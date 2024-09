Capitals empfangen Dukla Trencin zum finalen Testspiel

Wien. (PM Capitals) Für die spusu Vienna Capitals geht mit dem morgigen Spiel gegen den HK Dukla Trencin die Pre-Season zu Ende. Spielbeginn in...

Das Duell mit dem slowakischen Erstligisten ist für die Wiener die letzte Möglichkeit, unter Matchbedingungen zu testen, ehe am 20. September mit einem Heimspiel gegen die Moser Medical Graz99ers der Auftakt in die win2day ICE Hockey League erfolgt. HIER gibt es Tickets für das Spiel.

Die Mannschaft von Head-Coach Gerry Fleming hält vor dem abschließenden Vorbereitungsspiel bei einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen. Zuletzt gewannen die Wiener am vergangenen Samstag mit 5:2 beim Alps-Hockey-League-Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären. Gegen die Eisbären erzielte Evan Jasper sein erstes Pre-Season-Tor für die Capitals, auch der Doppelpack von Zane Franklin stellte seine ersten beiden Tore der laufenden Vorbereitung dar. Jason Willms hingegen schraubte seine Pre-Season-Ausbeute mit einem Doppelpack auf drei Treffer hinauf. Damit ist der 25-jährige Kanadier der bislang beste Caps-Torschütze der Vorbereitung. Die geschossenen 15 Tore der Capitals verteilen sich auf zehn verschiedene Spieler. Das bislang einzige Heimspiel der Vorbereitung absolvierten die spusu Vienna Capitals am 29. August gegen den tschechischen Spitzenklub HC Kometa Brno. Dieses Duell wurde aufgrund der hohen Temperaturen in der STEFFL Arena, welche die Eisaufbereitung in Halle 1 erschwert haben, nach zwei Dritteln beim Stand von 2:0 für die Wiener vorzeitig beendet. Die derzeitig deutlich kühleren Temperaturen in der Bundeshauptstadt sorgen in dieser Hinsicht für eine Entspannung der Situation. Caps-Head-Coach Gerry Fleming muss morgen gegen den slowakischen Erstligisten nur auf Mathias Böhm und Willie Raskob verzichten, der restliche Kader ist einsatzbereit.

Für den HK Dukla Trencin stellt das morgige Testspiel gegen die spusu Vienna Capitals ebenfalls das sechste Vorbereitungsspiel dar. Gegen Ligakonkurrent Vici Zilina und den tschechischen Zweitligisten Berani Zlin verzeichnete der letzte Pre-Season-Gegner der Caps jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Zuletzt testete der HK Dukla Trencin am Dienstag gegen den slowakischen Zweitligisten HK Skalica. Der Erstligist konnte sich dabei erst nach Overtime mit 6:5 durchsetzen. Einen Hattrick verzeichnete dabei der Schwede Filip Ahl, der zwischen 2020 und 2023 in der win2day ICE Hockey League für die Bratislava Capitals, den HC Orli Znojmo und den HC Pustertal auflief. Der 27-Jährige ist einer von sechs Spielern im Kader, die Erfahrung in der win2day ICE Hockey League vorweisen können. Radim Matus (200 Spiele, Orli Znojmo & HCB Südtirol Alperia), Marcel Melichercik (69, HCB Südtirol Alperia), Denis Hudec (66, Bratislava Capitals), Gordie Green (49, HC TIWAG Innsbruck) und Lukas Skvarek (13, Bratislava Capitals) gingen ebenfalls in der multinationalen Liga aufs Eis. Mit Tomas Starosta verfügt das Team von Head-Coach Ernest Bokros außerdem über einen Vizeweltmeister von 2012.

„In der vergangenen Woche hatten wir als Trainerteam Meetings mit den einzelnen Angriffslinien und Verteidigerpaaren, um zu vermitteln, was in den letzten Spielen schon gut funktioniert hat und wo noch Verbesserungsbedarf herrscht. Als Gruppe hatten wir einige gute Trainings. Diese waren sehr hart und anstrengend, wir sind immer noch im Vorbereitungsmodus und pushen unsere Jungs. Heute arbeiten wir an unseren Special Teams und bereiten uns auf unseren morgigen Gegner vor. Wir gehen jedes Spiel gleich an, egal, ob es das erste oder letzte ist, Pre-Season oder nicht. Wir wollen uns stetig verbessern und unsere Stärken ausspielen. In jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner, konzentrieren wir uns vorrangig darauf, unsere Dinge so umzusetzen, dass wir erfolgreich sein können“, so Caps-Head-Coach Gerry Fleming.