Capitals statten Ramón Schnetzer mit Zweijahresvertrag aus

Wien. (PM Capitals) Der vor den Pre-Playoffs zu den Vienna Capitals gewechselte Verteidiger Ramón Schnetzer bleibt dauerhaft in der Bundeshauptstadt!

Der 29-jährige WM-Teilnehmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim zweifachen Meister. In den abgelaufenen Pre-Playoffs absolvierte Schnetzer alle drei Spiele. Im Laufe seiner Karriere bestritt der Vorarlberger 404 Spiele in der nunmehrigen win2day ICE Hockey League und acht Einsätze bei Eishockey-Weltmeisterschaften.

Anfang März schloss sich Ramón Schnetzer für die Pre-Playoffs den Vienna Capitals an. Der Verteidiger absolvierte alle drei Pre-Playoff-Spiele der Wiener und hinterließ dabei einen erwartet positiven Eindruck. Die Saison 2025/26 begann Schnetzer bei den Pioneers Vorarlberg, für die der gebürtige Feldkircher seit der Spielzeit 2024/25 aktiv war. Im abgelaufenen Grunddurchgang verzeichnete der Defender 18 Punkte (4 Tore + 14 Assists), was der offensiv produktivsten Regular Season seiner Karriere gleichkommt. Für die Pioneers bestritt Schnetzer in zwei Spielzeiten insgesamt 95 Spiele. Die Playoffs der Saison 2024/25 absolvierte der heute 29-Jährige im Trikot der Moser Medical Graz99ers. Die Spielzeit 2023/24 verbrachte Schnetzer beim HC Thurgau in der Swiss League. Vor seinem Schweiz-Abenteuer war der Verteidiger für zwei Spielzeiten für die Steinbach Black Wings Linz aktiv. Für die Oberösterreicher absolvierte Schnetzer 106 Ligaspiele.

Zwischen Oktober 2019 und Sommer 2021 bestritt der Defender 96 Ligaspiele für die Dornbirn Bulldogs. Seinen Durchbruch auf höchstem Niveau in Österreich schaffte Schnetzer beim EC-KAC. Der Verteidiger schloss sich der Rotjacken-Organisation zur Saison 2016/17 an. Für die Klagenfurter bestritt der Linksschütze 108 Ligaspiele. Die Krönung seiner KAC-Zeit war der Gewinn des Meistertitels in der Saison 2018/19. Seit Jahren gehört Schnetzer zum festen Aufgebot von ÖEHV-Teamchef Roger Bader. Bei der Weltmeisterschaft 2025, bei der die rot-weiß-rote Auswahl erstmals seit 1994 das Viertelfinale erreichte, absolvierte der Verteidiger alle acht Spiele. Im Laufe seiner Karriere bestritt Schnetzer 69 Länderspiele.

Statement Ramón Schnetzer „Ich freue mich riesig auf die kommenden zwei Jahre in Wien! Es war immer schon ein Ziel von mir, hier zu spielen. Ich habe Familie und Freunde in Wien, daher war dieser Wechsel immer schon etwas, was ich wollte. Endlich hat es geklappt! Ich habe schon oft in der STEFFL Arena gespielt, aber vor den Pre-Playoffs noch nie als Spieler der Capitals. Vor so vielen Fans einzulaufen, ist ein unglaubliches Gefühl. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, darum kann ich es kaum erwarten, bis es wieder losgeht!“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mit Ramón bekommen wir einen Verteidiger im besten Alter, der über jede Menge Erfahrung auf höchstem Niveau in Österreich verfügt. Auch bei der vergangenen Weltmeisterschaft hat er gezeigt, dass er dort absolut mithalten kann. Ich erwarte mir, dass er seine professionelle Einstellung im Trainings- und Spielbetrieb zu uns mitnimmt und unser Team dementsprechend aufwertet.“

Steckbrief Ramón Schnetzer

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 12.08.1996

Alter: 29 Jahre

Größe: 178 cm

Gewicht: 83 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich