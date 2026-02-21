Capitals fixieren Pre-Playoff-Einzug mit 4:1-Erfolg in Linz

Linz. (PM Capitals) Die Vienna Capitals feiern am Freitagabend einen 4:1-Sieg bei den Steinbach Black Wings Linz und buchen damit das Ticket für die Pre-Playoffs.

Jonathan Oschgan bringt die Hausherren in der 15. Minute in einem intensiv geführten Spiel in Führung. Randy Gazzola findet noch vor der ersten Pause die passende Antwort (18.). Simon Bourque sorgt nach einem Konter für die erstmalige Führung der Capitals (28.). Im Schlussdrittel trifft Zane Franklin für die Wiener (43.), Carter Souch führt mit seinem Treffer ins leere Tor die endgültige Entscheidung herbei (59./EN). Die Caps halten als Tabellensiebter nun bei 64 Punkten. Am kommenden Mittwoch empfangen die Wiener die Moser Medical Graz99ers in der STEFFL Arena (19.15 Uhr).

In Linz war die Personalsituation aufseiten der Wiener so wie zuletzt in Laibach angespannt. Erik Kirchschläger, Scott Kosmachuk, Nelson Nogier, Senna Peeters, Marco Richter und Lukas Zach-Kiesling fehlten verletzt. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz anstelle von Evan Cowley. Den ersten Schuss des Spiels fanden die Hausherren in Minute eins vor. Wraneschitz parierte den Distanzschuss von Olympia-Teilnehmer Yohann Auvitu. In der fünften Minute wurde die erste Strafe des Spiels ausgesprochen. Christof Kromp wurde wegen eines Hakens an Graham Knott ausgeschlossen. Kurz nach Ausspruch der Strafe verhinderte Wraneschitz einen sicheren Gegentreffer. Der Wiener stoppte einen Schuss von Ken Orgajensek aus kürzester Distanz. Der Caps-Goalie griff eine Minute später gegen Travis Barron erfolgreich ein. Die Wiener hielten sich in Unterzahl schadlos. In der elften Minute probierte es Felix Koschek, scheiterte aber an Linz-Goalie Rasmus Tirronen. Kromp und Linden Vey kombinierten sich in der 13. Minute ansehnlich vor das Tor der Gäste, ein gefährlicher Abschluss kam letztendlich aber nicht zustande, weil Jérémy Grégoire entscheidend gestört wurde. In der 15. Minute gingen die Oberösterreicher in Führung. Jonathan Oschgan beförderte den Rebound nach Schuss von Patrick Söllinger ins Tor. Randy Gazzola scheiterte in der 18. Minute erst mit seinem Distanzschuss an Tirronen. Wenige Sekunden später war der Italo-Kanadier mit einem weiteren Abschluss von der blauen Linie hingegen erfolgreich (18.).

In der 21. Minute gab Nate Kallen einen Distanzschuss ab, Tirronen parierte diesen erfolgreich. Eine Minute später schoss Mitch Hults den Puck aus spitzem Winkel ans Außennetz. In der 24. Minute wurde den aktiveren Caps das erste Powerplay zugesprochen. Ryan MacKinnon wurde wegen hohen Stocks auf die Strafbank geschickt. Vey brachte den Puck nach Beginn des Powerplays direkt vor das Tor zu Grégoire, doch Tirronen konnte gerade noch in höchster Not retten. Wirklich gefährlich wurden die Wiener daraufhin nicht mehr, die Linzer blieben ohne Gegentreffer. In der 28. Minute gingen die Caps in Führung. Hults brachte den Puck vor Tirronen zu Simon Bourque, der erfolgreich einschob. Eine Minute später schoss Leon Wallner auf Verdacht auf das gegnerische Tor. Gerd Kragl fälschte die Scheibe ab, Tirronen konnte gerade noch eingreifen. Barron zog in der 32. Minute auf das Tor der Capitals, schoss den Puck aber am Kasten vorbei. Auvitu zog eine Minute später aus dem Hinterhalt ab, scheiterte aber an Wraneschitz. In der 34. Minute blieb der Caps-Goalie gegen Andreas Kristler siegreich. Sean Collins kam mit der Backhand vor dem Torhüter der Wiener zum Abschluss, wieder griff Wraneschitz erfolgreich ein. Seine Vorderleute warfen sich in weiterer Folge in mehrere Abschlüsse. Kromp und Franklin vereitelten so gute Möglichkeiten der Hausherren. Benjamin Lanzinger kam nach einer ansehnlichen Kombination in der 38. Minute zum Abschluss, Tirronen sicherte den Puck mit der Fanghand. Zehn Sekunden vor Drittelende wurde Hults von Vey bedient, der US-Amerikaner verfehlte aber vor Tirronen den Kasten.

Barron probierte es in der 41. Minute von der linken Seite, scheiterte aber am Caps-Goalie. In der 43. Minute erhöhten die Wiener. Nach einem Distanzschuss von Bourque kam Franklin vor dem Tor der Hausherren an die Scheibe und schoss ein. Praktisch im Gegenzug versuchte Luka Maver den Puck ins Caps-Tor zu stopfen, Wraneschitz war erneut zur Stelle. In der 44. Minute versuchte es Koschek nach Hults-Vorlage, diesmal blieb Tirronen siegreich. Die Caps spielten die Partie daraufhin locker hinunter. Niklas Würschl konnte in der 49. Minute aus der Distanz abziehen, Wraneschitz parierte einmal mehr. Armin Preiser probierte es in der 52. Minute mit der Backhand, verfehlte aber das Tor. Wenige Sekunden später wurde Sam Antonitsch wegen Spielverzögerung bestraft. Gegen das aggressive Unterzahlspiel der Wiener fanden die Oberösterreicher kein Mittel. Das Black-Wings-Powerplay ging ohne Torschuss zu Ende. Carter Souch kam nach einem wunderbaren Solo vor das Tor der Linzer, lediglich der Abschluss fand nicht den Weg ins Tor der Gäste. Vey setzte Kallen in der 57. Minute ideal in Szene. Der US-Amerikaner scheiterte aber an Tirronen. Zweieinhalb Minuten vor Spielende ging der Finne für einen weiteren Angreifer vom Eis. Souch schoss den Puck in der 59. Minute zur endgültigen Entscheidung ins leere Tor. Laut offizieller Statistik gaben die Caps 24 Torschüsse ab, die Hausherren einen mehr. Der erneut starke Wraneschitz beendete das Spiel mit einer Fangquote von 96 Prozent.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Ich finde, dass wir ein sehr stabiles Auswärtsspiel gespielt haben. Manchmal ist es schwer zu gewinnen, wenn man nicht zuerst trifft. Daher war das ein schönes Comeback von uns. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen. Die Offensivreihe, bestehend aus Felix Koschek, Mitch Hults und Benjamin Lanzinger hat heute wieder abgeliefert. Sie waren schon in Ljubljana sehr produktiv. Wir haben von Sebastian Wraneschitz wichtige Saves zur richtigen Zeit bekommen. Mir gefällt es, wenn unser Team mit Ecken und Kanten spielt, wenn wir für den Gegner unangenehm zu bespielen sind. Zane Franklin stand heute exemplarisch dafür. Er hat ein wichtiges Tor geschossen, aber auch wichtige Blocks verzeichnet und war überall ins Geschehen involviert. Wir haben nur einen Punkt für den Einzug in die Pre-Playoffs benötigt, geworden sind es drei. Doch wir denken jetzt noch nicht viel weiter als an die nächsten drei wichtigen Spiele. Wir wollen uns das Heimrecht in den Pre-Playoffs sichern, darauf liegt jetzt unser Fokus.“

Steinbach Black Wings Linz – Vienna Capitals 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Tor Linz: Jonathan Oschgan (15.)

Tore Caps: Randy Gazzola (18.), Simon Bourque (28.), Zane Franklin (43.), Carter Souch (59./EN)