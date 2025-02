Capitals fahren Pflichtsieg in Innsbruck ein

Innsbruck. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen das vorletzte Auswärtsspiel des Grunddurchgangs beim HC TIWAG Innsbruck mit 3:1.

Seamus Donohue (5.) und Leon Wallner (10./PP1) treffen im ersten Drittel für die Wiener. Nach einem torlosen Mittelabschnitt erzielt Garrett McFadden den Anschlusstreffer (43.). Zack Andrusiak sorgt mit seinem Schuss ins leere Tor für den Endstand (60./EN). Der Kanadier ist bei seinem Debüt an allen drei Toren der Caps beteiligt. Da die Pioneers Vorarlberg parallel mit 2:1 gegen Hydro Fehérvár AV19 gewinnen, bleibt der Vorsprung der Wiener auf die Feldkircher bei fünf Zählern. Morgen kommt es in der Vorarlberghalle ab 19:30 Uhr zum direkten Duell. Bereits ein Punktgewinn im Ländle würde den Capitals zum Pre-Playoff-Einzug genügen.

Bei den spusu Vienna Capitals gab Neuzugang Zack Andrusiak sein Debüt. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz anstelle des geschonten Tyler Parks. Patrick Antal, Dominic Hackl und Brett Kemp fehlten in Innsbruck verletzt, Bernhard Posch saß überzählig auf der Tribüne. Die Capitals starteten genau richtig in das Duell gegen die Haie. Nachdem HCI-Goalie Jakob Brandner zu Beginn noch einige Chancen vereiteln konnte, traf Seamus Donohue in der fünften Minute zur Wiener Führung. Der US-Amerikaner versenkte die Scheibe nach einer ansehnlichen Kombination. Andrusiak verzeichnete dabei seinen ersten Scorerpunkt. In weiterer Folge blieben die Wiener am Drücker. In Minute zehn wurde die erste Strafe gegen die Hausherren ausgesprochen. Elias Stöffler musste wegen eines Bandenchecks vom Eis. Nach Ausspruch der Strafe dauerte es nur neun Sekunden, ehe der Puck wieder im Haie-Tor einschlug. Leon Wallner versenkte nach Vorarbeit durch Dominique Heinrich und Andrusiak (10./PP1). Die Capitals nahmen Brandner im Anschluss weiter in Beschuss. Der 23-Jährige parierte aber Schüsse durch Heinrich und Willie Raskob. In der 16. Minute wurde Stefan Klassek wegen Haltens auf die Strafbank beordert. Das Wiener Powerplay dauerte aber nur 37 Sekunden, da Andrusiak wegen Beinstellens belangt wurde. Vor der Rückkehr der beiden sanktionierten Akteure spielten sich keine nennenswerten Szenen ab. Wraneschitz wurde im ersten Drittel übrigens nicht sonderlich gefordert.

Die Capitals starteten gut ins Mitteldrittel, Jérémy Grégoire konnte den Puck in der 22. Minute nach einer ansehnlichen Kombination aber nicht im gegnerischen Tor versenken. Den ersten nennenswerten Abschluss brachten die Haie in der 23. Minute zustande, Jeremy Bracco feuerte das Spielgerät an die Latte. Beim anschließenden Konter fuhr Mathias Böhm im Rückwärtsfahren HCI-Goalie Brandner über den Haufen. Noah Kerber stand für seinen Tormann ein, woraufhin ein Faustkampf zwischen dem Haie-Verteidiger und dem Caps-Angreifer ausbrach. Dafür wurden beide Akteure mit Fünf-Minuten-Strafen belegt, Böhm bekam darüber hinaus eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung aufgebrummt. Im anschließenden Haie-Powerplay wurden die Caps vor keine großen Herausforderungen gestellt. In der 26. Minute feuerte Andrusiak den Puck nach gutem Pass von Joseph Cramarossa ans Außennetz. Zwei Minuten später wurde eine Strafe wegen Behinderung gegen Peter Krieger ausgesprochen. Die Gastgeber wurden in Überzahl einmal mehr nicht gefährlich. In der 34. Minute entschärfte Wraneschitz einen Schuss durch Lorenz Klingler aus aussichtsreicher Position. Eine Minute später ereignete sich die letzte nennenswerte Szene des Drittels. Raskob schoss den Puck aus der Distanz ins Tor, doch zu diesem Zeitpunkt hat Böhm einmal mehr Brandner abgeräumt, weswegen der Treffer nicht zählte. Eine Strafe wurde dafür nicht ausgesprochen.

In der 43. Minute kamen die Innsbrucker glücklich zum Ehrentreffer. Garrett McFadden setzte sich gegen Heinrich durch, spielte den Puck vor das Tor, wo das Spielgerät von Raskobs Schlittschuh abprallte und über die Linie rutschte (43.). Daniel Jakubitzka musste in der 46. Minute wegen eines Stockschlags auf die Strafbank. Das anschließende Caps-Powerplay verlief unspektakulär. In der 49. Minute feuerte Andrusiak den Puck an die Latte. Die Unparteiischen überprüften die Szene im Zuge der nächsten Spielunterbrechung lange vor dem Monitor, die Scheibe passierte aber zu keinem Zeitpunkt die Torlinie. In der 51. Minute entschärfte Wraneschitz einen Schuss aus kurzer Distanz. Die Capitals spielten im Anschluss geschickt, nahmen mit Entlastungsangriffen Zeit von der Uhr und hielten den Puck von Wraneschitz fern. Groß gefährdet wurde das Tor von Brandner dabei nicht. Der HCI nahm in der Schlussphase den Goalie für einen weiteren Angreifer vom Eis. Andrusiak nutzte das, um 39 Sekunden vor Spielende sein erstes Caps-Tor zu erzielen und den Endstand herzustellen (60./EN). Die Capitals beendeten das Spiel laut offizieller Statistik mit 37 Torschüssen, die Haie mit deren 19. Das bedeutet für Wraneschitz eine Fangquote von 94,7 Prozent.

Statement Gerry Fleming „Wir haben einen großartigen Start in dieses Spiel hingelegt, indem wir unseren Aufbau simpel hielten. Dadurch hatten wir einige gute Chancen, konnten diese aber teilweise nicht nutzen, weil wir entweder das Tor verfehlt haben oder der Goalie pariert hat. Über weite Strecken haben wir auf die richtige Art und Weise gespielt, nämlich mit dem Puck im Zentrum. Wir haben Innsbruck nicht viel angeboten, wenn, dann hat Sebastian Wraneschitz pariert. Das Gegentor war sehr unglücklich, so etwas kann passieren. Das Team hat in weiterer Folge aber die Räume verdichtet und keine weiteren Chancen mehr zugelassen. Zack Andrusiak hat für sein erstes Spiel eine gute Leistung abgeliefert. Die Mannschaft ist im Kopf bereit für das morgige Duell. Sie wissen alle, was in Feldkirch auf dem Spiel steht. Direkt nachdem das heutige Spiel vorbei war, hat das Team schon vom morgigen Match gesprochen. Das wird morgen ein vorgezogenes Playoff-Spiel.“

HC TIWAG Innsbruck – spusu Vienna Capitals 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Tor Haie: Garrett McFadden (43.)

Tore Caps: Seamus Donohue (5.), Leon Wallner (10./PP1), Zack Andrusiak (60./EN)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV