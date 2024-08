Capitals starten in NovÃ© ZÃ¡mky in die Pre-Season

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag absolvieren die spusu Vienna Capitals ihr erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung auf die neue Saison der win2day ICE...

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag absolvieren die spusu Vienna Capitals ihr erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung auf die neue Saison der win2day ICE Hockey League.

Die Mannschaft von Head-Coach Gerry Fleming ist beim slowakischen Erstligisten HC Nové Zámky zu Gast. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr.

Der Auftakt ins sechs Spiele umfassende Pre-Season-Programm steigt für die spusu Vienna Capitals mit dem einzigen Testspiel außerhalb Österreichs gegen den slowakischen Erstligisten HC Nové Zámky. Für Neo-Head-Coach Gerry Fleming bietet der Test in der südslowakischen Stadt die erste Gelegenheit, seinen rundumerneuerten Kader in einer Matchsituation zu erleben. Personell werden die Wiener morgen jedenfalls beinahe in Bestbesetzung auftreten können. Bis auf Verteidiger Willie Raskob, dessen Genesung weiterhin planmäßig verläuft, muss Fleming keine Ausfälle beklagen.

Für die morgigen Gastgeber aus Nové Zámky stellt das Duell gegen die Capitals ebenfalls das erste Spiel der Saisonvorbereitung dar. In den vergangenen Spielzeiten trafen die beiden Mannschaften, die ihre jeweiligen Ligen zuletzt jeweils als Tabellenelfte beendet haben, bereits zweimal im Rahmen von Testspielen aufeinander. Die Capitals gewannen im September 2021 mit 1:0, die Slowaken siegten im September des Vorjahres mit 4:2. In Person von Nové-Zámky-Flügelspieler Adam Lapsansky steht den Wienern morgen ein Angreifer gegenüber, der in der Saison 2020/21 33 Spiele für die Bratislava Capitals in der win2day ICE Hockey League absolvierte.

„Ich möchte morgen die Konnektivität zwischen den Spielern sehen, daran haben wir die ganze Woche gearbeitet. Die Spieler sollen füreinander in allen drei Zonen berechenbar sein, dafür muss auch ordentlich kommuniziert werden. Wir wollen gleichzeitig mit viel Energie agieren, die Mannschaft soll mit viel Freude auftreten. Auch wenn es nur ein Testspiel ist, ist es wichtig, dass wir einen guten Start hinlegen. Wir haben in der vergangenen Woche außerdem an der Positionierung auf dem Eis gearbeitet. Das soll morgen in die Praxis umgesetzt werden. Die Mannschaft ist sehr empfänglich für unsere Ansätze und hat sehr hart an sich gearbeitet. Die Trainings waren sehr gut, jetzt gilt es das in den Testspielen zu bestätigen“, so Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals.

