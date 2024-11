Capitals siegen dank blitzsauberer Leistung in Bruneck mit 1:0

Bruneck. (PM Capitals) Mit einer blitzsauberen Auswärtsleistung holen die spusu Vienna Capitals einen 1:0-Sieg beim HC Pustertal. Den Siegtreffer für die Wiener erzielt Christof...

Den Siegtreffer für die Wiener erzielt Christof Kromp in der elften Minute. Debütant Peyton Jones verzeichnet gegen das Team mit den meisten erzielten Toren der win2day ICE Hockey League gleich sein erstes Shutout. Damit beenden die Caps auch ihre sechs Spiele andauernde Niederlagenserie gegen den HCP. Bereits am morgigen Samstag ist die Mannschaft von Gerry Fleming beim Rivalen der Wölfe, dem HCB Südtirol Alperia, zu Gast (19:45 Uhr).

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste in Bruneck erneut auf die langzeitverletzten Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff verzichten. Dafür kehrte der zuletzt angeschlagene Christof Kromp ins Line-Up zurück. Im Tor kam Peyton Jones zu seinem Debüt für die Capitals. Die beiden letztgenannten Akteure waren zwei Väter des Erfolgs in der Intercable Arena. Dabei sind es die Hausherren, die etwas besser ins Spiel starteten. Alex Petan prüfte Jones in der vierten Minute, doch der Schuss war für den Deutsch-Amerikaner kein Problem. Auf der anderen Seite probierten es Joseph Cramarossa und Armin Preiser im Anschluss jeweils aus spitzem Winkel, aber auch HCP-Goalie Eddie Pasquale musste noch nicht hinter sich greifen. In der neunten Minute hielt der Kanadier gegen Landsmann Joseph Cramarossa die Null fest. Nach Pass von Zane Franklin scheiterte Cramarossa im Eins-gegen-Eins an Pasquale. In der elften Minute sollte bereits das Goldtor fallen. Pasquale ließ den Puck nach einem Gewaltschuss von Dominique Heinrich prallen, Kromp staubte erfolgreich ab (11.). Eine Minute später zog Jason Akeson vor das Wiener Tor, sein Querpass fand aber keinen Abnehmer. In der 16. Minute fanden die Caps die nächste Großchance vor. Evan Jaspers erster Schuss wurde von Pasquale so geblockt, dass der Capitals-Angreifer wieder an die Scheibe kam und sofort abschließen konnte, doch der HCP-Schlussmann lenkte den Puck gerade noch über das Tor. Eine Minute später kam Tyler Coulter aus guter Position zum Schuss, verfehlte aber das Tor. In Minute 18 musste Jones wieder eingreifen. Der Deutsch-Amerikaner machte aber gegen Matthias Mantinger die Tür zu. Kurz vor der Pausensirene hielt Jones gegen Brett Findlay die Führung fest.

Das zweite Drittel begann mit einem Schuss von Cramarossa, den Pasquale parierte. In Minute 22 gab es die erste Strafe gegen den HCP. Cedric Lacroix wurde wegen Hakens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Willie Raskob probierte es, Pasquale mit dem nächsten Save. Im Anschluss konterten die Hausherren, Jones parierte aber erneut. Abgesehen von einem Franklin-Schuss, der Pasquale in Bedrängnis brachte, wurden die Wiener im Powerplay nicht gefährlich, der HCP hielt sich schadlos. Die Capitals übernahmen im Anschluss das Kommando, schnürten die Wölfe teilweise in deren Drittel ein. Niki Hartl zwang Pasquale zu einem Save, Franklin traf mit seinem Schuss in der 30. Minute nicht ins Schwarze. Zwei Minuten später war Jones gegen Lacroix, der eine gute Kombination der Pusterer mit einem Schuss abschloss, zur Stelle. In Minute 37 wollte Wallner den HCP-Goalie nach einem Abpraller verladen, blieb aber ohne Erfolg. Auf der anderen Seite ging Jack Dougherty humorlos gegen einen von Mats Frycklund vorgetragenen Angriff vor. Raskob brachte Pasquale in der 39. Minute noch einmal in Bedrängnis, die Hausherren klärten aber.

Die Caps starteten gut ins Schlussdrittel, doch in der 43. Minute wurden die Wiener erstmals mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt. Hartl musste wegen Hakens vom Eis. Die beste Chance der anschließenden Überzahl hatten allerdings die numerisch unterlegenen Capitals. Wallner eroberte den Puck an der blauen Linie von Luca Zanatta und fuhr allein auf Pasquale zu. Der Wiener verpasste es aber, den Vorsprung der Hauptstädter auszubauen, der HCP-Goalie parierte sicher. Das Powerplay der Hausherren verlief letztendlich ohne gefährliche Torchance. Direkt nach Hartls Rückkehr kamen die Caps vor das gegnerische Tor, doch Pasquale lenkte den Schuss von Peter Krieger ins Fangnetz ab. Eine Minute später verlor Wallner den Puck hinter dem eigenen Tor leichtfertig, doch Mantinger konnte das nicht nutzen, weil Jones die Tür zumachte. In der 48. Minute scheiterte Raskob gleich zweimal an Pasquale. Die Caps verlagerten im Anschluss den Fokus auf die Defensive, setzten in der Offensive aber immer wieder Nadelstiche. Jones blieb gegen Tommaso Traversa und Frycklund Sieger. In Minute 55 verfehlte Jérémy Grégoire das gegnerische Tor mit seinem Schuss. Die Pusterer versuchten in der Schlussphase Druck aufzubauen, kamen aber kaum noch zu gefährlichen Chancen. So fing Jones unter anderem einen Petan-Schuss. Auch mit dem Extra-Angreifer blieben Tormöglichkeiten Mangelware. So feierten die Capitals letztendlich in abgeklärter Manier einen 1:0-Sieg. Die Wiener gaben laut offizieller Statistik 35 Torschüsse ab, Caps-Goalie Jones parierte alle 25 Schüsse der Hausherren. Der Deutsch-Amerikaner war bei seinem Debüt gleich für das erste Saison-Shutout der Caps verantwortlich.

Statement Gerry Fleming „Wir haben defensiv eine sehr gute Leistung abgeliefert. Auf der anderen Seite hatten wir einige gute Chancen und hielten den Puck gut in den eigenen Reihen. Hoffentlich können wir auf dieser Leistung aufbauen. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert, hätten aber das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Peyton Jones hat heute ein sehr gutes Debüt hingelegt. Er hatte gegen Ende des ersten und Anfang des zweiten Drittels ein paar wichtige Saves. Wir haben zwar nicht viele gute Chancen zugelassen, aber wenn es der Fall war, war er zur Stelle. Peyton hatte eine beruhigende Ausstrahlung auf die Mannschaft.“

HC Pustertal – spusu Vienna Capitals 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Tor Caps: Christof Kromp (11.)

