Capitals holen gegen Pustertal wichtigen Overtime-Sieg

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen am Dienstag-Abend gegen den HC Pustertal nach Overtime mit 4:3.

Evan Jasper bringt die Wiener in der fünften Minute in Führung. Im Mitteldrittel drehen die Gäste mit Toren von Mats Frycklund (27./PP1) und Davide Conci (34.) die Partie. Willie Raskob stellt mit seinem Hammer kurz vor der zweiten Pause auf 2:2 (39.). Christof Kromp (49.) bringt die Wiener im Schlussdrittel in Führung, Gustav Bouramman sorgt mit seinem späten Ausgleich für die Overtime (54.). Dort erzielt Jérémy Grégoire in der 63. Minute den Siegtreffer für die Hausherren. Damit bauen die zehntplatzierten Capitals ihren Vorsprung auf die Pioneers Vorarlberg auf neun Punkte aus. Die Wiener, die den letzten Pre-Playoff-Platz belegen, verkürzen den Rückstand auf den Tabellenneunten aus dem Pustertal auf drei Zähler. Am Freitag sind die Hauptstädter beim HCB Südtirol Alperia zu Gast (Spielbeginn 19:45 Uhr).

Caps-Head-Coach Gerry Fleming durfte sich gegen den HCP über Niki Hartls Rückkehr ins Line-Up freuen. Der Angreifer hat eine rund eineinhalbmonatige Verletzungspause hinter sich. Damit fehlten gegen die Pustertaler Dominic Hackl, Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff verletzt. Felix Koschek war überzählig nicht im Spieltagskader. Im Tor begann erneut Sebastian Wraneschitz. Den ersten Torschuss des Spiels gab Joseph Cramarossa ab. Der Kanadier kam aus spitzem Winkel aber nicht an HCP-Goalie Eddie Pasquale vorbei. Kurz darauf spielte Evan Jasper einen Querpass auf Peter Krieger, die Gäste konnten die Scheibe allerdings rechtzeitig klären. In der fünften Minute lag der Puck erstmals im Tor der Südtiroler. Krieger bediente Jérémy Grégoire, der die Scheibe vor das Tor zu Jasper brachte. Der Schuss des Kanadiers wurde durch Gustav Bouramman über die Linie gelenkt (5.). Zwei Minuten später wurde die erste Strafe gegen die Gäste ausgesprochen.

Brett Findlay wurde wegen Hakens an Patrick Antal auf die Strafbank geschickt. In Überzahl gab Zane Franklin einen One-Timer von der linken Seite aus ab, verfehlte mit seinem Schuss aber das Tor. In der achten Minute bediente Willie Raskob seinen Landsmann Krieger neben dem Kasten der Gäste. Der Caps-Angreifer konnte den Puck aber nicht auf das Tor lenken. Kurz vor Findlays Rückkehr feuerte Mats Frycklund die Scheibe neben das Tor. Cedric Lacroix konnte in der zehnten Minute vor dem Wiener Tor mit der Rückhand abschließen, Wraneschitz sicherte den Puck souverän. Ole Andersen probierte es in der 13. Minute mit einem Schuss von der blauen Linie. Wieder war der Caps-Goalie zur Stelle. Grégoire zog in Minute 17 ab, Pasquale konnte den zentral angesetzten Schuss festhalten. Frycklund versuchte es kurz darauf mit einem Wrap-Around, Wraneschitz konnte erneut Schlimmeres verhindern. Daniel Glira prüfte den Wiener Schlussmann in der 18. Minute doppelt. Beim zweiten Versuch konnte Wraneschitz die Scheibe nicht festhalten, die Capitals klärten den Puck rechtzeitig.

In der 22. Minute fuhren die Gäste einen Konter, doch Alex Petan scheiterte mit seinem Abschluss an Wraneschitz. Drei Minuten später forderten die Wiener HCP-Goalie Pasquale. Jasper kam mit seinen Abschlüssen aber mehrfach nicht an seinem kanadischen Landsmann vorbei. Christof Kromp visierte in der 26. Minute das kurze Eck an, wieder war Pasquale zur Stelle. In der 27. Minute wurde die erste Strafe gegen die Caps gepfiffen. Seamus Donohue wurde wegen Haltens belangt. Kurz darauf glichen die Gäste aus, Frycklund beförderte die Scheibe an Wraneschitz vorbei ins Tor (27./PP1). Gleich nach Wiederbeginn wurde eine fragwürdige Strafe gegen Hartl wegen Behinderung ausgesprochen. Josh Wesley gab in der 28. Minute einen gefährlichen Schuss ab, Wraneschitz parierte. Die Gäste bekamen im restlichen Powerplay nicht viel zustande, die Caps hielten sich schadlos. In der 30. Minute scheiterte Krieger mit seinem Schuss von der rechten Seite an Pasquale. Eine Minute später konterten die Gäste, Tyler Coulter brachte einen Querpass nicht beim Mitspieler an. In der 34. Minute gingen die Südtiroler in Führung. Nach einem Distanzschuss wurde die Scheibe vor Wraneschitz abgefälscht, Davide Conci nutze dies, um den Puck ins halbleere Tor zu schießen (34.). Raskob brachte den Puck zwei Minuten später aus der Distanz auf das Tor, wieder fuhr Pasquale die Fanghand aus. Grégoire eroberte die Scheibe in der 38. Minute, Krieger konnte das Spielgerät nach Pass nicht im Tor der Gäste unterbringen. Raskob packte 62 Sekunden vor Drittelende den Hammer aus und überwand Pasquale zum Ausgleich (39.). Wenige Sekunden vor Ablauf des Spielabschnitts kamen beide Teams zu Chancen. Auf der einen Seite scheiterte Cramarossa mit der Backhand an Pasquale, auf der anderen Seite rettete Wraneschitz das 2:2 in die Pause.

Franklin versuchte es direkt nach Start des Schlussdrittels mit einem Abschluss aus nächster Nähe. Wieder war Pasquale zur Stelle. Wraneschitz parierte in der 44. Minute gegen Conci. Eine Minute später blieb der HCP-Goalie gegen Jasper Sieger. Aljaž Predan zog nach einem Face-Off-Gewinn ab, wieder war bei Pasquale Endstation. In der 46. Minute gab es wieder eine Strafe gegen die Pusterer. Conci wurde wegen Behinderung an Antal bestraft. Franklin gab in der 48. Minute erneut einen One-Timer ab, wieder parierte Pasquale. Der HCP-Goalie rettete im Anschluss auch gegen Raskob. Kurz darauf waren die Gäste wieder komplett. Jack Dougherty schoss den Puck in der 49. Minute auf Verdacht Richtung Tor, Kromp lenkte den Puck erfolgreich an Pasquale vorbei. Zwei Minuten später probierte es Cramarossa von der rechten Seite, diesmal konnte der Goalie der Gäste rettend eingreifen. In der 53. Minute war Wraneschitz mit der Fanghand gegen Frycklund zur Stelle. Eine Minute später glichen die Gäste erneut aus. Bouramman feuerte die Scheibe aus der Distanz in die Maschen, Wraneschitz wurde beim Schuss die Sicht verstellt (54.). Franklin lenkte den Puck in der 58. Minute nach einem Pass von Leon Wallner auf das Tor, Pasquale stellte sich der Scheibe in den Weg.

Jasper sorgte zu Beginn der Overtime mit einem sehenswerten Alleingang für Gefahr. Sein Schuss aus dem Slot ging aber neben das Tor. Coulter zog in der 62. Minute ab, Wraneschitz hielt sein Team mit dem Fanghandschuh im Spiel. Cramarossa fuhr kurz darauf allein auf Pasquale zu, wurde aber am Abschluss gehindert, auf der Gegenseite parierte Wraneschitz. In der 63. Minute entschied Grégoire das Spiel zugunsten der Wiener. Der Kanadier bezwang Pasquale von der linken Seite. Im Verlauf der Partie gaben die Capitals 37 Torschüsse ab, die Gäste deren 26.

Statement Gerry Fleming „Das war heute ein unterhaltsames Spiel, finde ich. Beide Mannschaften haben hart agiert. In den ersten beiden Dritteln haben beide Teams nicht viel zugelassen, im Schlussabschnitt haben beide etwas aufgemacht. Insgesamt bin ich froh, dass wir den Sieg in der Overtime geholt haben. Wir haben viele Sachen umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben, das stimmt mich zufrieden. Egal, ob zuhause oder auswärts, wir müssen uns jeden Punkt hart erkämpfen. Es sind noch sechs Spiele übrig, es ist wichtig, dass wir in den Playoff-Spielstil finden. Dafür muss man unter anderem mit Konzentration und Disziplin agieren.“

spusu Vienna Capitals – HC Pustertal 4:3 n. OT. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Tore Caps: Evan Jasper (5.), Willie Raskob (39.), Christof Kromp (49.), Jérémy Grégoire (63.)

Tore HCP: Mats Frycklund (27./PP1), Davide Conci (34.), Gustav Bouramman (54.)

