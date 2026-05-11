Capitals holen langjährigen Schweden-Legionär Konstantin Komarek nach Hause

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals konnten Österreichs SHL-Rekordspieler Konstantin Komarek unter Vertrag nehmen!

Damit kehrt der Angreifer nach zuletzt zehn Spielzeiten in Schweden, der KHL und der Schweiz nach Österreich zurück. Komarek absolvierte im Laufe seiner Karriere 367 Einsätze in Schwedens Topliga. Mit Luleå HF wurde der Wiener in der Spielzeit 2021/22 Vizemeister der Swedish Hockey League, eine Saison später zog er mit dem Team aus dem Norden Schwedens ins Finale der Champions Hockey League ein. Komarek ging zuletzt drei Spielzeiten lang für Västerås IK in der HockeyAllsvenskan aufs Eis. Der 33-jährige Ausnahmekönner unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Vienna Capitals.

Der am 8. November 1992 in Wien geborene Konstantin Komarek machte seine ersten Schritte im Eishockeysport in seiner Heimatstadt. In der Saison 2006/07 debütierte der Angreifer im Alter von 14 Jahren in der Nationalliga, der damaligen zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Mit der Spielzeit 2008/09 übersiedelte Komarek nach Schweden, wo er sich Luleå HF anschloss. Im November 2010 feierte der Wiener sein Debüt in der damaligen Elitserien, Schwedens Topliga. Bis zu seinem ersten Abschied aus Schweden, nach der der Saison 2011/12, absolvierte der Linksschütze 76 Einsätze für Luleås Profiteam. Zur Spielzeit 2012/13 kehrte Komarek nach Österreich zurück, um sich dem EC Red Bull Salzburg anzuschließen. In vier Spielzeiten absolvierte der Wiener 271 Pflichtspiele für die Mozartstädter. In diesen markierte der Angreifer 147 (53 Tore + 94 Assists). Mit den Salzburgern gewann der heute 33-Jährige zweimal den Meistertitel der damaligen EBEL.

Im Anschluss an seine Zeit in Salzburg ging es für Komarek wieder nach Schweden zurück. Die Saison 2016/17 verbrachte der Wiener bei den Malmö Redhawks, die darauffolgende Spielzeit bei Karlskrona HK, ehe er im Anschluss daran wieder zu den Redhawks zurückging. Im Jänner 2020 schloss sich Komarek Luleå HF für den Rest der Saison an. Die Spielzeit 2020/21 verbrachte der Wiener bei Dinamo Riga in der KHL und beim EHC Biel-Bienne in der Schweizer NL. Im Anschluss daran kehrte Komarek wieder zu Luleå HF zurück. In der Saison 2021/22 zog der Wiener mit dem Team aus dem Norden Schwedens ins Finale der SHL ein, wo man sich erst nach sieben Spielen Färjestad BK geschlagen geben musste. In der darauffolgenden Spielzeit stieß Luleå HF bis ins Finale der Champions Hockey League vor. Gegen den finnischen Spitzenklub Tappara setzte es allerdings eine Niederlage. Im Laufe seiner Karriere absolvierte Komarek 367 Spiele in der SHL, dabei markierte der Wiener 169 Punkte (57 Tore + 112 Assists). Mit der Saison 2023/24 wechselte der Angreifer zu Västerås IK in der HockeyAllsvenskan. Für das Team aus der zweithöchsten schwedischen Spielklasse absolvierte Komarek in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 137 Spiele und verzeichnete dabei 111 Torbeteiligungen (39 Tore + 72 Assists). In seiner ersten Spielzeit in Diensten von Västerås IK war der Linksschütze nicht nur bester Scorer seines Teams, sondern auch viertbester Punktesammler der HockeyAllsvenskan. Komarek führte seine Mannschaft in den vergangenen beiden Spielzeiten als Kapitän an. Auch im österreichischen Nationalteam hinterließ der heute 33-Jährige bleibenden Eindruck. Für das ÖEHV-Team bestritt der mittlerweile aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Komarek 62 Spiele. Der Wiener repräsentierte Österreich bei drei A-Weltmeisterschaften, zuletzt 2019.

Statement Konstantin Komarek „Den Gedanken, wieder in Wien spielen zu wollen, hatte ich schon länger im Kopf. Hier hat für mich alles begonnen. Ich selbst habe als junger Bub den Caps zugeschaut und davon geträumt, hier auf dem Eis zu stehen. Der Zeitpunkt für den Wechsel nach Wien ist für mich und meine Familie genau richtig. Mich zeichnen zwar meine Spielmacherqualitäten aus, doch ich habe lange genug in Schweden gespielt, da hat das Spielsystem hohe Priorität. Ich selbst sehe es ebenfalls als sehr wichtig an und werde meinen Teil beitragen, um die Vorgaben von Mike Stewart umzusetzen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Konstantin und ich führten in den vergangenen Wochen intensive Gespräche und konnten uns schnell auf diese Zusammenarbeit einigen. Wir bekommen einen Spieler aus Wien, der im Laufe seiner Karriere in den besten Ligen Europas zu überzeugen wusste und daher auch jede Menge Erfahrung auf hohem Niveau zu uns mitbringt. Er ist mit hoher Spielintelligenz und Kreativität ausgestattet. Konstantin kann das Spiel auf der gesamten Eisfläche, sowohl im Angriff als auch in der Defensive, beeinflussen und ist ein Aktivposten im Powerplay. Wir freuen uns, ihn und seine Familie in der Caps-Family begrüßen zu dürfen.“

Steckbrief Konstantin Komarek

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 08.11.1992

Alter: 33 Jahre

Größe: 179 cm

Gewicht: 85 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Konstantin Komareks Karriere in Zahlen

Source: Konstantin Komarek @ Elite Prospects