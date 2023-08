Capitals fÃ¼r Testspiel-Doppel zu Gast in Klagenfurt

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzen ihre Vorbereitung auf die neue Saison mit zwei Testspielen in Klagenfurt fort. Am morgigen...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzen ihre Vorbereitung auf die neue Saison mit zwei Testspielen in Klagenfurt fort.

Am morgigen Freitag treffen die Wiener auf den EC-KAC. Tags darauf wartet ein Duell mit DEL-Klub Grizzlys Wolfsburg. Spielbeginn ist jeweils um 19:15 Uhr.

Neuzugang Ticar gegen alten Arbeitgeber

Für die spusu Vienna Capitals stehen somit die Testspiele drei und vier der laufenden Vorbereitung an. Die ersten beiden Vorbereitungsspiele gingen letzte Woche in Tschechien verloren. Zum Auftakt mussten sich die Wiener dem SC Marimex Kolin 4:5 geschlagen geben, darauf folgte eine 1:4-Niederlage gegen den tschechischen Vizemeister Mountfield HK. Leon Wallner ist der einzige Caps-Akteur, der in beiden Spielen einen Scorer-Punkt verzeichnen konnte. Gegen Kolin erzielte der 21-Jährige den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 aus Sicht der Wiener, bei Mountfield HK steuerte der Österreicher den Assist zum einzigen Tor der Caps bei. Head-Coach Marc Habscheid muss für das Klagenfurt-Doppel auf den weiterhin angeschlagenen Mathias Böhm verzichten, ansonsten kann der Kanadier aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang Rok Ticar, der in den vergangenen zwei Spielzeiten Topscorer des EC-KAC war, kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück.

KAC zuletzt erfolgreich

Der EC-KAC absolviert am Freitag das vierte Testspiel der laufenden Vorbereitung. Die Rotjacken, die in der neuen Saison auf das Trainer-Duo Kirk Furey und David Fischer setzen, gewannen den Testspiel-Auftakt am 18.8. mit 4:1 gegen Liga-Konkurrent Hydro Fehérvár AV 19. Tags darauf setzte es gegen den norwegischen Meister Stavanger Oilers eine 2:5-Pleite. Am gestrigen Donnerstag besiegten die Kärntner die Grizzlys Wolfsburg mit 4:2. Gegen das Team aus der Autostadt erzielte der Vorarlberger Johannes Bischofberger jeweils in der regulären Spielzeit, in der zu Testzwecken vereinbarten Overtime und im Shootout einen Treffer. Ex-Capitals-Spieler Simeon Schwinger war in den letzten beiden Spielen je einmal erfolgreich.

Wolfsburg auf der Suche nach dem ersten Sieg

Nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen den EC-KAC seit dem Jahr 2020 treffen die spusu Vienna Capitals am Samstag auf die Grizzlys Wolfsburg. Das Team aus der Autostadt, das im Halbfinale der vergangenen DEL-Saison am späteren Meister aus München scheiterte, absolviert gegen die Wiener das dritte Spiel der laufenden Vorbereitung. Die vom ehemaligen VSV-Kapitän und

-Trainer Mike Stewart betreute Mannschaft verlor zum Pre-Season-Auftakt mit 2:3 bei DEL2-Klub EC Kassel Huskies. Bei der gestrigen 2:4-Niederlage gegen die Klagenfurter erzielte Ex-Caps-Stürmer Darren Archibald den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2.

Habscheid: „Es wird mit jedem Tag besser“

„Aufgrund der Rivalität zwischen den spusu Vienna Capitals und dem EC-KAC ist etwas mehr Salz in der Suppe als bei einem gewöhnlichen Testspiel, aber für als Sportler ist es ein weiteres Spiel, in dem wir weiter daran arbeiten können, zu einer Einheit zu werden. In dieser Woche haben wir weiter daran gearbeitet, das neue System zu verinnerlichen und die ersten beiden Testspiele intensiv aufgearbeitet. In jedem Spiel gewöhnen wir uns mehr aneinander, es wird also mit jedem Tag besser“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

