Capitals gehen gegen Pioneers erneut als Verlierer vom Eis

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren auch das dritte Grunddurchgangsduell gegen die Pioneers Vorarlberg.

Am Samstag unterliegen die Wiener den Feldkirchern mit 2:4. Orrin Centazzo (9.), Jakob Friend (30.) und Daniel Woger (48.) bringen die Gäste auf die Siegerstraße. Peter Krieger (57.) und Zane Franklin (58.) geben den Caps mit ihren Treffern noch einmal Hoffnung, Centazzo beendet diese mit seinem Abschluss ins leere Tor (59./EN). Trotz der Niederlage haben die zehntplatzierten Capitals sieben Punkte Vorsprung auf die dahinter klassierten Vorarlberger. Am kommenden Freitag sind die Wiener beim EC iDM Wärmepumpen VSV gefordert (Spielbeginn 19:15 Uhr).

Im Vergleich zum gestrigen 8:2-Kantersieg über den HC TIWAG Innsbruck musste Caps-Head-Coach Gerry Fleming auf den erkrankten Armin Preiser verzichten. Gegen die Pioneers fehlten Dominic Hackl, Niki Hartl, Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff erneut verletzt. Im Tor begann wieder Sebastian Wraneschitz, der bereits beim Sieg über die Innsbrucker zwischen den Pfosten stand. Schon nach wenigen Sekunden setzten die Capitals den ersten Akzent. Ein Schuss von Willie Raskob wurde an die Stange abgelenkt. In der vierten Minute gab es die erste Strafe gegen die Gäste. Ross MacDougall wurde wegen Beinstellens an Joseph Cramarossa bestraft. Zane Franklin nahm Maß, verfehlte mit seinem Schuss von der linken Seite aber das Tor. Kurz darauf scheiterte der Kanadier an Pioneers-Goalie David Madlener. Die Gäste hielten sich in der ersten Unterzahl schadlos. In der siebten Minute versuchten gleich mehrere Caps-Akteure ihr Glück. Doch Jérémy Grégoire, Jack Dougherty und Erik Kirchschläger verfehlten allesamt das Tor. Aljaž Predan eroberte den Puck in der achten Minute und zog auf Verdacht ab, Madlener parierte. Kurz darauf fing der Vorarlberger einen Schuss durch Seamus Donohue. Etwas gegen den Spielverlauf gingen die Gäste in Führung. Orrin Centazzo beförderte die Scheibe vor Wraneschitz mit der ersten gefährlichen Möglichkeit ins Tor (9.). In Minute 12 fing der Caps-Goalie einen Schuss von Pioneers-Goalgetter Josh Passolt. Peter Krieger scheiterte auf der anderen Seite an Madlener. Jakob Friend schoss in der 15. Minute auf das Caps-Tor, Donohue schmiss sich aber dazwischen. Ivan Korecky kam nach einem Fehlpass von Dominique Heinrich im Drittel der Capitals an die Scheibe, doch Wraneschitz sicherte den Puck nach einer guten Abschlussgelegenheit. 101 Sekunden vor Drittelende wurde Ramon Schnetzer wegen eines Crosschecks an Franklin bestraft, zweites Powerplay für die Capitals. Grégoire kam in Minute 20 aus dem Slot zum Abschluss, verfehlte aber das Tor.

Franklin zog nach Drittelbeginn ab, sein Schuss von der linken Seite wurde aber ins Fangnetz abgelenkt. Erneut hielten sich die Vorarlberger in Unterzahl schadlos. Nach einem abgewehrten Dougherty-Schuss knallte Cramarossa auf die Scheibe, Madlener stellte sich dem Puck in den Weg. In der 24. Minute leitete Caps-Kapitän Mario Fischer mit einem Block einen Angriff ein, doch Patrick Antal konnte ein Zuspiel von Raskob in die Spitze nicht annehmen. Eine Minute später sicherte Madlener die Scheibe nach einem Franklin-Schuss. Jakob Lundegard kam in Minute 26 zweimal vor Wraneschitz zum Abschluss, beide Male rettete der Caps-Goalie. Eine Minute später gab es die erste Strafe gegen die Caps. Christof Kromp wurde wegen eines Crosschecks an David Keefer bestraft. In Überzahl brachten die Gäste nur einen Abschluss durch Roni Allen zustande, doch Wraneschitz fing die Scheibe. Die Caps blieben in Unterzahl ohne Gegentreffer. Nach Kromps Rückkehr scheiterte Passolt am Wiener Goalie. In der 30. Minute erhöhten die Gäste nach einem Treffer von Friend. Drei Minuten später konnte Madlener einen Donohue-Schuss nicht sichern, dafür sicherte der Vorarlberger den Nachschuss von Kromp. Kurz darauf fing der langjährige Nationaltorhüter einen Versuch durch Cramarossa. Wraneschitz parierte in der 35. Minute einen Schuss von Passolt. Nach einem Querpass von Leon Wallner versuchte es Franklin erneut, wieder war bei Madlener Endstation. Cramarossa zog in der 37. Minute vor den Kasten der Vorarlberger, Madlener konnte die Scheibe gerade noch sichern. Zehn Sekunden vor Drittelende war Wraneschitz erneut gegen Passolt zur Stelle.

In der 43. Minute wurde ein von Raskob abgegebener Schuss abgefälscht, die Scheibe konnte Madleners Tor aber nicht gefährden. Wraneschitz stoppte zwei Minuten später den konternden Passolt. In der 46. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Gäste, Passolt wurde wegen eines Stockschlags an Evan Jasper bestraft. Franklin zog kurz nach Ausspruch der Strafe von der linken Seite ab, Madlener war erneut zur Stelle. Cramarossa hämmerte den Puck wenige Sekunden später an die Querlatte. Raskobs Distanzschuss kurz danach war zu hoch angesetzt. Kurz vor Ablauf der Strafe scheiterte Wallner an Madlener. Nach Passolts Rückkehr konterten die Gäste, Daniel Woger überwand Wraneschitz (48.). Krieger lenkte die Scheibe nach einem Grégoire-Zuspiel ab, brachte den Puck aber nicht auf das Tor. Die Wiener suchten ihr Heil in der Offensive, wurden aber nur selten brandgefährlich, während die Gäste immer wieder konterten. 3:55 Minuten vor Drittelende nahmen die Capitals ihr Time-Out, Wraneschitz blieb für einen weiteren Angreifer auf der Bank. Krieger feuerte die Scheibe in der 57. Minute von der linken Seite aus ins Tor. Wraneschitz, der zwischenzeitlich in sein Tor zurückgekehrt war, verließ seinen Kasten in Minute 58 wieder. Gleichzeitig verfehlte Cramarossa mit seinem Abschluss das Tor. Kurz darauf schrieben die Wiener wieder an, Franklin traf von der linken Seite ins Schwarze (58.). In der 59. Minute drückten die Caps auf den Ausgleich, doch Centazzo traf 81 Sekunden vor Spielende ins leere Tor. Wraneschitz ging im Anschluss wieder aus seinem Tor, weitere Treffer fielen aber nicht mehr. Die Capitals gaben im Lauf des Spiels 34 Torschüsse ab, die Gäste deren 22.

Statement Gerry Fleming „Das ist eine ärgerliche Niederlage. Im ersten Drittel haben wir unsere Spielzüge nicht ordentlich vollstrecken können. Die Pioneers haben heute ein gutes Auswärtsspiel gespielt, hielten das Spiel einfach und haben uns ein wenig eingeschläfert. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser wurden wir. Der Puck wollte heute auch nicht für uns springen. Wir haben im dritten Drittel gekämpft und zwei späte Tore geschossen. Dem Empty-Net-Tor am Ende ging wieder ein schlechter Bounce voraus. Alles in allem war das eine bittere Niederlage.“

spusu Vienna Capitals – Pioneers Vorarlberg 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Tore Caps: Peter Krieger (57.), Zane Franklin (58.)

Tore Pioneers: Orrin Centazzo (9., 59./EN), Jakob Friend (30.), Daniel Woger (48.)

