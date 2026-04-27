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Transfer-NewsVienna Capitals

Capitals treffen weitere Personalentscheidungen

27. April 20261 Mins read48
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V. l.: Cole Hults (Vienna), Dustin Gazley (Bozen) und Evan Cowley (Goalie Vienna) - © Vanna Antonello
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Wien. (PM Capitals) Zumindest acht Akteure werden in der kommenden Saison nicht mehr Teil der Profimannschaft der Vienna Capitals sein.

Torhüter Evan Cowley, die Verteidiger Marc-Olivier Duquette, Randy Gazzola, Nate Kallen und Erik Kirchschläger sowie die Angreifer Mitch Hults, Kevin Macierzynski und Armin Preiser erhielten seitens des Hauptstadtvereins kein neues Vertragsangebot. Damit verlässt das Oktett die Donaustädter mit Ablauf ihrer Verträge. Während Macierzynski mittlerweile zum HC TIWAG Innsbruck wechselte, beendete Goalie Cowley seine Karriere. In Bälde werden die Capitals über weitere fixierte Personalentscheidungen, die die Profimannschaft betreffen, informieren.

Evan Cowley schloss sich den Capitals im vergangenen Sommer an. In 38 Ligaspielen verzeichnete der 30-Jährige eine Fangquote von 90,4 Prozent. Marc-Olivier Duquette wechselte aufgrund der Verletzungsmisere bei den Capitals im Februar nach Wien. In sieben Spielen markierte der Verteidiger ein Tor. Randy Gazzola hingegen kam im Sommer in die Bundeshauptstadt. Für die Capitals absolvierte der ligaerprobte Defender 49 Partien. In diesen verzeichnete der 32-Jährige 26 Punkte (8 Tore + 18 Assists). Wie Duquette kam Nate Kallen im Februar nach Kagran. Der US-Amerikaner absolvierte acht Spiele für die Capitals. Erik Kirchschläger wechselte im November 2024 nach Wien. Der Verteidiger bestritt 58 Einsätze für die Donaustädter. Der US-Amerikaner Mitch Hults verbuchte in seiner einzigen Spielzeit in Wien 34 Torbeteiligungen (9 Tore + 25 Assists) in 47 Einsätzen. Kevin Macierzynski stieß vor den Pre-Playoffs von den Pioneers Vorarlberg nach Wien. In der Pre-Playoff-Serie gegen Hydro Fehérvár AV19 absolvierte der 33-Jährige alle drei Spiele. Armin Preiser hingegen wurde bei den Vienna Capitals ausgebildet. Der 25-Jährige feierte in der Saison 2019/20 sein Profidebüt und absolvierte insgesamt 273 Einsätze für seinen Heimatverein.

Die Vienna Capitals bedanken sich bei allen genannten Akteuren für ihren Einsatz und wünschen für den weiteren Lebensweg nur das Beste!

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