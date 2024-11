Capitals erleiden peinliche Niederlage gegen Schlusslicht Vorarlberg

Wien. (PM Capitals) Nach einer äußerst schwachen Vorstellung verlieren die spusu Vienna Capitals erstmals in der heimischen STEFFL Arena gegen die Pioneers Vorarlberg. Das...

Wien. (PM Capitals) Nach einer äußerst schwachen Vorstellung verlieren die spusu Vienna Capitals erstmals in der heimischen STEFFL Arena gegen die Pioneers Vorarlberg.

Das Team von Head-Coach Gerry Fleming unterliegt dem Tabellenletzten am Samstag mit 1:4. Jakob Lundegard (24.) und Josh Passolt (33./PP1, 51., 57./EN) erzielen die Tore für die Gäste aus dem Ländle. Den Ehrentreffer für die Wiener markiert Zane Franklin im Powerplay (59./PP1). Die Capitals sind in der kommenden Woche in Südtirol gegen den HC Pustertal (22.11.) und den HCB Südtirol Alperia (23.11.) gefordert. Spielbeginn ist jeweils um 19:45 Uhr.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste neben den Langzeitverletzten Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff auch auf den angeschlagenen Christof Kromp verzichten. Der Angreifer blockte bei der gestrigen Niederlage gegen Salzburg einen Schuss, aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr wurde der gebürtige Kärntner geschont. Im Tor begann erneut Sebastian Wraneschitz. Schon nach elf Sekunden musste Pioneers-Goalie Alex Caffi erstmals eingreifen, der Schuss von Seamus Donohue landete in der Fanghand des Austro-Italieners. In der fünften Minute kombinierten sich die Wiener sehenswert vor das Tor der Vorarlberger, der letzte Pass von Willie Raskob fand aber keinen Abnehmer. Kurz darauf eroberte Zane Franklin den Puck in der gegnerischen Zone, der anschließende Schuss von Peter Krieger ging am Tor vorbei. In der sechsten Minute bekam auch Wraneschitz etwas zu tun. Der Wiener stoppte erst einen Schuss nach Konter durch David Keefer, im Anschluss konnte der 22-Jährige einen Versuch von Ross MacDougall nicht kontrollieren. Wraneschitz bereinigte die Situation aber selbst. Joseph Nardi gab in Minute acht einen Schuss aus dem Hinterhalt ab, erneut behielt der Caps-Goalie den Überblick. Luca Erne zog von der linken Seite ab, setzte seinen Schuss in der 12. Minute aber zu hoch an. In der 15. Minute wurde ein Distanzschuss von Dominic Hackl geblockt. Die Scheibe blieb vor dem Torraum der Pioneers liegen, die Gäste klärten die Situation mit vereinten Kräften. Wraneschitz parierte in der 18. Minute einen Schuss von der rechten Seite durch Oskar Maier. In der Schlussminute des ersten Drittels konnten die Caps durch Scheibengewinne in der Offensivzone Druck erzeugen, zu einer gefährlichen Torchance kam es aber nur mehr nach einem Schuss aus der Drehung von Franklin.

Im Mitteldrittel gehörte den Gästen die erste gefährliche Chance. Oliver Cooper scheiterte aber in der 22. Minute an Wraneschitz. Drei Minuten später gingen die Vorarlberger in Führung. Jakob Lundegard schloss eine Kombination mit seinem zweiten Saisontor ab (24.). Eine Minute später fanden die Wiener ihre beste Torchance vor. Nach Pass von Krieger schoss Jérémy Grégoire das Spielgerät an die Stange. Kurz darauf feuerte Jack Dougherty die Scheibe nach Zuspiel von Joseph Cramarossa am Tor vorbei. In Minute 27 hatte Wraneschitz mit einem Schuss von der linken Seite seine Probleme, konnte die Scheibe aber im letzten Moment aufnehmen. Nach einem krachenden Hit von Mario Fischer musste Pioneers-Angreifer Marlon Tschofen vom Eis. Der Caps-Kapitän kam ohne Strafe davon. In der 32. Minute zog Donohue aus dem Rückraum ab, verfehlte aber das Tor. Wenige Sekunden später tat es ihm Bernhard Posch gleich. In der 33. Minute gab es die erste Strafe gegen die Wiener. Posch wurde wegen Hakens bestraft. Kurz nach Ausspruch der Strafe lag der Puck im Caps-Tor. Wraneschitz wurde beim Schuss von Josh Passolt die Sicht versperrt. Die Caps versuchten gleich die richtige Antwort zu geben, Krieger traf mit seinem Schuss nur die Stange. Kurz darauf scheiterte Dougherty nach Donohue-Zuspiel aus kurzer Distanz an Caffi. Wraneschitz musste in der 37. Minute wieder auf dem Posten sein. Der Wiener ließ einen Schuss von Ivan Korecky pallen, sammelte den Rebound aber rechtzeitig ein. In der 38. Minute gab es die erste Strafe gegen die Gäste, Cooper wurde wegen eines Crosschecks belangt. In Überzahl schossen Cramarossa und Donohue auf das Tor, beide waren gegen Caffi aber ohne Erfolg. Das Caps-Powerplay konnte keinen Treffer verzeichnen.

Die 44. Minute brachte die nächste Strafe gegen die Caps mit sich, Aljaž Predan musste wegen Beinstellens vom Eis. Das Team von Dylan Stanley konnte in Überzahl aber keine gefährlichen Aktionen generieren. In der 48. Minute spielte Dominique Heinrich einen langen Pass auf Franklin, doch der Kanadier kam auch nicht an Caffi vorbei. Eine Minute später rettete Wraneschitz gegen Julian Metzler. In der 50. Minute wurde Böhm wegen eines Stockschlags auf die Strafbank geschickt. 55 Sekunden nach Ausspruch der Strafe war das Pioneers-Powerplay wieder vorbei. Franklin eroberte den Puck und wollte kontern, doch Metzler brachte den Kanadier mittels Beinstellen zu Fall. Kurz darauf erzielte Passolt durch die Beine von Wraneschitz das 0:3 (51.). Im anschließenden Powerplay fand Grégoire die beste Möglichkeit vor, scheitere aber an Caffi. In Minute 54 kam Dougherty am kurzen Eck vor einem halbleeren Tor zum Abschluss, doch wieder wollte die Scheibe nicht die Torlinie passieren. Wraneschitz verließ seinen Kasten in der 57. Minute für einen weiteren Angreifer. Passolt nutzte dies, um seinen Hattrick 12 Sekunden später zu schnüren (57./EN). Ramon Schnetzer wurde in Minute 58 wegen Beinstellens auf die Strafbank geschickt. Franklin fälschte einen Raskob-Schuss zum Ehrentreffer ab (59./PP1). 32 Sekunden später ging es vor dem Pioneers-Tor rund, wofür Grégoire, Korecky und Caffi noch mit Strafen wegen übertriebener Härte belegt wurden. Die Caps gaben 23 Schüsse ab, die Gäste deren 28.

Statement Gerry Fleming „Wir wussten, dass sie heute mit verkürztem Line-Up unterwegs sind. Unser Matchplan war, dass wir ihre Defensive über 60 Minuten unter Druck setzen, irgendwann würden ihnen unweigerlich Fehler passieren. Das haben wir nicht umgesetzt. Wir sind dem Spiel hinterhergelaufen, weil wir schon wieder zu viele unerzwungene Fehler gemacht haben. Unser Puck-Management war erneut nicht gut genug, darüber sprechen wir mittlerweile schon sehr lange.“

spusu Vienna Capitals – Pioneers Vorarlberg 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Tor Caps: Zane Franklin (59./PP1)

Tore Pioneers: Jakob Lundegard (24.), Josh Passolt (33./PP1, 51., 57./EN)

