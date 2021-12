Capitals feiern 3:2-Auswärtssieg in Dornbirn

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals sind nach ihrem gestrigen „Ausrutscher“ auf Bozner Eis wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Österreichs Hauptstadtklub gewann auswärts...

Österreichs Hauptstadtklub gewann auswärts bei den Dornbirn Bulldogs mit 3:2. Die Treffer für Wien erzielten Youngstar Patrick Antal (4. Min.), James Sheppard (20. Min.) und Niki Hartl (36. Min.). In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League kletterten die Caps von Rang fünf auf Platz drei.

Am nächsten Wochenende freuen sich die spusu Vienna Capitals gleich zwei Mal in der STEFFL Arena wieder vor den eigenen Fans auflaufen zu dürfen. Am Freitag, 17. Dezember 2021, geht’s gegen den EC Grand Immo VSV (19:15 Uhr), am Sonntag, 19. Dezember 2021, gegen den HCB Südtirol Alperia (16:00 Uhr). Tickets sind online, im WIEN TICKET Callcenter 01 58885, sowie bei den Caps-Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkassa öffnet am jeweiligen Spieltag eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Es gilt die 2G-Regel sowie eine FFP2-Maskenpflicht in der gesamten STEFFL Arena.

Details zum Line-Up

Als Starting-Goalie fungiert diesmal Bernhard Starkbaum. Sein Back-Up ist David Kickert, der gestern bei der 4:7-Niederlage beim HCB Südtirol Alperia im Einsatz war.

Das Duo Dominic Hackl (Status “Week To Week) und Brody Sutter (Status “Week To Week”) ist weiterhin verletzt.

Die Youngsters Bernhard Posch, Valentin Ploner, Timo Pallierer, Lukas Pohl und Mathias Böhm sowie Goalie Stefan Stéen sind allesamt im Farmteam Vienna Capitals Silver im Einsatz.

Die spusu Vienna Capitals treten gegen die Dornbirn Bulldogs mit 12 Österreichern, darunter zehn Wiener bzw. sieben Eigenbau-Spieler an. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 27,6 Jahre (der Älteste: Phil Lakos, 41 – der Jüngste: Lukas Piff, 20). Sieben Spieler sind 24 Jahre oder jünger.

Spielbericht:

Die spusu Vienna Capitals bekommen es vom Start weg mit engagiert spielenden Bulldogs zu tun. Die Hausherren tauchen zum ersten Mal in Minute 2 gefährlich vor dem Tor von Starkbaum auf. Beim Schuss eines Vorarlberger wird aber das Gehäuse aus der Verankerung gehoben (2. Min.). Wien geht praktisch mit seiner ersten Chance in Führung. Christof Kromp schickt Patrick Antal. Der 21-jährige Eigenbau-Stürmer fackelt nicht lange und trifft mit einem satten Schuss vom linken Bullykreis zum frühen 1:0 (4. Min.). Dornbirn zeigt sich vom Gegentreffer unbeeindruckt und versucht die Partie offen zu halten. Auf Seiten der Caps wir Armin Preiser mit einem harten Schuss von der rechten Halfwall gefährlich, bei dem Goalie Daniel Madlener den Puck nur mit den Pads abwehren kann. Für den Rebound steht kein Wiener im Slot bereit (9. Min.). Dornbirn kommt ab der zweiten Hälfte des ersten Drittels zunehmend besser ins Spiel. Wieder ergibt sich durch ein schnelles Umschaltspiel eine Top-Möglichkeit. Vladimir Ruzicka kann Starkbaum mit einem Schuss vom rechten Bullykreis aber nicht bezwingen (10. Min.). Auf der Gegenseite muss Dornbirn-Goalie David Madlener gegen Luke Moncada einen Big Save auspacken. Der 21-jährige Kanadier, Center der jungen vierten Wiener Linie, scheitert bei einer Rebound-Chance, nach Schuss von Fabio Artner, an dem Österreicher (10. Min.). In Minute 17 jubeln die Dornbirn Bulldogs über den Ausgleich. Ein Turn-Over ermöglicht den Hausherren viel Raum. Stefan Häußle, der in einer 2-auf-1-Situation auch noch einen Teamkollegen als Anspielpartner vorfindet, zieht selbst ab und trifft zum 1:1 (17. Min.). Doch den spusu Vienna Capitals gelingt elf Sekunden vor der ersten Pause die erneute Führung. James Sheppard blockt an der eigenen blauen Linie die Schiebe, startet sofort den Konter. Nach Doppelpass mit Nicolai Meyer im hohen Slot stellt Sheppard trocken auf 2:1 (20. Min.).

Im zweiten Drittel nimmt das Tempo bei beiden Mannschaften ab. Die Folge: Chancen bleiben vorerst Mangelware, doch Wien kontrolliert mit viel Puckbesitz das Geschehen. Die spusu Vienna Capitals erhalten drei Powerplays. Das dritte Überzahlspiel bringt sie nahe an den dritten Treffer. Hartl verzieht einen wuchtigen Handgelenksschuss von den rechten Hashmarks (32. Min.). Einen scharfen Schusspass von Joel Lowry von der linken Halfwall kann Madlener gerade noch blocken, und ein Wall-Distanzschuss geht knapp neben den Kasten der Dornbirner (beide 33. Min.). Kurz darauf, die Bulldogs sind wieder komplett, ist der Puck dann endlich über der Linie. Lowry scheitert mit dem Bauerntrick an der rechten Ecke an Madlener. Die zurückspringende Scheibe drückt Hartl zum 3:1 ins Tor (36. Min.). Für die Nummer „96“ der Caps ist es der neunte Saisontreffer.

Der Schlussabschnitt startet mit einer Top-Chance für die spusu Vienna Capitals. Hartl zieht von rechts in den Slot, versucht den Backhand-Schupfer, der aber nicht ins Tor geht (42. Min.). Wien übersteht in der Folge die erste Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Phil Lakos wegen eines Bandenchecks) ohne Probleme und findet in Minute 46 die nächste gute Gelegenheit vor. Wieder ist es die zweite Linie. Lowry bringt Madlener mit einem Handgelenksschuss in Bedrängnis. Den Rebound passt Hartl vom rechten Bullykreis scharf in den Slot. Dort versucht Neal die Deflection, die zwar gelingt, aber den Puck nur um Zentimeter an der rechten Stange vorbeirauschen lässt (46. Min.). Nachdem das Team von Head-Coach Dave Barr auch die zweite Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Antal wegen Spielverzögerung) gut meistert, prüft Charlie Dodero Madlener mit einem Kracher aus der Distanz (51. Min.). Die Schlussphase wird dann nochmals heiß. Zuerst geht Lowry mit Kevin Macierzynski in den Infight (56. Min.). Kurz darauf gelingt den Dornbirn Bulldogs der 2:3-Anschlusstreffer. Wieder ist Häußle der Torschütze, diesmal vom rechten Bullykreis (58. Min.). Die spusu Vienna Capitals bringen die drei Punkte aber sicher ins Trockene. Nach dem „Ausrutscher“ gestern in Bozen, kehren die Caps damit wieder auf die Siegerstraße zurück. In der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League liegt Wien nun auf Rang drei, so gut wie noch nie in der laufenden Saison.

Dornbirn Bulldogs – spusu Vienna Capitals 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Tore DEC: Stefan Häußle (17., 58. Min.)

Tore CAPS: Patrick Antal (4. Min.), James Sheppard (20. Min.), Niki Hartl (36. Min.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #29 Bernhard Starkbaum | #70 David Kickert

1. Linie: #42 Alex Wall (A), #4 Phil Lakos (A) – #72 Nicolai Meyer, #15 James Sheppard, #3 Armin Preiser

2. Linie: #47 Anton Karlsson, #7 Matt Prapavessis – #17 Joel Lowry, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #2 Lukas Piff, #50 Mario Fischer © – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #11 Sascha Bauer

4. Linie: #91 Charlie Dodero – #55 Alexander Maxa, #28 Luke Moncada, #23 Fabio Artner

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals: „Wir sind recht gut in die Partie gestartet. Doch Dornbirn ist ab der zweiten Hälfte des ersten Drittels im Spiel angekommen gewesen, hat Druck ausgeübt und ist mit dem Ausgleich belohnt worden. Alles in allem bin ich recht zufrieden mit unserem heutigen Auftritt. Im Mitteldrittel war unsere Leistung sehr gut. Wir hatten viel Puckbesitz, kreierten einige gute Möglichkeiten. Die Scheibe wollte in dieser Phase einfach nicht über die Linie – auch weil Dornbirn-Goalie Madlener einige gute Saves zeigte. Im Schlussdrittel konnten wir die Bulldogs gut vom Tor fernhalten. Der Anschlusstreffer kurz vor Schluss machte es natürlich wieder spannend. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte und nehmen diese natürlich gerne mit nach Hause.“