener dann auf Touren. Benjamin Lanzinger wischte in der 27. Minute über den Puck, konnte so einen gefährlichen One-Timer nicht lancieren. Nach einem von Vorauer parierten Bailen-Schuss waren die Hausherren kurz wieder komplett. Jesper Jensen Aabo musste nämlich in der 30. Minute wegen eines Crosschecks vom Eis. Wieder konnten die Wiener die Überzahl nicht nutzen. In der 36. Minute schafften die Caps dann den Anschlusstreffer. Vorauer konnte einen Schuss von Simon Bourque nur prallen lassen, Jakob Lilja versenkte den Rebound per Backhand in den Maschen. 20 Sekunden nach dem Treffer schlugen die Rotjacken wieder zu. Jensen Aabo feuerte den Puck vom linken Bullykreis aus über die Schulter von Wraneschitz (36.).

Die Capitals hatten mehr vom dritten Spielabschnitt. Nelson Nogier traf mit seinem Distanzschuss in der 42. Minute die Stange, drei Minuten später scheiterte Lilja im Slot an Vorauer. In der 48. Minute wurden die Klagenfurter erneut bestraft, diesmal musste Jan Drozg wegen Beinstellens auf die Strafbank. Lilja fand zwei Abschlüsse in Überzahl vor, scheiterte aber zweimal am KAC-Schlussmann. In der 54. Minute kamen die Capitals erneut zum Anschlusstreffer. Linden Vey bediente Bailen, der den Puck zu Grégoire brachte. Der Kanadier vollendete die ansehnliche Kombination mit einem Tor (54.). 1:52 Minuten vor Spielende nahmen die Wiener erstmals Wraneschitz für einen weiteren Angreifer aus dem Tor. Jan Mursak fing einen Fehlpass ab und sorgte mit seinem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung (59./EN). Die Capitals probierten es im Anschluss erneut mit dem sechsten Feldspieler. Van Ee stellte in der 60. Minute den Endstand her.

Im Vorfeld einigen sich beide Teams darauf, eine fünfminütige Overtime außer Konkurrenz zu absolvieren. Den einzigen Treffer erzielte Nick Petersen per One-Timer. 37 Sekunden vor Ende des fünfminütigen Extra-Abschnitts riss Raphael Herburger Vey auf das Eis und wurde mit einer Zweiminuten-Strafe belegt. Lilja und Grégoire gaben die letzten beiden Schüsse der Overtime ab, kamen aber nicht mehr an Vorauer vorbei.

Statement Mike Stewart, Head-Coach der Vienna Capitals „Das erste Drittel heute waren die besten ersten 20 Minuten, die wir bis jetzt gespielt haben. Unsere Starts waren in den vergangenen Spielen nicht gut, heute haben wir das besser gemacht. Im zweiten Drittel haben kleine Momente den Unterschied ausgemacht. Beim ersten Gegentreffer haben wir eine Strafe gekillt, aber dann gleich das Tor kassiert und im Powerplay einen Shorthander zu bekommen, ist ein absolutes No-Go. Darauf haben wir eine Antwort gehabt, aber im nächsten Wechsel gleich das nächste Gegentor kassiert. Im Schlussdrittel haben wir den Anschlusstreffer erzielt und ein paar gute Möglichkeiten gehabt. Am Ende waren wir all-in. Wir wollten auch das Spiel mit dem sechsten Feldspieler üben, haben es nach dem vierten Gegentreffer daher erneut probiert. Wir können zwar gute Sachen mitnehmen, aber wir müssen lernen, in den wichtigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen, um einen Sieg einzufahren.“

EC-KAC – Vienna Capitals 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Tore KAC: Travis St. Denis (25.), Daniel Obersteiner (26./SH1), Jesper Jensen Aabo (36.), Jan Mursak (59./EN), Finn van Ee (60./EN)

Tore Capitals: Jakob Lilja (36.), Jérémy Grégoire (54.)

Die Pre-Season im Überblick

21.08.2026 | Slovan Bratislava – Vienna Capitals 6:5 n. OT.

22.08.2026 | Motor České Budějovice – Vienna Capitals 6:2

26.08.2026 | Vienna Capitals – University of Saskatchewan 1:4

28.08.2026 | EC-KAC – Vienna Capitals 5:2

29.08.2026 | Milano Hockey Club – Vienna Capitals (in Klagenfurt)

05.09.2026 | Vienna Capitals – HK Dukla Trencin

11.09.2026 | Hydro Fehérvár AV19 – Vienna Capitals

457 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht