Capitals nehmen ehemaligen Nationalspieler unter Vertrag

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nehmen den österreichischen Verteidiger Erik Kirchschläger unter Vertrag.

Das Arbeitspapier des 70-fachen Nationalspielers ist bis zum Ende der Saison 2025/26 gültig. Der Young Star der Spielzeit 2017/18, der sich aufgrund einer Verletzung einem operativen Eingriff am Oberkörper unterziehen musste, wird am 2. Dezember in Wien ankommen und im Anschluss in die Mannschaft integriert. Der 28-Jährige, der verletzungsbedingt vor beinahe einem Jahr sein letztes Spiel in der win2day ICE Hockey League bestritt, wird erst nach gemeinsamer Absprache zwischen Trainer- und Ärzteteam in den Spielbetrieb einsteigen.

Der gebürtige Linzer Erik Kirchschläger stammt aus dem Nachwuchs der Steinbach Black Wings Linz. Im März 2013 feierte der Defender im Alter von 17 Jahren in den Playoffs sein Liga-Debüt. Mit dem U20-Team der Stahlstädter wurde der Oberösterreicher in der Saison 2014/15 österreichischer Meister. Am 8. April 2015 debütierte der Linksschütze gegen Ungarn in der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft. In den Folgejahren entwickelte sich der Defender in Linz zur Stammkraft. Kirchschläger erwies sich in der Saison 2017/18 als wahrer Dauerbrenner, absolvierte alle 66 Saisonspiele der Oberösterreicher, die erst im entscheidenden siebten Spiel der Halbfinalserie gegen Salzburg ausschieden. Der Verteidiger wurde für seine Leistungen zum Young Star der Saison ernannt. Für die Steinbach Black Wings Linz absolvierte der heute 28-Jährige 182 Spiele, in denen Kirchschläger 18 Punkte (4 Tore + 14 Assists) verzeichnen konnte und nur zwölf Strafminuten verursachte.

Mit der Spielzeit 2018/19 wechselte Kirchschläger zu den Moser Medical Graz99ers, die just in jener Saison den Grunddurchgang als Spitzenreiter beendeten. Für die Steirer absolvierte der Verteidiger insgesamt 255 Spiele. Dabei verzeichnete der Oberösterreicher 51 Punkte (13 Tore + 38 Assists), dazu kommen 72 Strafminuten. Für das österreichische Nationalteam absolvierte Kirchschläger 70 Länderspiele. Der Verteidiger repräsentierte sein Land bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2021/22 in Finnland, wo das Nationalteam mit sieben Punkten den Klassenerhalt fixierte. Kirchschläger absolvierte in Tampere sechs Spiele. Der Oberösterreicher bestritt aufgrund einer Verletzung zuletzt am 28. November 2023 ein Spiel der win2day ICE Hockey League. Kirchschläger kommt am 2. Dezember in Wien an. Seinen ersten Einsatz in Gelb-Schwarz wird der Linksschütze erst nach Koordination zwischen Trainer- und Ärzteteam bestreiten.

Statement Erik Kirchschläger „Übermorgen vor einem Jahr habe ich mein bislang letztes Spiel bestritten. Ursprünglich wollte ich noch in der vergangenen Saison mein Comeback feiern, allerdings gestaltete sich die Verletzung langwieriger als ursprünglich angenommen. Ich habe mich selbstständig fit gehalten und war in letzter Zeit wieder auf dem Eis. Ich freue mich, für den Hauptstadtverein auflaufen zu dürfen. Im Laufe meiner Profikarriere habe ich schon viele Spiele in der STEFFL Arena absolviert, das war als Gegner aufgrund des sehr lauten Publikums nicht immer lustig. Jetzt freue ich mich darauf, diese Kulisse als Caps-Spieler zu erleben.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals „Wir freuen uns, dass wir Erik für diese und die kommende Saison nach Wien lotsen konnten. Er ist ein gestandener österreichischer Verteidiger, der über jede Menge Erfahrung verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der Defensive weiterhelfen wird. Im ersten Schritt wird er die Mannschaft und den Teambetrieb kennenlernen. Gemeinsam werden wir im Anschluss evaluieren, wann der richtige Zeitpunkt für seinen Einstieg in den Spielbetrieb ist.“

Steckbrief Erik Kirchschläger

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 04.02.1996

Alter: 28 Jahre

Größe: 177 cm

Gewicht: 80 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

