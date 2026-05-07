Capitals holen Top-Verteidiger Nick Bailen von Meister Graz

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals konnten Star-Verteidiger Nick Bailen aus Graz loseisen.

Der 36-jährige US-Amerikaner, der in der abgelaufenen Saison mit den 99ers den Meistertitel der win2day ICE Hockey League gewann, unterschrieb einen Einjahresvertrag in der Bundeshauptstadt. Bailen kommt mit einer beeindruckenden Vita an die Donau. Der offensivstarke Rechtsschütze spielte in einigen der besten Ligen Europas und wurde im Laufe seiner Karriere in der KHL und DEL zum Verteidiger des Jahres gekürt. Bailen markierte im abgelaufenen Grunddurchgang 50 Scorerpunkte (11 Tore + 39 Assists) in 39 Spielen, was einen Schnitt von 1,28 Punkten pro Spiel ergibt – zweitbester Wert in der win2day ICE Hockey League unter allen Spielern, die mehr als sechs Grunddurchgangsspiele bestritten haben. Auf dem Weg zur Meisterschaft steuerte Bailen in insgesamt 49 Spielen 62 Punkte (13 Tore + 49 Assists) bei. In Wien wird der Verteidiger die Rückennummer sieben tragen.

Nick Bailen wurde am 12. Dezember 1989 im US-amerikanischen Fredonia, New York geboren. Der Verteidiger spielte im Junioren-Bereich von 2005 bis 2010 vier Spielzeiten lang in der USHL für Indiana Ice. Unterbrochen wurde seine Zeit in Indianapolis in der Saison 2008/09, in der Bailen für das Eishockeyteam der Bowling Green State University auflief. Nach seiner Zeit in der USHL zog es den Rechtsschützen zwischen 2010 und 2013 zurück ins College-Eishockey. Für das RPI markierte Bailen in 112 Einsätzen 89 Punkte (27 Tore + 62 Assists). Nach Ende der College-Saison absolvierte der Verteidiger in der Spielzeit 2012/13 seine ersten zwölf Profispiele für die Rochester Americans in der American Hockey League. Direkt im Anschluss wagte der US-Amerikaner den Sprung nach Europa, wo er sich dem finnischen Spitzenteam Tappara anschloss. In der Saison 2013/14 verzeichnete Bailen 32 Punkte (11 Tore + 21 Assists) in 59 Grunddurchgangsspielen, der dritthöchste Wert aller Liiga-Verteidiger. Auf dem Weg ins Finale legte der US-Amerikaner 12 Punkte (4 Tore + 8 Assists) nach. Kein anderer Verteidiger punktete in den Playoffs öfter. Mit seinen Leistungen erspielte sich Bailen einen Platz im Team der Saison. Zur Saison 2014/15 wechselte der Verteidiger in die KHL zu Dinamo Minsk. Bis Dezember 2016 absolvierte der US-Amerikaner 118 Spiele für das Team aus der belarussischen Hauptstadt. Dabei gelangen ihm 80 Punkte (22 Tore + 58 Assists). In der Spielzeit 2014/15 nahm Bailen am KHL-All-Star-Spiel teil. Während seiner Zeit bei Dinamo Minsk wurde dem Verteidiger die Staatsbürgerschaft von Belarus verliehen. Bailen absolvierte für die Osteuropäer 25 Länderspiele und nahm an drei WM-Turnieren teil, unter anderem der A-Weltmeisterschaft im Jahr 2021.

Die Saison 2016/17 beendete Bailen in Schweden bei den Växjö Lakers. In der SHL verzeichnete der offensivstarke Verteidiger 16 Punkte (4 Tore + 12 Assists) in 26 Einsätzen. Der US-Amerikaner wechselte nach seinem Schweden-Intermezzo wieder in die KHL zurück, diesmal zu Traktor Chelyabinsk. In fünf Spielzeiten absolvierte der US-Amerikaner 294 Einsätze, dabei gelangen ihm 175 Punkte (56 Tore + 119 Assists). In seiner letzten KHL-Saison, der Spielzeit 2021/22, verzeichnete Bailen 50 Torbeteiligungen (10 Tore + 40 Assists) in 64 Spielen. Der US-Amerikaner, der damit seine punktbeste Saison spielte, war inklusive Playoffs gleichzeitig Topscorer seines Teams. Seitens der KHL wurde Bailen zum Verteidiger der Saison gekürt. Im Laufe seiner Karriere absolvierte der Rechtsschütze insgesamt 412 KHL-Spiele, in denen er 255 Punkte (78 Tore + 177 Assists) verbuchte. Bailen zog daraufhin in die DEL zu den Kölner Haien weiter. In seiner ersten Saison am Rhein brillierte der Verteidiger mit 45 Punkten (19 Tore + 26 Assists) in 56 Grunddurchgangsspielen. Kein anderer Defender brachte in jener Saison mehr Scorerpunkte oder Tore zustande. Folglich wurde Bailen in der Saison 2022/23 zum Verteidiger der Saison der DEL gekürt. Für die Haie kam der US-Amerikaner insgesamt 112 Mal zum Einsatz, sammelte dabei 82 Scorerpunkte (25 Tore + 57 Assists). Im Dezember 2024 erfolgte der Wechsel des Rechtsschützen zu den Moser Medical Graz99ers, wo er in der abgelaufenen Spielzeit integraler Teil der Meistermannschaft war. Im Grunddurchgang gelangen Bailen 50 Torbeteiligungen (11 Tore + 39 Assists) in nur 39 Einsätzen. Seine 1,28 Punkte pro Spiel sind der zweithöchste Punkteschnitt aller Spieler, die mehr als sechs Grunddurchgangsspiele bestritten haben. Auf dem Weg zum Premierentitel der Grazer steuerte Bailen in zehn Playoffspielen zwölf Punkte (2 Tore + 10 Assists) bei. Der US-Amerikaner hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die 99ers das beste Powerplay der win2day ICE Hockey League stellten. Im Saisonverlauf gelangen Bailen in Überzahl ganze 27 Zähler (6 Tore und 21 Assists), damit war der US-Amerikaner an mehr als der Hälfte aller 50 Powerplaytore der Grazer beteiligt.

Statement Nick Bailen „Meine Familie und ich freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel. Immer, wenn wir in den vergangenen eineinhalb Jahren in Wien waren, wollten meine Kinder gefühlt nicht weg von hier. Wir lieben diese Stadt und sind begeistert von dem, was wir bei den Capitals bis jetzt gesehen haben. Wir freuen uns, Teil der Caps-Familie zu sein. Ich will auf dem Eis ein wichtiger Teil der Mannschaft sein und dabei helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mit Nick Bailen bekommen wir einen absoluten Top-Verteidiger der win2day ICE Hockey League. Er hat bereits in vielen anderen Ligen Europas seine Klasse zur Schau gestellt. Nick ist ein Siegertyp, der jeden Tag ans Maximum geht und einen hohen Wettkampflevel mitbringt. Er bewegt den Puck exzellent, bringt extrem viel Kreativität mit und wird aus der Verteidigung heraus enorme Akzente in der Offensive kreieren. Speziell unser Powerplay wird er mit seinem Spielstil auf ein noch höheres Level heben. Wir sind froh, dass Nick sich noch während der vergangenen Saison trotz anderer Angebote für die Vienna Capitals entschieden hat und heißen ihn und seine Familie herzlich willkommen.“

Steckbrief Nick Bailen

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 12.12.1989

Alter: 36 Jahre

Größe: 174 cm

Gewicht: 81 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: USA