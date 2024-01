Capitals nehmen weiteren ImportstÃ¼rmer unter Vertrag

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit Angreifer Reid Stefanson. Der 26-jährige Kanadier ging seit der Saison 2021/22 für...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit Angreifer Reid Stefanson.

Der 26-jährige Kanadier ging seit der Saison 2021/22 für die Maine Mariners in der ECHL auf Torejagd. In der laufenden Spielzeit verzeichnete der vielseitige Angreifer 22 Scorerpunkte (10 Tore + 12 Assists) in ebenso vielen Spielen.

Start in seiner Heimatstadt Winnipeg

Der in Winnipeg, Manitoba geborene Kanadier Reid Stefanson verbrachte weite Teile seine Juniorenkarriere in seiner Heimatstadt. Der Angreifer ging ab der Saison 2013/14 bis zur Spielzeit 2015/16 in der MJHL für die Winnipeg Blues aufs Eis und markierte in 112 MJHL-Spielen 81 Scorerpunkte (26 Tore + 55 Assists). Zur Spielzeit 2016/17 erfolgte der Wechsel in die NAHL zu Minot Minotauros, wo 53 Punkte (21 Tore + 32 Assists) in 54 Grunddurchgangsspielen folgen sollten. Mit seinen Leistungen verdiente sich der Topscorer seines Teams einen Platz im All-Central Division Team der NAHL. In der folgenden Saison ging es für Stefanson in die USHL zu Sioux Falls Stampede. Für das Team aus dem US-amerikanischen Bundesstaat South Dakota sammelte der Kanadier 40 Torbeteiligungen (14 Tore + 26 Assists) in 52 Spielen.

Durchschnittlich ein Punkt pro Spiel in dieser Saison

Mit der Saison 2018/19 erfolgte für Stefanson der Wechsel ins College-Eishockey. Der Kanadier schloss sich der UMass Lowell an. Für die River Hawks sollte Stefanson 103 Spiele absolvieren, in denen der Angreifer insgesamt 63 Punkte (22 Tore + 44 Assists) verzeichnen konnte. In der Saison 2020/21 zog Stefanson mit seinem Team bis ins Endspiel des Finalturniers der Hockey East Conference ein, wo die River Hawks mit 0:1 gegen späteren National Champion, die University of Massachusetts, verloren. In seiner letzten Saison an der UMass-Lowell, der Spielzeit 2021/22, fungierte Stefanson als Alternate Captain und nahm mit seiner Mannschaft am NCAA-Turnier teil, wo in der ersten Runde das Aus gegen die University of Denver folgte. Die restliche Saison verbrachte der Kanadier bei den Maine Mariners in der ECHL, wo ihm in 15 Spielen insgesamt sechs Punkte (3 Tore + 3 Assists) gelangen. Stefanson absolvierte die komplette Spielzeit 2022/23 bei den Maine Mariners und konnte seinen Output deutlich steigern. In 69 Grunddurchgangsspielen verzeichnete der Kanadier 47 Punkte (22 Tore + 25 Assists). Im vergangenen Sommer verlängerte Stefanson erneut seinen Vertrag mit den Mariners und konnte seine Ausbeute noch einmal nach oben schrauben. Der 26-Jährige markierte in dieser Saison durchschnittlich einen Punkt pro Spiel. In 22 Spielen sammelte Stefanson ebenso viele Torbeteiligungen (10 Tore + 12 Assists). Der Kanadier war damit der zweitbeste Torschütze seines Teams. Stefanson erreichte in genau 100 ECHL-Grunddurchgangsspielen 73 Scorerpunkte (34 Tore + 39 Assists). Die spusu Vienna Capitals sind Stefansons erste Station in Europa. Der 26-Jährige wird bereits Montagfrüh in Wien ankommen und das gesamte Anmeldeverfahren durchlaufen.

Stefanson freut sich über Chance in Wien

„Ich freue mich über die Chance bei den spusu Vienna Capitals und kann es kaum erwarten, in Wien loslegen zu können. Ich habe nur Positives über die Organisation gehört. Wien ist außerdem eine großartige Stadt, das ist ein fantastischer Ort, um meine Karriere in Europa zu starten. Ich bin ein zuverlässiger und vielseitiger Angreifer, der in der Offensive jede Position beziehen kann, die verlangt wird. Ich sorge gerne für Gefahr vor dem Tor und bin ein Aktivposten für meine Linie“, sagt Caps-Angreifer Reid Stefanson.

Steckbrief Reid Stefanson

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 20.02.1997

Alter: 26 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 84 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada