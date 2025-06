Capitals gastieren in der Pre-Season erneut in Klagenfurt

Wien. (PM Capitals) Wie in den vergangenen beiden Spielzeiten verbringen die Vienna Capitals auch in diesem Jahr einige Tage der Saisonvorbereitung in Klagenfurt.

Am Wörthersee testen die Wiener im Rahmen der Testspielwoche Klagenfurt am 22. August gegen den gastgebenden EC-KAC (20.00 Uhr) und am 24. August gegen DEL-Klub Grizzlys Wolfsburg (14.00 Uhr). Alle Spiele finden in der Heidi Horten-Arena statt.

Bereits im Jahr 2023 testeten die Capitals in Klagenfurt gegen den EC-KAC und die Grizzlys Wolfsburg. Damals siegten die Wiener gegen die Rotjacken mit 5:2. Es war der bislang letzte Erfolg der Hauptstädter über die Klagenfurter. Duelle gegen die Grizzlys Wolfsburg in Klagenfurt werden indes langsam zur Tradition. Die Wiener treffen heuer zum dritten Mal in drei Jahren in der Heidi Horten-Arena auf die Niedersachsen. Das DEL-Team gewann die ersten beiden Duelle mit 4:0 bzw. 3:1.

Damit finden vier der sechs Pre-Season-Spiele der Vienna Capitals in Österreich statt. Den Anfang bildet allerdings das Gastspiel am 16. August bei Ligakonkurrent Hydro Fehérvár AV19 (16.00 Uhr). Nach der Testspielwoche Klagenfurt geht es für die Caps am 28. August beim HC Slovan Bratislava weiter (19.00 Uhr). Das einzige Heimspiel der Vorbereitung bestreiten die Wiener am 30. August in Halle 3 der STEFFL Arena gegen den HK Dukla Trencin (14.30 Uhr). Mit dem am 6. September stattfindenden Testspiel gegen Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären (19.30 Uhr) beschließen die Capitals ihr Trainingslager in der Region Zell am See/Kaprun sowie das Vorbereitungsprogramm.

Die Pre-Season-Termine im Überblick

09.08.2025 | Erstes offizielles Eistraining in der STEFFL Arena

16.08.2025 | Hydro Fehérvár AV19 – Vienna Capitals

22.08.2025 | EC-KAC – Vienna Capitals

24.08.2025 | Grizzlys Wolfsburg – Vienna Capitals

28.08.2025 | HC Slovan Bratislava – Vienna Capitals

30.08.2025 | Vienna Capitals – HK Dukla Trencin

06.09.2025 | EK Die Zeller Eisbären – Vienna Capitals

