Capitals fÃ¼r Playoff-Viertelfinale qualifiziert

Wien. (PM Capitals) Durch die heutigen Ergebnisse in der win2day ICE Hockey League qualifizieren sich die spielfreien spusu Vienna Capitals für das Playoff-Viertelfinale.

Den Wienern, die nach 46 Spielen mit 73 Punkten Rang sechs belegen, ist ein Platz unter den Top sechs nicht mehr zu nehmen. Die siebtplatzierten Steinbach Black Wings Linz könnten punktemäßig mit den Wienern zwar noch gleichziehen, doch das Team von Head-Coach Dave Barr konnte das direkte Duell gegen die Oberösterreicher in dieser Saison klar für sich entscheiden und würde in diesem Fall die Nase vorne behalten.

Die Caps beenden den Grunddurchgang jedenfalls zum elften Mal in Folge unter den Top sechs, im Viertelfinale werden die Wiener allerdings nicht das Heimrecht genießen. Dieses obliegt den Top vier bestehend aus HCB Südtirol Alperia, EC Red Bull Salzburg, HC TIWAG Innsbruck und EC iDM Wärmepumpen VSV. Welches dieser vier Teams der erste Playoff-Gegner der Wiener wird, entscheidet sich Anfang März. Das erste Spiel der Best-of-Seven-Viertelfinalserie bestreiten die spusu Vienna Capitals jedenfalls in der Fremde, bevor die STEFFL Arena am 10. März Schauplatz des zweiten Duells wird.

Ticketing-Informationen sowie Reaktionen auf das Erreichen des Viertelfinales folgen im Laufe des morgigen Mittwochs.

