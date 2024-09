Capitals eröffnen neue Saison gegen Graz99ers

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag starten die spusu Vienna Capitals mit einem Heimspiel gegen die Moser Medical Graz99ers in die neue Saison der...

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag starten die spusu Vienna Capitals mit einem Heimspiel gegen die Moser Medical Graz99ers in die neue Saison der win2day ICE Hockey League.

Beide Mannschaften verpassten in der Vorsaison die Pre-Playoffs und möchten sich in dieser Spielzeit wieder Richtung Playoffs orientieren. Spielbeginn in der STEFFL Arena ist um 19:15 Uhr.

Für die spusu Vienna Capitals und die Gäste aus der Murstadt steigt morgen das erste Pflichtspiel seit 210 Tagen. Beide Teams verpassten in der Vorsaison auf den Positionen elf bzw. dreizehn liegend die Pre-Playoffs. In beiden Organisationen gab es daraufhin größere Umwälzungen auf und neben dem Eis. Die Capitals verzeichneten elf Abgänge, dem stehen neun Zugänge gegenüber. Acht davon, nämlich Jack Dougherty, Evan Jasper, Brett Kemp, Peter Krieger, Tyler Parks, Aljaž Predan, Willie Raskob und Jason Willms könnten morgen ihre Pflichtspieldebüts für die Capitals feiern. Für Jérémy Grégoire, der die Vorsaison in Finnland verbracht hat, wäre es hingegen der erste Pflichtspiel-Auftritt in Gelb-Schwarz seit 594 Tagen. Die Mannschaft von Head-Coach Gerry Fleming, der die Capitals morgen erstmals in einem Pflichtspiel betreuen wird, gewann vier ihrer sechs Vorbereitungsspiele. Zuletzt feierten die Wiener am vorigen Freitag einen 3:1-Sieg gegen den slowakischen Erstligisten HK Dukla Trencin. Den Capitals gelangen in der Vorbereitung 18 Treffer. Insgesamt elf verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein, der Kanadier Jason Willms war mit drei Treffern teaminterner Torschützenkönig. In den sechs Vorbereitungsspielen kassierten die spusu Vienna Capitals nur elf Gegentore, Neuzugang Tyler Parks musste überhaupt nur dreimal in ebenso vielen Spielen hinter sich greifen.

Die Moser Medical Graz99ers werden sich morgen im Vergleich zur Vorsaison rundumerneuert präsentieren. 17 neue Spieler engagierten die Steirer in den vergangenen Monaten, vier davon trugen in der Vorsaison das Trikot der spusu Vienna Capitals. Nico Brunner, Lukas Kainz, Rok Ticar und die damalige Leihgabe vom HC Ambrì-Piotta Kilian Zündel kehren gleich am ersten Spieltag der neuen Saison an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Die morgigen Gäste aus der Steiermark absolvierten im Rahmen der Pre-Season sieben Spiele, vier davon konnten gewonnen werden. Darunter das letzte Vorbereitungsspiel am vergangenen Sonntag, als die Mannschaft von Neo-Head-Coach Harry Lange einen 7:2-Erfolg gegen Ligakonkurrent EC iDM Wärmepumpen VSV einfahren konnte. Die Caps und die Grazer trafen in der Vorsaison viermal aufeinander, dreimal gingen die Wiener als Sieger vom Eis. Auch abseits des Eises wird am ersten Spieltag in der STEFFL Arena einiges geboten sein. Die Gastmannschaft wird von rund 500 Fans in die Bundeshauptstadt begleitet, gemeinsam mit dem bekannt treuen Caps-Anhang soll ein großes Eishockeyfest gefeiert werden. Mehrere gemeinsame Aktionen am Spieltag sollen die geteilte Liebe zum Eishockey in den Vordergrund stellen.

„Meine Zeit bei den Capitals war bis jetzt großartig, das Team und die Organisation sind fantastisch. Es war einfach, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und ich bin froh, hier zu sein. Für mich war es schön, gegen Trencin meine ersten beiden Tore erzielt zu haben. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreich sein können. Die Tore haben meinem Selbstvertrauen und meiner gesamten Linie gutgetan. Das Spiel gegen Graz wird hart werden, wir müssen uns an unseren Spielplan halten. Wir werden rausgehen und dem Gegner alles abverlangen, hoffentlich können wir den Sieg einfahren“, so Caps-Angreifer Brett Kemp.