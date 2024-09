Capitals gewinnen letztes Pre-Season-Spiel gegen Trencin

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen das abschließende Spiel der Pre-Season gegen den HK Dukla Trencin mit 3:1. Niki Hartl bringt die...

Niki Hartl bringt die Wiener im ersten Drittel in Führung (16.). Gegen den Spielverlauf gleichen die Gäste im Mittelabschnitt durch ein Powerplaytor von Denis Hudec aus (38./PP1). Mit seinen ersten beiden Pre-Season-Treffern sorgt Brett Kemp im Schlussdrittel für den Sieg der Hausherren (44./PP1, 59./PP1). Die Capitals beenden die Pre-Season mit einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen. Nächsten Freitag erfolgt gegen die Moser Medical Graz99ers der Start in die neue Saison der win2day ICE Hockey League.

Im letzten Spiel der Pre-Season musste Head-Coach Gerry Fleming auf den geschonten Dominique Heinrich, den verletzten Mathias Böhm und den im Aufbautraining befindlichen Willie Raskob verzichten. Letzterer machte das Warm-Up mit seinen Teamkollegen. Im Tor begann der US-Amerikaner Tyler Parks. Die erste Chance des Spiels fand Jérémy Grégoire vor. Zane Franklin legte von hinter dem Tor vor, doch Marcel Melichercik konnte das Gegentor verhindern. Auf der der anderen Seite musste Caps-Goalie Tyler Parks gegen Tomas Bokros eingreifen. In Minute drei schoss Seamus Donohue nach Vorlage von Armin Preiser neben das Tor. In der vierten Minute trafen die Caps erstmals Aluminium, Peter Krieger setzte seinen Schuss aus dem Slot an die Querlatte. Leon Wallners Schuss prüfte Melichercik in Minute sieben, doch der Dukla-Goalie konnte erneut einen Treffer verhindern. Fünf Minuten später musste der Slowake gegen Franklin eingreifen. In der 15. Minute war Parks erneut gefordert, doch auch Andrej Hatala konnte den US-Amerikaner nicht überwinden. In der 16. Minute gingen die Wiener in Führung. Jason Willms verstellte Melichercik die Sicht, der Schuss von Niki Hartl schlug im Tor ein. Auf der anderen Seite konnte Parks in der 18. Minute einen Schuss von Luka Burzan parieren. 67 Sekunden vor Ende des Drittels wurde Hatala wegen Crosschecks gegen Patrick Antal auf die Strafbank geschickt, erstes Powerplay für die Capitals. Krieger schloss eine schöne Kombination mit einem Schuss ab, doch Melichercik war zur Stelle.

Krieger war es auch, der zu Beginn des zweiten Drittels eine gute Abschlussmöglichkeit vorfand, der Puck ging aber am Tor vorbei. Kurz darauf waren die Gäste wieder vollzählig. Miroslav Macejko probierte es in Minute 22, fand an Parks aber kein Vorbeikommen. Brett Kemp zog in der 24. Minute vor das Tor, wurde aber von Tomas Starosta am Schuss gehindert. In der 26. Minute vereitelte Tyler Parks eine Chance durch Frantisek Dej. Wenige Sekunden später wurde der Trencin-Angreifer wegen eines Stockschlags auf die Strafbank geschickt. Im anschließenden Powerplay hatten die Caps zwar einige Chancen, die beste Tormöglichkeit fanden allerdings die Gäste vor. In der 28. Minute stoppte Parks einen Konter der Slowaken. Krieger feuerte den Puck nach Pass von Donohue kurz darauf in die Magengrube von Melichercik. Kurz darauf endete das Powerplay der Wiener. Antal gab in Minute 33 einen Schuss ab, den Melichercik gerade noch parieren konnte. Der Dukla-Goalie konnte eine Minute später einen Preiser-Schuss nicht kontrollieren, die Gäste klärten die Situation allerdings. In der 38. Minute gab es die erste Strafe gegen die Caps, da Donohue einen regelwidrigen Crosscheck setzte. Die Unterzahl war für die Caps nach sechs Sekunden beendet, Denis Hudec mit dem Ausgleich. Bernhard Posch versuchte es in der 40. Minute mit einem Schuss, doch Melichercik war zur Stelle.

Nach 32 gespielten Sekunden im Schlussdrittel zog Donohue von der blauen Linie ab, Melichercik konnte den Schuss abwehren. In der 44. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Gäste. Sean Josling gab einen Stockschlag ab. Kemp schloss eine schöne Kombination mit einem Schuss ab, verfehlte aber das Tor. Kurz darauf macht es der Kanadier besser und brachte die Wiener in Führung (44./PP1). In der 46. Minute gab es eine Strafe gegen die Capitals, Willms wurde für einen Haken bestraft. Die Slowaken sorgten im anschließenden Powerplay zwar für Verkehr vor Parks, konnten das Tor der Wiener aber nicht gefährden. In der 49. Minute setzte Franklin zum Alleingang an, doch Melichercik konnte parieren. Eine Minute später feuerte Hartl das Hartgummi an die Querlatte. Auf der anderen Seite probierte es Filip Ahl, der an Parks aber kein Vorbeikommen fand. In Minute 54 musste Parks gegen Starosta eingreifen. Vier Minuten später kam Franklin aus kurzer Distanz zum Abschluss, der Dukla-Goalie konnte die Scheibe allerdings sichern. 2:18 Minuten vor Spielende nahmen die Gäste ihr Timeout in Anspruch, Melichercik blieb für einen weiteren Angreifer auf der Ersatzbank. Hudec gab in der 59. Minute einen Schuss ab, doch wieder war Parks auf dem Posten. Kurz darauf wurde Hudec nach Slew-Footing gegen Jack Dougherty mit einer Fünf-Minuten- und einer Spieldauer-Strafe belegt. In der 59. Minute legten die Wiener einen weiteren Powerplay-Treffer in Person von Kemp drauf.

spusu Vienna Capitals – HK Dukla Trencin 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Tore CAPS: Niki Hartl (16.), Brett Kemp (44./PP1, 59./PP1)

Tor Dukla: Denis Hudec (38./PP1)

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Wir haben gut gespielt. Auch ohne Puck hatten wir alles unter Kontrolle. Wir haben uns gut präsentiert, die Sachen, an denen wir gearbeitet haben, haben wir erfolgreich umgesetzt. Es ist schön, dass sich die Jungs mit einem Sieg belohnen konnten. Unser Fortschritt im Laufe der Pre-Season stimmt mich zufrieden. Wir haben an einigen Facetten unseres Spiels gearbeitet, dort konnte man auch einen Fortschritt erkennen. Wir wollen als hart arbeitende Gruppe auftreten, das haben die Jungs in den Testspielen auch untermauert.“