Capitals feiern 4:2-Heimsieg gegen Graz

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzten auch zu Halloween ihre starke Serie in der bet-at-home ICE Hockey League fort. Österreichs Hauptstadtklub gewann...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzten auch zu Halloween ihre starke Serie in der bet-at-home ICE Hockey League fort.

Österreichs Hauptstadtklub gewann gegen die Moser Medical Graz99ers, zu Hause in der Erste Bank Arena vor 2.550 Zuschauern, mit 4:2. Die Treffer für Wien erzielten Sascha Bauer (12. Min.), Joel Lowry (39. Min.), Niki Hartl (58. Min., PP1) und Brody Sutter (60. Min., EN). Die spusu Vienna Capitals punkteten somit in den letzten sieben Spielen, in sechs davon verließen die Hauptstädter das Eis als Sieger.

Am Mittwoch, 3. November 2021, kommt es nun in der Erste Bank Arena zum großen Schlager gegen Titelverteidiger EC-KAC (19:15 Uhr). Tickets gibt es online, im WIEN TICKET Callcenter 01 58885, sowie bei den Caps-Vorverkaufsstellen. Die Abendkassa öffnet eineinhalb Stunden vor Spielbeginn.

spusu Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Tore CAPS: Sascha Bauer (12. Min.), Joel Lowry (39. Min.), Niki Hartl (58. Min., PP1), Brody Sutter (60. Min., EN)

Tore G99: Dominik Grafenthin (3. Min.), Daniel Oberkofler (40. Min.)

Zuschauer: 2.550

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #70 David Kickert | #29 Bernhard Starkbaum

1. Linie: #42 Alex Wall, #7 Matt Prapavessis – #72 Nicolai Meyer, #15 James Sheppard, #19 Brody Sutter (A)

2. Linie: #47 Anton Karlsson, #91 Charlie Dodero – #17 Joel Lowry, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #50 Mario Fischer ©, #5 Dominic Hackl – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #11 Sascha Bauer

4. Linie: #2 Lukas Piff, #4 Phil Lakos (A) –#23 Fabio Artner, #28 Luke Moncada #8 Mathias Böhm