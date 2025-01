Capitals-Organisation vertraut weiter auf Trainerteam um Gerry Fleming

Wien. (PM Capitals) Während die Profimannschaft der spusu Vienna Capitals mitten im Kampf um die Playoffs der win2day ICE Hockey League steckt, werden im Hintergrund sowohl wirtschaftlich als auch sportlich bereits die Weichen für die kommenden Spielzeiten gestellt.

Neben Gesprächen mit in- und ausländischen Spielern, welche bereits laufen, setzt die Capitals-Organisation im sportlichen Führungsbereich auf Kontinuität. Damit einhergehend wird das On-Ice-Trainerteam, bestehend aus Head-Coach Gerry Fleming, Assistant-Coach Fabian Scholz und Goalie-Coach Bernhard Starkbaum, auch in der kommenden Spielzeit in den aktuellen Rollen tätig sein.

In den vergangenen Wochen fanden mehrere konstruktive Gesprächsrunden zwischen dem Vereinsvorstand, der Geschäftsführung, dem Sportlichen Leiter Christian Dolezal und dem Trainerteam der Profimannschaft statt. In deren Rahmen wurde einerseits die laufende Saison analysiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Entwicklungen benannt und die dementsprechenden Schlüsse gezogen. In weiterführenden Gesprächen legte das Trainerteam überzeugende Konzepte für eine positive sportliche Entwicklung in der kommenden Saison vor. Die dabei vorgelegten Visionen decken sich mit den klaren Zukunftsvorstellungen der Vereinsführung. Dementsprechend entschieden sich alle Parteien für eine Fortsetzung des gemeinsamen Weges.

Gerry Fleming kann auf eine lange Trainerlaufbahn zurückblicken. Vor seinem Engagement bei den spusu Vienna Capitals fungierte Fleming als Head-Coach des Schweizer Erstligisten EHC Kloten. In der Spielzeit 2022/23 führte der Kanadier den damaligen DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt zum besten Abschneiden im deutschen Oberhaus. Fleming feierte seinen größten Erfolg bei den Eisbären Berlin, wo der Kanadier zwischen 2018 und 2021 als Assistant-Coach tätig war. Mit dem ehemaligen Capitals-Head-Coach Serge Aubin gewann er in der Saison 2020/21 auch den Titel in der DEL. Vor seinem Engagement in Deutschland übte Fleming, der als Aktiver in der NHL für sein Heimatteam Montreal Canadiens tätig war, 20 Jahre lang verschiedene Rollen als Head- bzw. Assistant-Coach in der AHL und ECHL aus.

Fabian Scholz fungiert seit Oktober 2023 als Assistant-Coach der Profimannschaft. Davor war der gebürtige Salzburger in verschiedenen Rollen innerhalb der Organisation tätig. Als aktiver Spieler absolvierte der Verteidiger 281 Spiele in der damaligen EBEL, Highlight der Karriere war der Meistertitel in der Saison 2011/12 mit Linz. Bernhard Starkbaum wechselte im Sommer 2023 aus dem Capitals-Tor in den Trainerstab der Wiener. Die österreichische Torhüterlegende, die 141 Spiele für die Kagraner absolviert hat, geht in der kommenden Spielzeit in seine dritte Saison als organisationsweiter Goalie-Coach.

Statement Lukas Garhofer, Geschäftsführer der spusu Vienna Capitals „Gerry Fleming hat sich in den vergangenen Monaten innerhalb der Organisation bei allen Beteiligten, insbesondere den Spielern der Profimannschaft, ein hohes Ansehen erarbeitet. Er überzeugt uns mit seinem sportlichen Know-how und seinem Willen, die Caps auf dem Weg nach oben bestmöglich zu unterstützen. Er teilt die Philosophien und die Ideen des Vereinsvorstands und der Geschäftsführung uneingeschränkt. Wir alle hätten uns wie unsere Fans erhofft, dass der derzeitige Grunddurchgang bereits positiver verlaufen würde, doch nachhaltiger Erfolg benötigt auch Geduld und Kontinuität. Wir sind von den Fähigkeiten der handelnden Personen überzeugt. Dazu vertrauen wir darauf, dass sie die Chance, einen Kader für die kommende Saison so früh wie schon seit vielen Jahren nicht mehr nach ihren Vorstellungen zu formen, nützen werden.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals „Ich freue mich, dass wir mit einem unveränderten On-Ice-Trainerteam in die kommende Saison gehen werden. Der Trainerstab arbeitet jeden Tag akribisch daran, die Capitals-Organisation im sportlichen Bereich voranzubringen. Gerry Fleming, Fabian Scholz und Bernhard Starkbaum arbeiten hervorragend zusammen. Gerry trägt zwar die Letztverantwortung, lebt aber einen teamorientierten Stil und bindet dadurch Fabian und Bernhard in die Entscheidungsprozesse ein. Was die Trainerposition betrifft, ist uns Kontinuität wichtig. Der gesamte Verein hat eine gemeinsame Philosophie, die in den kommenden Jahren dazu führen soll, dass wir an vergangene sportliche Erfolge anknüpfen können. Diese werden wir zusammen umsetzen.“

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Es erfüllt mich mit Stolz, auch in der kommenden Saison Teil dieser Organisation zu sein. Wir haben eine Vision, die mit harter Arbeit zur Realität werden soll. Ich schätze mich glücklich, die angefangene Reise mit dem gesamten Team weiter fortzuführen. Darüber hinaus freue ich mich, dass ich meine Arbeit mit Fabian Scholz und Bernhard Starkbaum fortsetzen darf. Beide arbeiten hart und geben tagtäglich hundertprozentigen Einsatz für den Verein. Wir wollen gemeinsam für diese Stadt und unsere Fans eine erfolgreiche Mannschaft formen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV