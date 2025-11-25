Capitals empfangen Fehérvár zum Duell der Tabellennachbarn

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals empfangen am morgigen Mittwoch Hydro Fehérvár AV19 in der STEFFL Arena.

Im Rahmen des Duells der Tabellennachbarn trifft Kevin Constantine erstmals in seiner Rolle als Caps-Head-Coach auf seinen Ex-Klub, mit dem er in der Saison 2021/22 ins Finale der win2day ICE Hockey League einzog. Spielbeginn in der STEFFL Arena ist um 19.15 Uhr. Bei sporteurope.tv wird die morgige Begegnung wie gewohnt per Livestream übertragen.

Die Vienna Capitals gewannen nur eines ihrer vergangenen sechs Spiele. Dieser Umstand hatte zur Folge, das die Wiener in der Tabelle mit 21 Punkten aus 19 Spielen den elften Rang belegen. Der Rückstand auf Hydro Fehérvár AV19 beträgt zwar sechs Punkte, die Wiener haben allerdings zwei Spiele weniger bestritten als die Ungarn. Ein Erfolg über die morgigen Gäste wäre in Anbetracht des Tabellenbilds umso wichtiger. Caps-Kapitän Linden Vey ist mittlerweile alleiniger Topscorer des Hauptstadtvereins. Der 34-jährige Kanadier verzeichnete bei der 2:4-Niederlage am vergangenen Freitag beim EC-KAC zwei Assists nach fünf Spielen ohne Torbeteiligung. Vey hält bei 18 Punkten (5 Tore + 13 Assists) aus ebenso vielen Partien. Bester Torschütze der Wiener ist weiterhin Carter Souch, der bislang siebenmal ins Schwarze traf. Caps-Head-Coach Kevin Constantine kann morgen wieder auf Sam Antonitsch zurückgreifen. Der 29-jährige Wiener verpasste die letzten beiden Spiele aufgrund einer Oberkörperverletzung. Langzeitverletzt fehlt das Quartett, bestehend aus Senna Peeters, Marco Richter, Maximilian Theirich und Sebastian Wraneschitz.

Für Caps-Head-Coach Kevin Constantine steht morgen das erste Aufeinandertreffen mit Hydro Fehérvár AV19 als Cheftrainer der Wiener an. Der 66-Jährige betreute die Ungarn von 2021 bis 2023, in seiner ersten Spielzeit in Székesfehérvár gelang prompt der Finaleinzug. Nach dem ersten Saisonduell zwischen den Caps und Fehérvár, das die Wiener am 29. Oktober mit 6:3 für sich entscheiden konnten, beurlaubten die Ungarn Constantines Nachfolger David Kiss. Der Kanadier Ted Dent übernahm das Cheftraineramt in der Länderspielpause. Wie schon Kiss wird auch Dent von Associate Coach Tyler Dietrich unterstützt. Der 41-Jährige spielte von 2003 bis 2005 unter Constantine in der Western Hockey League bei den Everett Silvertips. Fehérvár gewann drei der letzten fünf Spiele, zuletzt setze es am vergangenen Sonntag eine 1:4-Heimniederlage gegen Villach. Mit nur elf Punkten (5 Tore + 6 Assists) ist Anze Kuralt Topscorer des Tabellenzehnten. Gemeinsam mit den ehemaligen Caps-Stürmern Darren Archibald und Trevor Cheek führt der Slowene mit fünf Treffern die teaminterne Torjägerwertung an.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Die Vorbereitungen auf dieses Spiel liefen gut. Wir arbeiten unseren Plan weiter ab. Einige der Elemente, an denen wir arbeiten, werden langsam zur Gewohnheit. Sobald diese Gewohnheiten etabliert sind, werden sich auch unser Flow und unsere Offensive verbessern. Wir konnten schon in verschiedenen Bereichen Verbesserungen beobachten, es liegt aber noch ein weiter Weg vor uns. Ich kenne noch einige Fehérvár-Spieler aus meiner Zeit dort, da wurden einige zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut. Morgen stehe ich zwar auf der anderen Seite, aber ich respektiere viele der Spieler, die noch dort sind und damals einen guten Job unter mir gemacht haben.“

